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четверг, 22 июня 2017 г.

Вставай, страна огромная!

22 июня – скорбная дата для нашего народа. Ровно 76 лет назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну.
Миллионы и миллионы советских людей вынуждены были покинуть свои родные дома, чтобы встать в ряды славных защитников своей любимой Родины. Пожалуй, за всю историю существования нашего государства не было такого массового проявления чувства патриотизма, как в первые дни и месяцы Великой Отечественной войны. На зов партии откликнулись ученые и инженеры, учителя и врачи, люди, давно уже освобожденные от строевой службы по возрасту или болезни, и наша славная советская молодежь. Такого единства и сплоченности не видели ни одна страна, ни один народ мира. Военкоматы буквально штурмовали – всем хотелось уйти на фронт, бить непрошенного гостя.
Такое единение могло быть только при социализме. Наш народ почувствовал после Октября 1917 года себя хозяином. Хозяином собственного дома, родного поселка, да и страны в целом. Все и кругом было его, родным. Никто уже не работал на какого-то хозяина, ибо хозяином был сам народ. Отсюда гордость за свою Советскую Родину и, одновременно, и большая ответственность за ее судьбу. Пусть не напрягаются различные антисоветчики, утверждающие, что, мол, советский народ гнали на фронт чуть ли не под дулами автоматов, создавая для этих целей загранотряды и штрафные батальоны. Все это ложь, которую исповедуют наследники Троцкого, Солженицына и им подобные.
Всем этим русофобам и антисоветчикам никогда не понять природы советского человека, а уж тем более никогда не разгадать его характер. Даже маленькие мальчишки и девчонки убегали из дома и добровольно отправлялись на фронт. Сколько их, маленьких героев, было в партизанских отрядах и дружинах самообороны. А сколько было сыновей полков! Это лучший ответ клеветникам советской истории, нашего героического прошлого.
Да, многих мы тогда не досчитались. Таких жертв еще не видело человечество. Все они – «жертвы вечерние», как выражался Михаил Лермонтов о погибших русских в войне с Наполеоном.
Да, мы заплатили большую цену. Но мы отстояли свободу нашего народа и независимость страны. Мы защитили социализм. Даже США и Великобритания были в недоумении: почему так дерутся русские?
22 июня останется навсегда в нашем народе той болью, наполненной скорбью, той печалью и горестью. Мы будем нести цветы на могилы известных и неизвестных героев. Это наш долг, это наша память. Если хотите, это наша духовная защита от беспамятства. Посмотрите и оглянитесь, сколько безродных шагает по Европе, снося памятники павшим советским солдатам-освободителям, наскоро переименовывая города, поселки и улицы. Туда же устремляется и нынешняя украинская власть.
Нам, может быть, скоро одним на белом свете достанется доля быть вместе с героями той страшной войны. Мир, к сожалению, разворачивается в обратную сторону. Но мы остаемся со своим народом, народом-победителем. Мы остаемся верны нашей истории, истории удивительной и героической. Мы, наконец, остаемся преданными делу Великого Октября, делу социализма. Все это и есть наша память, память, которую никто и никогда у нас не отнимет. Из поколения в поколение мы будем высоко и гордо нести наше Красное знамя Октября и Красное знамя Победы!
Склоним же головы и наши знамена к могилам героев, почтим их память минутой молчания. И тихо скажем: «Вы – бессмертны!»

Валерий Лавров,
секретарь КРО КПРФ