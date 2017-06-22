Вставай, страна огромная!

22 июня – скорбная дата для нашего народа. Ровно 76 лет назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну.
Такое единение могло быть только при социализме. Наш народ почувствовал после Октября 1917 года себя хозяином. Хозяином собственного дома, родного поселка, да и страны в целом. Все и кругом было его, родным. Никто уже не работал на какого-то хозяина, ибо хозяином был сам народ. Отсюда гордость за свою Советскую Родину и, одновременно, и большая ответственность за ее судьбу. Пусть не напрягаются различные антисоветчики, утверждающие, что, мол, советский народ гнали на фронт чуть ли не под дулами автоматов, создавая для этих целей загранотряды и штрафные батальоны. Все это ложь, которую исповедуют наследники Троцкого, Солженицына и им подобные.
Всем этим русофобам и антисоветчикам никогда не понять природы советского человека, а уж тем более никогда не разгадать его характер. Даже маленькие мальчишки и девчонки убегали из дома и добровольно отправлялись на фронт. Сколько их, маленьких героев, было в партизанских отрядах и дружинах самообороны. А сколько было сыновей полков! Это лучший ответ клеветникам советской истории, нашего героического прошлого.
Да, многих мы тогда не досчитались. Таких жертв еще не видело человечество. Все они – «жертвы вечерние», как выражался Михаил Лермонтов о погибших русских в войне с Наполеоном.
Да, мы заплатили большую цену. Но мы отстояли свободу нашего народа и независимость страны. Мы защитили социализм. Даже США и Великобритания были в недоумении: почему так дерутся русские?
22 июня останется навсегда в нашем народе той болью, наполненной скорбью, той печалью и горестью. Мы будем нести цветы на могилы известных и неизвестных героев. Это наш долг, это наша память. Если хотите, это наша духовная защита от беспамятства. Посмотрите и оглянитесь, сколько безродных шагает по Европе, снося памятники павшим советским солдатам-освободителям, наскоро переименовывая города, поселки и улицы. Туда же устремляется и нынешняя украинская власть.
Нам, может быть, скоро одним на белом свете достанется доля быть вместе с героями той страшной войны. Мир, к сожалению, разворачивается в обратную сторону. Но мы остаемся со своим народом, народом-победителем. Мы остаемся верны нашей истории, истории удивительной и героической. Мы, наконец, остаемся преданными делу Великого Октября, делу социализма. Все это и есть наша память, память, которую никто и никогда у нас не отнимет. Из поколения в поколение мы будем высоко и гордо нести наше Красное знамя Октября и Красное знамя Победы!
Склоним же головы и наши знамена к могилам героев, почтим их память минутой молчания. И тихо скажем: «Вы – бессмертны!»
Валерий Лавров,
секретарь КРО КПРФ