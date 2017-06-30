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пятница, 30 июня 2017 г.

Сталин лидирует

«Левада-Центр» провел очередные социологические исследования под названием «Выдающиеся люди России». Россияне отдали предпочтение Иосифу Сталину.
Удивительная наша страна. Желтая пресса, подконтрольные власти СМИ, включая большинство центральных каналов, упорно распространяют негативные мнения об Октябрьской революции, о ее лидерах. Особенно либералы всех мастей, точно следуя указаниям и заветам Троцкого и Солженицына, ведут наступательную компанию против Иосифа Виссарионовича Сталина, руководившего нашей страной и партией почти на протяжении 30 лет. Эти 30 лет стали золотыми в истории нашего Отечества. Индустриализация, коллективизация, культурная революция – все это стало возможным при Сталине.
За короткие годы наша страна из нищей и отсталой превратилась в державу мирового масштаба. Уже в 1940-м году – валовый общественный продукт СССР вырос в 4,5 раза или на 45 % по сравнению с 1928 годом, когда был дан старт первой сталинской пятилетке. Среднегодовой рост валового общественного продукта составлял в этот период 12 – 15%.
Основные производственные фонды СССР увеличились за те же 12 лет в 2,4 раза. Обеспечено это было, в первую очередь, ростом капитальных вложений, или, как мы бы сказали сегодня, инвестиций. Они за тот же период выросли в СССР в 6,7 раза. Среднегодовые темпы роста капитальных вложений достигли в сталинское время 15 – 20 %.
Таких темпов роста до этого не знала ни одна страна в мире. И ни одна страна в мире не смогла достичь их и впоследствии.
Пропорционально капитальным вложениям росло при Сталине и производство промышленной продукции – в 6,4 раза в довоенный период. Численность рабочих за эти годы выросла втрое. При этом шел внушительный рост производительности труда.
За 12 довоенных лет в СССР было построено 9 тысяч промышленных объектов. В среднем за год в строй вводились более 600 предприятий. В тяжкую военную годину они работали на Великую Победу. К началу войны СССР занимал первое место в Европе по основным видам природных и сырьевых ресурсов. На эти исследования работала практически вся Академия наук СССР. Добытое сырье использовалось для экономического развития страны и, прежде всего, группа металлов – чугуна и стали. Эти металлы превратились в самолеты, танки и «Катюши», помогли советскому солдату одержать победу над самым страшным врагом из тех, с которыми когда-либо сталкивалась Россия – немецким фашизмом. Естественные производительные силы Советской страны спасли нашу Родину в той страшной войне.
Будет более правильным сказать, что, наряду с героизмом советских солдат и тружеников тыла, нашу Родину спасла мудрая и ответственная сталинская экономическая политика, спасла социально-экономическая система социализма. А разрушение этой системы загнало нашу страну в кризис, из которого она уже больше четверти века не может выбраться.
Люди не могут долго жить в кризисе. Это существенно сказывается и на настроении людей. Лозунг правительства современной России: «Денег нет, но вы держитесь!» - не может стимулировать людей на качественный и осознанный труд. Отсюда и «турбулентное» настроение граждан страны.
Люди хотят видеть лидером своей страны человека, одухотворенного идеями своей страны, как во внешней политике, так и внутренней.
Современным гражданам России симпатизирует имя Иосифа Виссарионовича Сталина. Большинство респондентов «Левады-Центра» именно его поставили на первое место, опередившего намного и ныне действующего президента страны.

Валерий Лавров,
секретарь Крымского рескома КПРФ