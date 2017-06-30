Сталин лидирует

«Левада-Центр» провел очередные социологические исследования под названием «Выдающиеся люди России». Россияне отдали предпочтение Иосифу Сталину.
За короткие годы наша страна из нищей и отсталой превратилась в державу мирового масштаба. Уже в 1940-м году – валовый общественный продукт СССР вырос в 4,5 раза или на 45 % по сравнению с 1928 годом, когда был дан старт первой сталинской пятилетке. Среднегодовой рост валового общественного продукта составлял в этот период 12 – 15%.
Основные производственные фонды СССР увеличились за те же 12 лет в 2,4 раза. Обеспечено это было, в первую очередь, ростом капитальных вложений, или, как мы бы сказали сегодня, инвестиций. Они за тот же период выросли в СССР в 6,7 раза. Среднегодовые темпы роста капитальных вложений достигли в сталинское время 15 – 20 %.
Таких темпов роста до этого не знала ни одна страна в мире. И ни одна страна в мире не смогла достичь их и впоследствии.
Пропорционально капитальным вложениям росло при Сталине и производство промышленной продукции – в 6,4 раза в довоенный период. Численность рабочих за эти годы выросла втрое. При этом шел внушительный рост производительности труда.
За 12 довоенных лет в СССР было построено 9 тысяч промышленных объектов. В среднем за год в строй вводились более 600 предприятий. В тяжкую военную годину они работали на Великую Победу. К началу войны СССР занимал первое место в Европе по основным видам природных и сырьевых ресурсов. На эти исследования работала практически вся Академия наук СССР. Добытое сырье использовалось для экономического развития страны и, прежде всего, группа металлов – чугуна и стали. Эти металлы превратились в самолеты, танки и «Катюши», помогли советскому солдату одержать победу над самым страшным врагом из тех, с которыми когда-либо сталкивалась Россия – немецким фашизмом. Естественные производительные силы Советской страны спасли нашу Родину в той страшной войне.
Будет более правильным сказать, что, наряду с героизмом советских солдат и тружеников тыла, нашу Родину спасла мудрая и ответственная сталинская экономическая политика, спасла социально-экономическая система социализма. А разрушение этой системы загнало нашу страну в кризис, из которого она уже больше четверти века не может выбраться.
Люди не могут долго жить в кризисе. Это существенно сказывается и на настроении людей. Лозунг правительства современной России: «Денег нет, но вы держитесь!» - не может стимулировать людей на качественный и осознанный труд. Отсюда и «турбулентное» настроение граждан страны.
Люди хотят видеть лидером своей страны человека, одухотворенного идеями своей страны, как во внешней политике, так и внутренней.
Современным гражданам России симпатизирует имя Иосифа Виссарионовича Сталина. Большинство респондентов «Левады-Центра» именно его поставили на первое место, опередившего намного и ныне действующего президента страны.
Валерий Лавров,
секретарь Крымского рескома КПРФ