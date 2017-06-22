До Бога высоко, до царя далеко

Городские власти постоянно позиционируют Феодосию как город для курортников. Поучается так, что руководство города работает не на феодосийцев, а на отдыхающих, на которых можно заработать. А проблемы горожан их, видимо, не интересуют. Мы пообщались с жителями феодосийского региона и спросили, какие проблемы города являются для них самыми важными.
Максим Юрьевич Лихин:
- Меня, как бывшего работника Феодосийского торгового порта, беспокоит его судьба. Положение, которое сейчас сложилось в порту, можно назвать крайне тяжелым, так как предприятие не работает. За последние несколько месяцев не поступило ни одного заказа, и, скорее всего, в последующие месяцы также заказов не предвидится. Имущество порта отчуждается − так в муниципальную собственность передан подведомственный детский сад. Через Министерство имущественных и земельных отношений Крыма планируется реализовать базу отдыха «Якорь» и гостиницу «Моряк», которые также принадлежали порту. Но самое плохое то, что в порту идет массовое сокращение. Только за последний год сократили 50% работников порта. Конечно, вопрос работы порта не относится к компетенции руководства города, но какое-то влияние они могли бы оказать на руководство Крыма, с целью запуска порта и остановки массовых сокращений. Если так дальше дело пойдет, то Феодосия останется без градообразующего предприятия, которое имеет более чем вековую историю.
Сергей Николаевич Моисейченко:
- В нашем поселке одна большая проблема, которую никто не может решить уже несколько лет, - это очистные сооружения. Дело в том, в Коктебеле большая часть нечистот идет прямиком в море, так как девать их больше некуда. Конечно, у многих есть выгребные ямы, но, по сути, только очистные сооружения винзавода на данный момент могут принимать их содержимое, но эти мощности не рассчитаны на поселок. Поселковые и городские власти с 2012 года кормят только обещаниями, правда, в 2013 году нашли инвестора, который взялся строить очистные, но после «Крымской весны» он пропал. По состоянию на сегодняшний день, как заявили руководство города и поселковая администрация, готовится проект сооружений для очистки канализационных вод, а вот когда их построят, опять-таки остается загадкой. А пока они обещают, нечистоты идут в море, к подножию вулкана Кара-Даг.
Людмила Владимировна Вдовина:
- Считаю основной проблемой нашего города массовое отключение газовых котлов и колонок в многоквартирных домах. Начиная с начала года, уже более тысячи жителей нашего города остались без горячей воды, а следующей зимой останутся и без отопления. И все при полном попустительстве наших властей, которые ничего не делают для того, чтобы защитить население. А что собственно происходит? Приходят работники горгаза и отключают газовое оборудование (колонки и котлы) и говорят, что дымоход нужно ремонтировать. Власти города предлагают ремонтировать дымоход только за свой счет, так как квартиры в основном приватизированы, и ремонт дымвентканалов ложится, по их словам, на собственников квартир. А такой ремонт стоит от 10 000 до 25 000 рублей. Откуда у людей столько денег? Предприятия города не работают, а у пенсионеров доходы не такие большие, чтобы оплачивать дорогостоящий ремонт. Последние общественные слушания, которые прошли 13 июня, также результата не дали, так как позиция власти осталась прежней. И теперь непонятно как жить дальше, ведь горячего водоснабжения у нас в городе нет с середины 90-х, а большая часть жителей использует газовое оборудование для получения горячей воды. Если наши власти действительно заботятся о безопасности жителей домов, значит проверка должна носить систематический характер, а не напоминать налет рэкетиров, цель которых содрать с народа деньги.
Беседовал
Алексей Пузанов