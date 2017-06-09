Бюро Крымского рескома на своем заседании 1 июня образовал Юбилейный комитет по подготовке и празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции при Крымском рескоме КПРФ.
Первый заместитель председателя – Лавров Валерий Васильевич, секретарь Крымского рескома КПРФ.
Заместитель председателя – Капшук Георгий Иванович, член Крымского рескома КПРФ.
Члены Юбилейного комитета:
- Арбузов Валерий Дмитриевич, ветеран партии и комсомола.
- Баженов Виктор Павлович, ветеран партии и Вооруженных Сил СССР.
- Буланова Оксана Валерьевна, директор ООО «Юридическое агентство г. Алушты».
- Введенский Владимир Евгеньевич, студент Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.
- Гаран Дмитрий Семенович, Герой Социалистического Труда.
- Гелета Ольга Дмитриевна, педагог-организатор Таврической школы-гимназии №20.
- Голубев Михаил Михайлович, секретарь Крымского рескома КПРФ.
- Дмитриев Владимир Афанасьевич, ветеран Великой Отечественной войны, председатель колхоза «Россия» Ленинского района, кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Знака Почёта.
- Жуков Андрей Игоревич, индивидуальный предприниматель.
- Лубенцов Александр Григорьевич, участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов «Красной Звезды», «Отечественной войны» и «Знака Почета», почётный гражданин Ленинского района.
- Максимов Владимир Михайлович, председатель совета Союза ветеранов комсомола Крыма.
- Мальгин Андрей Витальевич, генеральный директор Крымского республиканского учреждения «Центральный музей Тавриды».
- Мокрушин Виктор Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Крымского филиала Российского государственного университета правосудия.
- Нараев Геннадий Павлович, министр экологии и природных ресурсов Республики Крым.
- Нестеренко Алексей Иванович, секретарь Крымского рескома КПРФ, депутат Джанкойского городского совета.
- Олейников Николай Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, председатель совета Народного музея Ичкинского партизанского отряда (с. Заветное Советского района).
- Павлина Людмила Сергеевна, председатель Совета ветеранов войны, труда и военнослужащих Красногвардейского района.
- Пономаренко Виктор Исаакович, ветеран народного образования, заведующий народным музеем 51-й Армии (с. Клепинено Красногвардейского района).
- Приходько Светлана Сергеевна, заместитель начальника материально-технического обеспечения ГУП РК Черноморнефтегаз.
- Ракитянский Валерий Сергеевич, председатель Феодосийского городского Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, депутат городского совета.
- Серов Алексей Валериевич, студент Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, стипендиат ЦК КПРФ, второй секретарь Симферопольского районного отделения ЛКСМ РФ.
- Степанищева Нина Михайловна, агроном-виноградарь колхоза им. Первого мая Ленинского района, кавалер ордена Октябрьской революции.
- Стропиль Лидия Александровна, доярка колхоза «Восход» Первомайского района, кавалер ордена «Знак Почета».
- Сысоева Тамара Михайловна, депутат Верховного Совета СССР 9, 10, и 11-го созывов, бригадир виноградной бригады совхоза-завода «Старокрымский» Кировского района.
- Узунов Владимир Николаевич, доктор экономических наук, профессор, ректор Крымского университета экономики и управления.
- Шекета Леонтий Иванович, заслуженный работник сельского хозяйства Украины и Крыма, депутат Верховного Совета Крыма I и VI созывов.
- Шкляренко Виктор Николаевич, первый секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ, депутат городского совета.