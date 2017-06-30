Потенциал современных коммунистов

«Я считаю, что сегодня у современных коммунистов есть сильные позиции в борьбе за власть.»
Вторая - это классовая борьба. Экономический кризис приводит к падению уровня жизни среди граждан нашей страны, что на фоне беспрецедентного обогащения элиты обостряет классовые противоречия. КПРФ, последовательно выступая первой линией обороны пролетариата, защищая права честных граждан и простых тружеников, обязательно проявит себя как весомая сила в борьбе классов, во многом определяя методы этой борьбы. Коммунисты, активно просвещая народ в вопросах экономической грамотности, закладывают фундамент будущего протеста против несправедливого распределения благ. Гражданин, воспитанный в русле марксистско-ленинской философии, никогда не позволит себя обманывать и обворовывать.
Еще одним важным компонентом нашей будущей победы является политическая традиция: ни одна партия из ныне существующих не может похвастаться сколько-нибудь значительной историей. Наша партия, напротив, гордо носит имя наследницы КПСС. Изучив ошибки и просчеты, которые привели к крушению великий Советский Союз, творчески переосмыслив наследие, доставшееся нам от политических деятелей прошлого, мы вычленили самое ценное и перспективное и, безусловно, сможем реализовать этот мощный потенциал в борьбе за общество равенства и процветания.
Также значимым направлением в работе является молодежь. Ее чаяния и цели созвучны партийному духу. Партия выступает в роли ретранслятора бесценного опыта политической деятельности от старшего поколения к подрастающей смене, тем самым обеспечивая передачу эстафеты в борьбе за победу рабочего класса в крепкие молодые руки. Молодежь - это драйвер перемен. Будучи по своей мировоззренческой природе нацеленной в будущее, ориентированной на перспективу, она обязательно найдет в стройных рядах коммунистов мудрых наставников и проводников. Инновации и прогресс, являющиеся основными целями партии, обязательно найдут отклик в юных горячих сердцах.
В отличии от наших противников, мы опираемся на научно обоснованную теорию устройства государства и общества. Кризис капиталистической системы, порождающей непримиримые классы, рано или поздно приведет страну и мир к коллапсу. Наша великая миссия, наш долг перед отечеством - не допустить, чтобы саморазрушающийся дикий капитализм окончательно погубил наше государство.
Пускай мы сегодня не так сильны, как те, кто возвеличивал алое знамя раньше, но, озаряемые светлой памятью великих героев прошлого, вооруженные их верным учением, мы должны продолжать борьбу. Нет у нас другого пути, товарищи!
Только вперед!
Только победа!
Сергей Руденко,
г. Феодосия