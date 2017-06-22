Крымский реском действует

Новый состав Крымского рескома КПРФ приступил к реализации планов, намеченных отчетно-выборной республиканской конференцией и решением XVII съезда КПРФ.
Бюро Крымского рескома на своих заседаниях утвердило Юбилейный комитет по подготовке празднования юбилея, а также сформировало комиссии по следующим направлениям: по работе с депутатским корпусом (председатель Роман Волошин), по работе с молодежью (председатель Сергей Богатыренко), по работе с социальными сетями (председатель Андрей Шищенко)) и другие. Эти решения дают возможность как можно быстрее включить в работу избранных членов рескома и с привлечением актива партии. Уже есть первые наработки, которые подтверждают правильность избранного пути.
Юбилейный комитет подготовил проект мероприятий, посвященных 100-летию Великого Октября. Сейчас этот документ проходит согласование. Мы обязательно проинформируем наших товарищей о юбилейных мероприятиях.
Члены Бюро, секретари Крымского рескома приступили к детальному изучению положения дел в местных партийных отделениях. Так, например, член Бюро, секретарь Крымского рескома, главный редактор газеты «Коммунист Крыма» Валерий Лавров посетил Ленинский район и город Керчь. На расширенных заседаниях партийного актива Ленинского районного отделения КПРФ и на заседании Бюро Керченского городского отделения он проинформировал партийные активы о деятельности Крымского рескома и познакомил их с ближайшими планами Крымского Комитета КПРФ.
20 июня 2017 года состоялась рабочая поездка члена Центрального Комитета КПРФ, первого секретаря Крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко в город Джанкой.
В этот день была проведена встреча с партийным активом города Джанкоя: членами Бюро горкома партии и секретарями первичных партийных отделений.
Состоялся откровенный деловой разговор о положении дел в городском отделении КПРФ, о задачах по достойной встрече 100-летия Великого Октября.
В ходе пребывания в городе Джанкое состоялись встречи с главой администрации города Джанкоя Эдуардом Анатольевичем Селивановым, председателем Джанкойского городского Совета Сергеем Сергеевичем Дорошенко, председателем территориальной избирательной комиссии Владимиром Ивановичем Кирсановым.
На встрече с руководством города были обсуждены вопросы совместного проведения мероприятий, посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 100-летнему юбилею города Джанкоя, который будет отмечаться в сентябре 2017 года, текущие вопросы избирательного процесса. В этот же день Сергей Богатыренко познакомился с экспозиционными материалами Джанкойского историко-краеведческого музея и оставил запись в журнале для почетных гостей музея.
В поездке принимал участие секретарь рескома КПРФ, депутат Джанкойского городского совета Нестеренко А.И. Гостей из Симферополя сопровождала первый секретарь Джанкойского городского отделения КПРФ, депутат городского совета Короткова Н.Я.
Ольга Майборода
P.S. В следующем номере читайте большое интервью с первым секретарем Сергеем Богатыренко, которое он дал журналистам газеты «Коммунист Крыма».