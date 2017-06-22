Сохранить преемственность поколений и идей

Стать членом КПРФ − значит продолжить традиции отцов и матерей! Именно под таким девизом необходимо сегодня начать акцию по привлечению крымчан в ряды КПРФ.
В 2012 году акция стала всенародной и проходила во всех городах нашей страны. Почему эта акция стала такой близкой и родной для всех россиян? Прежде всего, причиной стало то, что в Великой Отечественной войне погибли миллионы наших граждан, отцов и матерей, дети и внуки которых до сих пор помнят их героический подвиг и с гордостью выходят в едином строю с портретами героев. И в это же время не прижился в народе День единения, установленный еще Ельциным и отмечающийся 4 ноября. Уж очень хотелось ельцинской камарильи поскорее заменить советский социалистический праздник 7 ноября на новый и непонятный. То же самое происходит и с современным праздником - Днем Конституции. Все знают, что так называемая ельцинская конституция, принятая в 1993 году, носит явно либерально-буржуазный характер: на бумаге все декларируется, а в жизни все по-другому. Это касается, прежде всего, социальных гарантий наших граждан на бесплатное образование и медицину, право на труд, отдых и т.д. Отсюда и равнодушное отношение и к этому дню.
Нам, коммунистам, бережно хранящим традиции советского прошлого, где Конституция СССР все это не только декларировала, но и гарантировала, необходимо привлечь в свои ряды, прежде всего, людей, которые сохранили в своей памяти все лучшее советское. Граждане, рожденные в СССР, должны стать не только нашими сторонниками, но и членами нашей партии, идущие уверенно по стопам своих родителей. Они, советские люди, наши бабушки и дедушки, наши матери и отцы, должны стать живым примером в выборе своего социально-политического «я». Многие из них были членами КПСС, правопреемниками которой сегодня является КПРФ. Но делать это необходимо так, чтобы вступающие в ряды КПРФ были уверены, что это их не только личный, но, прежде всего, ими осознанный выбор. Одновременно вновь вступающий в ряды КПРФ должен ясно осознавать и то, что он руководствуется не только своим желанием, но и волей своих предков. Вспомните слова, с которыми уходили в последний бой наши деды и отцы: «Если я погибну в этом бою, прошу считать меня коммунистом!». Такой выбор и поступок не может оставлять наследника героев равнодушным. Это лишнее доказательство того, что партия коммунистов всегда была партией всего народа.
Сегодня ситуация в России резко изменилась. У власти находится продажное компрадорское правительство. Власть отвернулась от рабочего класса и трудового крестьянства. Она живет одной идеей – побольше прибыли. Ее бдительно охраняют политики от Единой России, ЛДПР и даже Справедливой России. Все они, вместе взятые, выражают интересы крупной буржуазии в лице финансовых махровых заправил. Будет ли эта буржуазия защищать интересы трудового народа, когда в ее руках почти 90 % всех естественных, материальных и нематериальных богатств страны? Нет, конечно.
Пора крымчанам проснуться и вступать в ряды КПРФ. Этим самым мы сможем увеличить число истинных борцов, отстаивающих интересы трудового народа, нанося уверенный удар по коррупционно-буржуазной власти, выжимающей все соки из простого народа.
Пополняя ряды КПРФ, одновременно будет расширяться и площадка для пропаганды нашей коммунистической идеи, возрастет роль нашей партии, будут увеличиваться ряды наших сторонников. Рост численности рядов КПРФ, в конечном итоге, приведет к тому, что на выборах коммунисты смогут удвоить и даже утроить места в советах разных уровней. А как известно, именно через депутатский корпус решаются все социальные вопросы людей, экономическое благополучие региона в целом.
Каждый вступающий в ряды КПРФ должен знать, что, находясь в рядах партии, он становится не просто членом партии, а человеком с активной жизненной позицией, желающим своими делами улучшить жизнь своей семьи, родственников, знакомых, всех граждан страны, тем самым значительно уменьшится расстояние между властью и народом.
У нас есть с вами шанс изменить свою жизнь к лучшему. Впереди 100-летие Великого Октября. Мы все должны стать ответственными перед нашей историей, перед подвигами наших дедов и отцов. Память – наилучший носитель нашего героического прошлого. Быть достойным памяти своих предков, – значит идти по их праведному пути, как это делают граждане ежегодно, проходя в едином Бессмертном полку 9 Мая.
Вступайте в ряды КПРФ! Своим осознанным решением вы сохраните память о своем прошлом и укрепите связь поколений, приближая с каждым днем социализм.
Сергей Слонов,
депутат Сакского
городского совета
от КПРФ