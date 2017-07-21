К 100-летию Великого Октября

Редакция газеты «Коммунист Крыма» информирует своих читателей о практических действиях коммунистов Крыма по подготовке и празднованию 100-летия Великого Октября.
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Депутаты от КПРФ Красноперекопского городского совета Павел Синяков и Юрий Летунов внесли на рассмотрение сессии, которая состоится 27 июля, вопрос о ходатайстве перед Президиумом Государственного Совета Республики Крым об установлении 7 ноября в честь Октябрьской революции нерабочим праздничным днем. Напомним, что положительные решения по этому вопросу по инициативе депутатов-коммунистов приняты уже в городах Феодосии и Саках.
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В селе Новогригорьевка Нижнегорского района по инициативе местного отделения в честь 100-летия Великого Октября будет высажен вишневый сад.
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Красноперекопское городское и районное отделения КПРФ проведут 10 сентября в рамках 100-летия Великого Октября и в честь 80-летия со дня основания города Красноперекопска автопробег.
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Нижнегорское районное отделение КПРФ вместе с жителями села Акимовка (бывшая усадьба колхоза «Дружба») откроют мемориальную доску Герою Социалистического Труда, бригадиру тракторно-полеводческой бригады Яновскому Евгению Николаевичу. Напомним, что в августе прошлого года по инициативе коммунистов В.В.Лаврова, С.С. Кискина и Л.Н. Шевченко была открыта мемориальная доска Герою Социалистического Труда, председателю колхоза им. Войкова Федору Павловичу Сакуну.
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В августе состоится торжественное открытие памятника В.И. Ленину в поселке Семеизе. Памятник был варварски разрушен в 1993 году грузинскими националистами и восстановлен по инициативе местного отделения КПРФ и депутата-коммуниста Юрия Грищенко.
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В селе Наташино Сакского района по инициативе местного отделения КПРФ будет установлена табличка на памятнике М.И. Калинину.
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Коммунисты Кировского района готовятся к проведению в г. Старый Крым Всекрымской патриотической акции «Город Старый Крым – земля партизанской славы!», которая пройдет в августе и в ней примут участие жители Судака, Феодосии, Белогорского и Советского районов.
Юбилейный комитет по подготовке и
празднованию 100-летия Великого Октября