ветеранов войны, партии и труда к крымской молодежи
7 ноября 2017 года в нашей стране и во всем мире будет отмечаться 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Пролетарская революция в нашей стране решительно изменила лицо планеты. Она направила Россию на путь социализма, избавила страну от капиталистического и национального гнета. Всего за два десятилетия промышленный потенциал советской страны увеличился в 40 раз. Но 22 июня 1941г. фашистская Германия без объявления войны и даже без предъявления каких-либо претензий напала на Советский Союз с целью свержения социалистического строя и порабощения советского народа. Это была самая тяжелая из войн, какие только пришлось пережить народам нашей Родины за всю их многовековую историю. Грозная опасность, нависшая над Родиной, еще теснее сплотила многонациональный советский народ. И он встал под руководством Коммунистической партии на защиту завоеваний Великого Октября и в смертной схватке сокрушил смертельного врага.
Продолжая начатое нами дело по возрождению родного Крыма, вы, молодое поколение, родившееся после 1991 года, − года проведения в Крыму первого референдума на территории СССР, когда была воссоздана Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика, вместе со всеми крымчанами будете нести эстафету боевых и трудовых подвигов своих дедов и отцов. К вам, молодому поколению соотечественников, обращаемся мы, ветераны войны, партии и труда в канун 100-летия Великого Октября.
Проголосовав весной 2014 года за вхождение Крыма в состав Российской Федерации, тем самым вы, вместе с нами, взяли ответственность за дальнейшую судьбу нашего солнечного полуострова.
Возвращение Крыма в родную гавань всколыхнуло патриотизм у всего народа России и, к сожалению, вызвало у наших недругов за рубежом резкое неприятие этого исторического события. Россию объявили агрессором, захватившим украинскую территорию, наложили на нашу страну незаслуженные санкции. Нас, ветеранов войны, партии и труда, гораздо больше беспокоят не санкции против России, а обстановка в стране, сложившаяся после развала Советского Союза в 1991 году.
В нашей стране воцарился регрессивный, паразитический, олигархический, компрадорский капитализм. Россия превращается в сырьевой придаток и рынок сбыта иностранных товаров. Зависимость от иностранного капитала угрожает суверенитету страны. Проводимый социально-экономический курс современного правящего режима превратил Россию в общество всеобщей массовой бедности. За чертой бедности оказались 20 млн. наших граждан. По степени имущественного неравенства Россия занимает одно из первых мест в мире. Численность работников в промышленности сократилась более чем на 2 млн. человек. Число безработных приближается к 5 млн. человек. Но власть упорно не хочет принимать закон о прогрессивном налоге на сверхдоходы. Граждане страны не верят, что миллиарды получили эти сверхдоходы честным трудовым путем.
XVII-й съезд КПРФ решительно осудил социально-экономическую политику властей, приносящих в жертву интересы большинства населения России ради обогащения отдельно взятых олигархов, владеющих 9/10 национального богатства страны. Обострение социально-экономического кризиса стимулирует кризис политический, когда заговорят заводы и улицы. Так, например, 12 июня 2017 года, когда отмечался «День России», точнее «День рыночной России», ознаменован существенным всплеском акций протеста против коррупции. Только в Москве задержано 866 активистов этих протестных акций. Прошли в этот день массовые акции протества против коррупции и во многих других городах России. Нельзя не отметить, что большинство участников прошедших акций составили молодые люди 20-25 лет, родившихся и выросших уже в постсоветское время.
Сегодня именно молодежь − самый незащищенный слой общества. Даже пенсионеры находятся в более стабильном положении. Она не может сегодня полноценно учиться, работать, создавать семьи. Вопрос приобретения жилья становится для многих из молодых людей неразрешимым. Ощущая себя «лишними людьми», молодое поколение не готово мириться с этой участью, а поэтому бросается в уличный протест, не всегда разбираясь в лозунгах.
Ветераны войны, партии и труда обращаются к молодежи Крыма с призывом в год 100-летия Великого Октября встать под знамя Коммунистической партии в борьбе за идеи добра, правды, реального равноправия и справедливости. Участвовать в акциях протеста советуем только под лозунгами коммунистов и патриотов, без провокаторов, и согласно действующему законодательству РФ. Призываем воздерживаться от участия в мероприятиях, организованных либералами разных мастей. Проявляйте в акциях большевистскую принципиальность и пролетарскую настойчивость.
Присоединение Крыма к России и вызвало у наших недругов в Европе озлобление и многочисленные санкции. Мы с вами переживем и это! Но многие европейцы − на нашей стороне. При посещении ими солнечного Крыма проявляйте к ним наше многонациональное российское гостеприимство и дружелюбие. По данным опроса общественного мнения 73% молодежи выступают за государственную собственность предприятий и природных ресурсов, 28% осознают себя сторонниками социализма. Полагаем, что и крымская молодежь имеет такое же мнение.
Призываем вас в год 100-летия Великого Октября встать под знамя Коммунистической партии и выразить наши общие претензии к сегодняшней либерально-буржуазной власти за утрату завоеваний Октябрьской революции и Советской власти.
Помните, что, если трудящиеся не в состоянии собраться вместе и выступить в свою защиту, – это не народ, это пока лишь население.
Мы, ветераны войны, партии и труда, сделали все, чтобы защитить наш Крым от различных завоевателей, построили заводы и фабрики, посадили сады и виноградники, соорудили мощный канал для орошения наших степных земель, превратили Крым во Всесоюзную здравницу для отдыха и лечения наших граждан и оздоровления детей.
Мы уверены в том, что и современная крымская молодежь станет достойным продолжателем наших славных дел, с лучшими советскими традициями, все сделает для возрождения былой трудовой славы Советского Крыма, тем самым и успешно продолжит дело Великого Октября!
По поручению Юбилейного комитета
по подготовке и празднованию 100-летия Великого Октября
ветераны войны, партии и труда