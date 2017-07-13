Время не ждет

Новый состав Крымского рескома вынужден на ходу предпринимать нестандартные решения, чтобы наверстать упущенное и быть во всеоружии готовым к выборам 2019 года. Мы уже сообщали, что Бюро Крымского рескома КПРФ утвердило депутатскую комиссию во главе с депутатом Евпаторийского городского совета Романом Волошиным. Одновременно Бюро рескома посчитало необходимым созвать совещание депутатов, избранных от КПРФ. Такое совещание состоялось 11 июля в актовом зале Крымского рескома. Отметим, что это было неординарное событие в жизни республиканской партийной организации, ибо, с одной стороны, собрались люди с разных уголков Крыма и наделенные мандатами доверия крымского избирателя, и, с другой, - именно эта категория коммунистов может дать дополнительный импульс как в действиях непосредственно партийных отделений, так и сделать хороший задел на будущее для нашей политической силы.
Сергей Богатыренко отметил результативную и эффективную работу депутатов Степана Кискина (Симферопольский городской совет), Павла Синякова (Красноперекопский городской совет), Юрия Грищенко (Ялтинский городской совет), Ильи Донченко (Раздольненский поселковый совет), Романа Волошина (Евпаторийский городской совет), Владимира Осауленко и Валерия Ракитянского (Феодосийский городской совет) и некоторых других. Докладчик отметил слаженную и выверенную работу депутатов-коммунистов, представленных в Старокрымском городском совете. Именно эти наши депутаты, − заметил Сергей Богатыренко, − составляют нашу гордость и гордость наших избирателей».
В то же время Сергей Богатыренко отметил слабые стороны в деятельности нашего депутатского корпуса. К ним можно отнести хаотичный прием граждан, непостоянное информирование избирателей о своей депутатской деятельности, о принятых решениях органами исполнительной власти на обращения граждан. «А ведь именно эти избиратели, - подчеркнул Сергей Богатыренко, - могли бы стать нашими сторонниками, если бы депутат постоянно находился в контакте с обратившимся к нему избирателем. Только так мы сможем завоевать авторитет у крымского избирателя». Сергей Богатыренко отметил и пассивность некоторых наших депутатов, их малоинициативность. «Депутат-коммунист, − заявил Сергей Богатыренко, −это еще и лицо нашей партии среди наших граждан. О деятельности наших народных представителей судят сразу о всей партии.
Далее первый секретарь обозначил те перспективы направления в деятельности корпуса, которые должны существенно и качественно улучшать работу депутатов-коммунистов. Сергей Васильевич так их определил:
− депутатскую деятельность осуществлять планово и эффективно;
− строго соблюдать график приема избирателей;
− постоянно информировать своих избирателей на их запросы;
− отчитываться перед своими избирателями;
− иметь в рядах своих помощников молодых людей, которые могли бы на следующих выборах стать кандидатами в депутаты от КПРФ;
− активно использовать в своей работе электронные средства массовой информации;
− постоянно поддерживать связь с депутатами из других регионов Крыма, обмениваться опытом работы.
«Эти и другие меры, − сказал Сергей Богатыренко, −должны стать прорывными, видимыми и ощутимыми для избирателя. От каждого из вас зависит судьба избирательной кампании в 2019 году. Вы сегодня определяете дальнейшую судьбу нашей партии».
С докладами на совещании выступили секретари Крымского рескома Валерий Лавров и Алексей Нестеренко.
И все-таки самой интересной частью этого собрания стал живой и непосредственный разговор самих депутатов. Забегая вперед, заметим, что наши депутаты активно вносили предложения как по работе вновь организуемой депутатской комиссии, так и инициатив для деятельности партии в целом.
Все выступившие на собрании единогласно поддержали создание депутатской комиссии при Крымском рескоме, внесли предложения по будущим повесткам в работе комиссии.
Некоторые успешные депутаты вносили предложения по изменению некоторых Федеральных Законов и Законов Республики Крым. Эти предложения направлены, прежде всего, на полное осуществление избирательных прав наших граждан, всенародное избрание глав исполнительной власти муниципалитетов и другие предложения.
Депутаты-коммунисты обсудили и политическую ситуацию в работе депутатского корпуса Крыма в связи с перевесом во всех советах представителей от Единой России. Выступающие подчеркивали малоэффективность таких советов, ибо депутаты-единороссы порою принимают решения, носящие антинародный характер. Многие депутаты от власти попали в советы случайно, не имеющие на то ни подготовки, ни должного авторитета. Отсюда и все беды того или иного региона. Часть депутатов-единороссов присутствуют в советах с целью личного обогащения. Крым сотрясают постоянные коррупционные скандалы, кадровые тусовки и т.д.
Одним из участников совещания было внесено предложение о перезагрузке всего депутатского корпуса Республики Крым, начиная от сельского совета и заканчивая Государственным Советом нашей Республики. И это предложение было горячо поддержано высоким собранием депутатов-коммунистов.
В целом собрание прошло конструктивно, по-деловому, как и подобает народным избранникам от КПРФ. Надеемся, что очень скоро произойдут рывки в работе депутатов-коммунистов, и, самое главное, появится надежда на хороший задел к предстоящим выборам.
Коллектив редакции газеты «Коммунист Крыма» желает успехов нашим депутатам и будет информировать наших читателей об их деятельности.
Валерий Лавров,
главный редактор газеты «Коммунист Крыма»