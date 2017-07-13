На братской земле

Корейская Народно-Демократическая Республика принимала друзей из России. С 30 июня по 10 июля 2017 года по приглашению ЦК Кимирсенско-Кимченирского Союза Молодежи КНДР посетила делегация ЦК ЛКСМ РФ во главе с секретарем ЦК КПРФ, первым секретарем ЦК ЛКСМ РФ Владимиром Исаковым.
Программа пребывания делегации Ленинского комсомола в КНДР была чрезвычайно насыщенной. У нас в буквальном смысле слова не было свободного времени. Наши товарищи из братской республики создали для нас все условия, способствовавшие тому чтобы мы побывали на максимально возможном, с учетом времени нахождения на их земле, количестве исторических, культурных и молодежных объектов.
В столице КНДР, красивейшем, современном, очень чистом и ухоженном городе Пхеньяне, для нас были организованы экскурсии в уникальный Мангендэский дворец школьников, где мы увидели счастливые лица детей, занимающихся в различных научно-технических, художественных и спортивных кружках, а также в Родной дом Мангендэ, Исторический музей молодежного движения, столичный цирк, Рынраский дельфинарий, Мунсуский аквапарк и Храм науки и техники, который особо поразил нас своим размахом, научно-технической и материальной базой. Конечно, нельзя не сказать и о посещении Университета имени Ким Ир Сена. Это настоящий научно-учебный город. Огромная территория, фундаментальные здания, красивейшая парковая зона, современные учебные аудитории, прекрасная научная база, библиотеки − пожалуй, все обхватить просто невозможно. Главное в другом. Все эти организации и учреждения совершенно бесплатно работают на корейскую молодежь и подрастающее поколение, тем самым на деле выполняя установку Трудовой партии Кореи по всемерному содействию в развитии и воспитании будущего страны. Особое отношение в стране − к детям. Хорошо знакомый нам советский лозунг: «Все самое лучшее − детям» в КНДР имеет реальное содержание. Мангендэский дворец школьников, о котором говорилось выше, необыкновенные Музей природы и Центральный зоопарк, прекрасные светлые детские сады и школы, бассейны и спортивные площадки — это ли не яркие примеры заботы социалистического государства о детях. Поразил нас визит и в Пхеньянское начальное училище. Это островок радости и счастья для детей сирот. Условия созданные для них там, ничем не хуже, чем в хорошем санаторном учреждении. Наверное, поэтому на улицах Пхеньяна мы видели счастливые детские лица, искренние улыбки и смех.
Очень теплое воспоминание осталось от пребывания на дружественном, совместном с молодыми студентами, собрании в Центральном доме культуры молодежи, где их силами был дан замечательный концерт. Особо нас тронуло прекрасное исполнение наших любимых песен «Катюша» и «Подмосковные вечера» на русском языке.
Важное место в программе нашего пребывания в КНДР было отведено посещению и изучению мемориальных мест, связанных с революционной борьбой корейского народа, с деятельностью Трудовой партии Кореи и великих вождей товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Мы изучили обширнейшие экспозиции Музея корейской революции, Центрального дома классового воспитания, Музея в честь победы в отечественной освободительной войне, Триумфальных ворот и Монумента идей Чучхе. Было организовано и возложение корзины цветов перед величественнейшими статуями великих вождей по случаю 23-й годовщины со дня кончины великого вождя товарища Ким Ир Сена.
Побывали мы и на печально известной, так называемой «38-й параллели», где находится военно-деморкационная линия, по воле американских империалистов разъединившая единый народ. Этот объект находится под особой охраной славной Корейской Народной Армии.
Неизгладимое впечатление произвело на нас нахождение в Кымсусанском Дворце Солнца, в Святыне революции, где хранятся саркофаги с телами великих вождей товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Без преувеличения можно сказать, что это самое святое и почитаемое народом место — уникальный дворцово-парковый комплекс, символ величия корейской нации и непобедимых идей чучхе.
Во время нашего нахождения на героической корейской земле состоялись и сугубо официальные мероприятия, а именно: переговоры с первым секретарем ЦК Кимирсенско-Кимченирского союза молодежи товарищем Чон Ен Намом и протокольная встреча с членом президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи товарищем Цой Рен Хэ. Эти встречи носили конструктивный и деловой характер и были направлены на расширение и углубление дружеских отношений между нашими братскими молодежными организациями.
Была принята наша делегация, причем в очень теплой атмосфере, и Чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНДР Мацегорой А.И. Александр Иванович, кореевед с огромным стажем, рассказал нам об истории и сегодняшних отношениях между нашими странами. Интересным был и его взгляд на развитие КНДР в настоящее время. В завершение встречи с уважаемым послом мы возложили цветы к мемориальной доске на здании посольства в честь мужественного отечественного дипломата, Героя России А.Г. Карлова, работавшего ранее Чрезвычайным и полномочным послом нашей страны в КНДР.
Всего в рамках газетной статьи не расскажешь. Увиденное и прочувствованное нами радушие навсегда останется в наших сердцах. А всю правду об этой замечательной, свободной социалистической стране члены делегации ЦК ЛКСМ РФ намерены доносить до молодежи и всего думающего, небезразличного к происходящим в стране и мире событиям населения нашей огромной страны.
Руслан Семяшкин, представитель делегации ЦК ЛКСМ РФ,
член Крымского рескома КПРФ