Лжепатриоты «партии власти»

Город Феодосия, «Город воинской славы», в этом году отмечает в День города 200-летие со дня рождения почетного гражданина города, всемирно известного художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского.
Так, представителями общественной организации «Волонтеры Победы» был установлен информационный знак на доме № 3 бульвара Коробкова почетному гражданину города Феодосии, Герою Советского Союза, первому председателю Феодосийского городского Совета ветеранов войны, труда и военной службы генерал-лейтенанту Александру Васильевичу Преснякову. В этом доме в Феодосии он прожил большую часть своей жизни.
Но не тут-то было. Рассказывает председатель общественной организации «Любители истории» Константин Алексеевич Виноградов:
«Общественная организация «Волонтеры Победы» (руководитель Д. Данильченко) обратилась ко мне с просьбой оказать информационную поддержку в организации проекта по увековечиванию памяти Героев Советского Союза в нашем городе. С этой целью я письменно обратился к главе администрации С.Н. Крысину с запросом на получение разрешения на установку информационных знаков на конкретных зданиях города Феодосии. Совместно с Д. Данильченко мы предварительно объехали г. Феодосию на предмет установки знаков с фотографированием мест. За несколько дней до открытия знака А.В. Преснякову на бульваре В. Коробкова, на фасаде жилого дома, в районе офиса Д. Ачкасова, я случайно встретил Дмитрия Ачкасова и рассказал о намерении установить знак Преснякову на фасаде жилого дома, в районе его офиса. Он высказал свое возражение по данному проекту на стене его офиса. Об этом я известил по телефону Д. Данильченко. Он сказал, что все согласовал с главой администрации С.Н. Крысиным. На следующий день сотрудники фирмы «Копи-Центр» совместно с Д. Данильченко установили знак Преснякову на стене офиса Д. Ачкасова «Зеленпроект» на бульваре В. Коробкова. В этот же день после обеда мне позвонил Д. Ачкасов и предупредил меня, что информационный знак А.В. Преснякову он снял и положил его у стенки жилого дома, и сказал, чтоб я его забрал. Об этом я сразу поставил Д. Данильченко в известность. Он подъехал сразу к офису и был вынужден установить памятный знак А.В. Преснякову совсем на другом доме, там, где не жил Герой Советского Союза А.В. Пресняков».
А ведь Дмитрий Владимирович Ачкасов, бывший первый заместитель главы администрации города - один из лидеров Феодосийского отделения партии «Единая Россия».
Как это получается: на публичных мероприятиях единороссы гордятся тем, что город Феодосия - «Город воинской славы», а то, что это звание наделяет правами и обязанностями органы местного самоуправления (в том числе и «партию власти») по сохранению военно-исторического наследия, разработки мер, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации умышленно забывают, да и к тому же препятствуют общественным организациям по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны.
Феодосийцы задумываются: Кто вы и с кем вы, Феодосийское отделение партии «Единая Россия»?
Владимир Осауленко,
депутат Феодосийского
городского совета,
член Бюро Крымского рескома КПРФ