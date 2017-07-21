Орденоносец

Лидия Александровна Белодон - коммунист, участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, бригадир центрального отделения с/з «Алушта» – родилась 21 февраля 1923 года.
Лидия Александровна пошла работать в совхоз на виноградники, выращивать и селекционировать. Начинать работу пришлось почти с нуля. После войны виноградники были искореженные, побитые осколками, заросшие бурьяном и покрытые болезнями. Она с энтузиазмом принялась за их восстановление, и это у нее получилось. Стала работать на сортоиспытательном участке. Возглавила бригаду виноградарей. Ей удалась селекционная работа: вывела до 100 сортов винограда и 15 сортов табака. Ее бригада была передовой в совхозе. После 20 лет созидательного труда Лидия Александровна была удостоена высокой правительственной награды − ордена «Трудового Красного Знамени», а в 1971 году за доблестный труд и огромный вклад в развитие виноградарства и в честь 50-летия Великого Октября − ордена «Октябрьской Революции».
Она была активна и в общественной жизни города: была членом Алуштинского горкома партии, членом Крымского обкома партии. И на всех постах − трудовом и партийном − была ответственной и исполнительной, за что пользовалась заслуженными авторитетом и уважением.
Сегодня нет среди нас Лидии Александровны, но память о ней живет в созданных ею сортах винограда, в винах, изготовленных из винограда, любовно некогда выращенного ее бригадой.
Алла ШАВЕЛЬ,
первый секретарь
Алуштинского
городского отделения КПРФ