Юрий НАЗАРОВ: «Нас спасет коммунизм!»

Юрия Владимировича Назарова нашей аудитории широко представлять не надо. Он – народный артист России, снимался во многих известных советских фильмах, принесших ему широкую известность и народную славу. Его слово и мысль – драгоценны для нас. Особенно для современной молодежи, которая, в основном, находится в социальном бесприютстве, на путях-дорожках в своем политическом искании. Надеемся, что слово нашего патриарха советского кино поможет молодому поколению найти правильную дорогу жизни.
— Хрущевская «оттепель» — это все либеральное вранье. На предательстве коммунистических идеалов: вчера кричали «да здравствует коммунизм, ура – ура – ура!». Сегодня кричать стали «будь проклят коммунизм, ура – ура – ура! Потому, что Никита Хрущев никаким коммунистом не был. Кричать «Наша цель – коммунизм!» — это еще не значит быть коммунистом. И я не помню, кто сказал, придет великий хам, но знаю точно, что в лице Хрущева такой хам и пришел. О Хрущеве лучше всего сказал Черчилль, когда его поздравляли с 80-летием. Кто-то предложил тост за Черчилля как самого ярого врага социалистической России, и тот ответил: «К сожалению, имеется человек, который нанес вреда Стране Советов в тысячу раз больше, чем я. Это Никита Хрущев. Давайте похлопаем ему!»
Об интеллигенции:
— Интеллигенция — это Эсхил, Софокл, Еврипид, Шекспир, это Ленин, Карл Маркс, это Энгельс изумительный. А сегодня какой-нибудь доктор наук выступает и такую лабуду несет с экрана, что разве можно назвать его интеллигентом? Интеллигентными были Жанна д’Арк, Ян Гус, Томас Мор, Джордано Бруно… Борис Щукин, в честь которого названо театральное училище, был интеллигентом, в училище с фронта пришел.
О святой Америке:
1945-й, 9 Мая, среда была. Хотите — проверьте. Мама работала в третью смену, на ТЭЦ за Обью, на своей теплоэлектроцентрали, отец вечером в театре был, в Оперном театре он пел в хоре: родители энергетиками были, не воевали, получили бронь, надо было промышленность поддерживать. У нас же на четыре часа раньше, чем в Москве, солнце встает, а уж с Берлином-то еще пара часов разницы. И вот отец явился поздно ночью, говорит: вроде идет… вроде капитуляция... И в шесть утра, когда Левитан о капитуляции Германии сообщил, то все вскочили, в чем были: мать в рубашке ночной, отец в трусах, я, наверное, тоже в трусах, бабка у нас ночевала, одеялом закуталась, и все стали хоровод водить, плясать. Мы на пятом этаже жили, на кухне вылез в окно во двор… шесть утра, пусто, никого. Какая-то идет бабка-старуха, молочница, Бог ее знает, кричу: «Тетя, война кончилась!» Не «победа», а «война кончилась». Ну, и потом гулял с народом… Тогда ведь так и говорили: не «победа!», а «война кончилась!». Хотя ничего не изменилось: и жрать нечего было, и в школе писать не на чем было, задачки решал на каких-то бумажках хлипеньких, а вот это ощущение — «война кончилась», ужас с души сняло. Кончился этот ужас… И когда где-то 3 сентября сказали об объявлении войны Японии, я помню свой восьмилетний кошмар: как?! Опять война?! Но слава тебе, Господи, испугаться не успели. Полторы недели война шла, и все кончилось… Тогда еще журнал такой выходил, «Америка», шикарный. И в этом шикарном журнале лощеная бумага глянцевая, печать отменная, вот там «грибочек» этот «милый» атомный появился. Но Америка, она ведь святая, мы же — «империя зла». Так вот, Америка — единственная страна, что на живых людях испытала атомную бомбу. Единственная! И она сегодня — святая, а мы в чем-то должны каяться.
О Голливуде и коммунизме:
Что он, Голливуд, победил? Где он победил? Нашего «Рублева» победил? Или «Сказание о земле Сибирской»? Или кинокартины Ивана Пырьева?.. Мы сами предали свой кинематограф, как предали и свою страну. И все это засилье голливудских фильмов на российских экранах сегодня есть результат нашего предательства, с которым, кстати говоря, мы и наше образование угробили… Владимир Мономах, Державин, Ломоносов, автор «Слова о полку Игореве», все русские мыслители пытались воспитывать людей и делать из них — людей. Но мы от нашей истории, от нашего коммунизма отказались, а приняли Запад с его индивидуализмом и пропагандой наживы. Голливуд — это разврат, растление, разложение.
Я верю, что спасение — в коммунизме. Против коммунизма были Черчилль, Трумэн, Рейган, «товарищ» Гитлер был против коммунизма. И сегодня мы в один этот ряд встали вместе с Обамой, Клинтонами, даже милицию в честь Гитлера в полицию переименовали. А это — путь к гибели. Потому что Запад со своими денежными мешками обращает человека в животное: я самый главный, мне нужны удовольствия, а вы хоть сдохните все, или, как у Алексея Максимовича Горького сказано, «всех грызи или лежи в грязи». Только коммунизм, обгаженный всеми сегодня, спасет не только нашу страну, но и все человечество — только коммунизм, только человечность, гуманизм, уважение друг к другу, милосердие. «Лицезрением живоначальной Троицы побеждайте ненавистную рознь мира сего», — говорил Сергий Радонежский, и он тоже — чистейший коммунист. Ненавистная рознь мира сего — по сей день. XXI век, а мы все режем дружка дружку.
Публикацию подготовила
Алена Гуляйченко