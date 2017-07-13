Слова из библейской притчи «встань и иди», пройдя проверку у Пушкина («Клеветникам России») и Шолохова («Тихий Дон»), как бы заново зазвучали в самые первые дни Великой Отечественной войны, когда на всю страну прогремела «Вставай, страна огромная». «Встань и иди!», − призыв, обращение, клич и умоление одновременно. И звучат они, когда человеку или народу в целом тяжко или угрожает опасность. Сегодня эти слова вновь актуальны, как в пушкинские и шолоховские времена. В мире неспокойно, натовцы − у границ нашей страны, антироссийская истерия на Украине, постоянные террористические атаки и угрозы. Внешние угрозы подкрепляются внутренними вызовами, с которыми сталкивается ежедневно человек труда в нашей стране. Проблемы нищеты, бедности, безработицы, сочетающиеся с коррупцией и взяточничеством среди чиновников, − такова социально-экономическая ситуация в стране. 15 июля в городах Республики Крым пройдут протестные акции «АнтиНАТО – АнтиКАП», направленные против внешних угроз и внутренних вызовов.
Наша политическая сила уже давно бьет тревогу, что у власти в Крыму остались все те, кто определял нашу с вами жизнь еще при «незалежной». Вчерашние регионалы, быстро перестроившись, стали в одночасье единороссами. К ним примкнули бютовцы, которые еще вчера не хотели и слышать о России. Сегодня этот жуткий конгломерат вовсю хозяйничает в российском Крыму. Мы бы согласились, если бы эти «вчерашние правилы» Крыма действительно трудились в поте лица на благо крымчан.
Опыт показывает, что у этих «вчерашних» ровным счетом ничего не получается, как на республиканском уровне, так и на муниципальном. Вспомните, сколько задержано чиновников, повязших в коррупции и уличенных во взятках: вице-премьеры, министры, руководители городских и районных администраций. Не лучше обстоит дело и с «народными» избранниками от единороссов. В депутаты прорвались все те же, которые привыкли смотреть на жизнь сквозь свой личный карман. Недавние отставки в крымском правительстве свидетельствуют, что у власти находятся случайные, неподготовленные, некомпетентные чиновники, несмотря на громкие заявления спикера крымского парламента, что, мол, у нас имеется программа «кадровый резерв».
Все это – пустые заявления, рассчитанные на обывателя. Практика жизни показывает, что чиновники, как республиканского, так и муниципального уровня, уж очень далеки от тех жизненных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются крымчане. Правда, надо отметить, что Центр достаточно хорошо финансирует Крым, реализует на полуострове несколько комплексных программ (строительство моста, дорог, новых школ и детских садов, финансирует развитие детского лагеря «Артек» и т.д.). Большую помощь оказывают шефы-регионы. Именно их бескорыстная помощь порою прикрывает безделье чиновников на местах. Зато сколько гордости у местной власти, если открывают за деньги шефов какой-нибудь детский сад или отремонтированный социальный объект. Районные газеты или «местные брехушки» (как их часто обзывают сами жители района), полны пафосных сообщений о том или ином событии в районе, которое было инициировано и сделано все теми же шефами с материковой части России.
Отметим и тот факт, что многие из «вчерашних», представляющие нынешнюю крымскую власть как в центре, так и на местах, не могут организовать должную качественную работу на те деньги, которые выделяются из федерального бюджета страны. Достаточно напомнить «великую стройку», которую бездарно организовали городские власти Симферополя, осуществляя капитальный ремонт центральных улиц города К. Маркса и Пушкинской. И таких бездарных «великих строек» мы можем наблюдать в каждом городе, районе, поселении. При этом, когда определяются объекты, подлежащие финансированию, чиновники, как правило, сами их и назначают, не советуясь с жителями городов, поселков и сел.
Или еще лучше, по-единоросски, когда на общественные слушания приглашаются аппарат исполнительной власти, послушные депутаты, а в роли «зрителей» сгоняют студентов. Так было, например, в прошедшую субботу, когда в Симферополе, опять по-единоросски, власть столицы хотела провести публичные слушания по обсуждению проектов планировки и межевания территорий. В данном конкретном случае речь шла о проектах планировки центральной части города, улично-дорожной сети и территории общественного пользования. На эти слушания также выносился проект о строительстве нового микрорайона «Крымская роза» и вопрос реконструкции участка ВЛ-110 кВ «Симферопольская набережная с отпайкой Марьино» (речь идет об уничтожении лесополосы в районе строительства соборной мечети в Марьино возле водохранилища). Спрашивается: кто должен быть приглашен на подобные слушания? Конечно, сказали бы вы, те жители, где намечается грандиозное строительство. Ничего подобного. В зале – послушное чиновничество, «преданные» (а может быть и заинтересованные) депутаты, а все остальные места были заняты студентами одного из местных университетов. Для всех стало неожиданностью появление в зале тех самых граждан, которых и «забыли» пригласить. Диалога не получилось. Власть не слышала прибывших на слушание людей, а люди не могли достучаться до власти. Слушания были приостановлены и перенесены. Власть, как это ей и подобает, обвинила в срыве слушаний прибывших людей. Главный архитектор, небезызвестная Ирина Иванова, прямо так и заявила: «Слушания были сорваны враждебно настроенной группой лиц».
Надо прямо сказать, что власть, особенно на местах, перестает кого-либо и чего-либо бояться. Она, эта власть, ответственна только перед собой, и, может быть, перед тем «патроном», который и благословлял их на эту власть.
Ровным счетом ничего не дают и поездки руководства республики на места, особенно в сельские местности. Поговорите с фермерами, особенно так называемыми мелкими товаропроизводителями. Их просто уничтожают. Их продукция никому не нужна. Вот и переходят они на производство зерновых. Или возьмите развитие наших городов. Симферополь давно уже не крупный промышленный город. Симферополь – торгово-развлекательный центр: без промышленности и науки. Не лучше обстоит дело и в других городах нашей республики. Яркий пример тому – экономически угасающий город Джанкой.
И все это происходит на фоне постоянно растущих цен на продукты питания, медикаменты, транспортное обслуживание, услуги ЖКХ. Власть перестает контролировать рост цен. В одном только Нижнегорском районе цены на продукты питания в разы отличаются от города Симферополя. А ведь многие продукты, в особенности фрукты и овощи, выращиваются именно в этом районе.
Сегодня большинство жителей обращаются к нашей политической силе с тем, чтобы защитить студента и пенсионера, рабочего и труженика села. Просят помощи, чтобы как-то наладить жизнь кооператива, садоводческого товарищества, фермера. Мы готовы отстаивать ваши интересы, но одновременно просим вас подавать свой голос, быть самим активным участником общественного процесса. Вместе мы пожинаем плоды сентябрьских выборов в местные советы 2014 года и выборов депутатов Государственной Думы РФ 2016 года. Где они, ваши избранники, и с кем они? Вы их видите? Вы их слышите? В лучшем случае на экранах телевидения или в тиши чиновничьего кабинета.
«Встань и иди!» – таков пушкинский и шолоховский клич сегодня.
Вместе отстоим и защитим наши права!
Сергей Белов