«Мы устали так жить!»

Продолжаются поездки члена Центрального Комитета, первого секретаря Крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко по регионам Крыма, где он принимает участие в собраниях партийного актива. Сергей Васильевич уже встретился с партийными активами Евпатории, Саки и Сакского района, Джанкоя и Джанкойского района, Красноперекопска и Красноперекопского района, Ленинского района, города Керчи и Феодосии. В субботу, 8 июля, первый секретарь принял участие в открытом партийном собрании с. Наташино Сакского района.
Сельский Дом культуры всегда на селе – второй дом. В свободное от работы время колхозники и колхозницы собирались, чтобы вместе попеть, поучаствовать в конкурсах. Сюда же приводили и своих детей, которые занимались в многочисленных творческих коллективах. И сегодня Наташинский Дом культуры остается местом притяжения, где еще теплится жизнь народная, жизнь сельская.
Не случайно собрание первичного отделения проходило именно в этом здании. Правда, не звучали в этот день привычные советские песни, а шел открытый разговор о судьбе села, о доле человека труда, оставшегося на селе после кучмовской ломки деревни во времена «незалежной».
Тон разговора задала секретарь первичного отделения, народный учитель с большим педагогическим стажем, авторитетный житель села Наташино Галина Васильевна Первухина. В своем докладе она остановилась на решениях XVII съезда КПРФ в части, касающейся тружеников села, их нелегкой жизни в современной капиталистической России. Секретарь первичного отделения познакомил собравшихся и с резолюциями, которые были приняты на съезде. Она, в частности, подчеркнула, что «каждый житель нашего села должен с ними познакомиться и определить для себя с кем идти дальше». Галина Васильевна озвучила Программу КПРФ по поддержке товаропроизводителя на селе, социальной поддержке селян.
Затем слово взял представитель Совета ветеранов войны и труда, коммунист Вожжов Николай Трофимович. Он остановился на проблемах социального характера. И одной из них является безработица. «Человек, родившийся в нашем селе, закончив нашу школу, – подчеркнул Николай Трофимович, – никогда не останется здесь. Причиной тому – негде работать. Нам надо всем продумать программу возрождения нашего села, вернуть былую трудовую славу селу. Наши жители умеют работать, а, главное, – желают трудиться. Криком кричат жители Наташино: «Дайте нам работу!», «Мы устали так жить!» Вот первое, над чем мы обязаны все поработать».
Вообще, тон разговора на собрании был деловым, каждый выступающий, в том числе и простые жители, не являющиеся коммунистами, вносили конкретные предложения – как вывести село из депрессивного состояния и что надо сделать по улучшению его социальной инфраструктуры. Вполне конкретными были выступления депутатов Веселовского сельского совета, куда относится и поселение Наташино, Ивана Ивановича Надтоки, Натальи Анатольевны Введенской. Эти депутаты – очень уважаемые в селе Наташино и много делающие во благо селян.
На собрании выступил член Центрального Комитета, первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко. Он поблагодарил коммунистов Наташинского партийного отделения за приглашение принять участие в открытом партийном собрании. «Очень приятно, – сказал Сергей Богатыренко, – что на партийном собрании присутствуют обыкновенные жители села. Они – наши сторонники. А это значит, что КПРФ пользуется авторитетом». Сергей Васильевич, как делегат XVII-го съезда КПРФ, рассказал о работе съезда, о докладе Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова. Сергей Васильевич вручил всем присутствующим специальный выпуск газеты «Правда», где опубликованы основные программные документы партии по выходу страны из кризиса. Отвечая на каждый вопрос присутствующих («дайте нам работу»), Сергей Васильевич, в частности, сказал: «Наша партия прилагает большие усилия по поддержке народных предприятий. Такие предприятия действуют в Ставрополье, Московской области, Республике Мари-Эл, Иркутской, Новосибирской областях. Эти предприятия и есть точки роста нашей экономики. Они показывают достойный результат, а главное – они находятся в коллективной собственности.
Мы тоже внимательно изучаем опыт наших товарищей и хотим начать работу у нас в Крыму. Совсем недавно мы создали специальную комиссию по этим вопросам. Ее возглавляет известный партийный, советский и хозяйственный организатор, член Крымского рескома, первый секретарь Кировского районного отделения КПРФ Михаил Борисович Рямбов. «Комиссия уже во вторник начнет свою работу, и я думаю, что и ваши товарищи примут в ней самое активное участие. Это будет одно из значимых дел нового состава Крымского рескома», - подытожил Сергей Богатыренко.
Андрей Григорьевич Синопол, первый секретарь Сакского районного отделения КПРФ, в своем выступлении остановился на подготовке к празднованию 100-летнего юбилея Великого Октября. Он, в частности, сказал: «Чтобы решать задачи, отвечающие требованиям XVII-го съезда КПРФ, мы уже в этом году должны увеличить численность нашего районного отделения вдвое. Это – одна из главных задач нашего отделения. Я поддерживаю инициативу коммунистов села Наташино о проведении в селе ярких публичных мероприятий, приуроченных к юбилею Октября. Надо сделать все, чтобы 7 ноября стал праздников для всех жителей села. Поддерживаю инициативу о восстановлении надписи на памятнике М.И. Калинину. Этот вопрос мы решим вместе с Крымским рескомом», – заверил селян Андрей Синопол.
Затем с заключительным словом выступила Галина Васильевна Первушина. Она поблагодарила всех за участие и прочитала проект постановления открытого партийного собрания.
После закрытия собрания его участники сфотографировались на память и посетили футбольный стадион села Наташино, где состоялось обсуждение вопроса о проведении молодежных спортивных соревнованиях на базе стадиона. В обсуждении вопроса приняли участие Сергей Богатыренко, Валерий Лавров, Илья Донченко, Владимир Введенский, Андрей Шищенко и другие. Участники совещания поручили Илье Донченко и Владимиру Введенскому внести конкретные предложения по использованию данной спортивной базы, где могла бы заниматься молодежь села.
Здесь же Сергей Богатыренко дал поручение первому секретарю Сакского районного отделения А.Г. Синополу взять на контроль все предложения, прозвучавшие на открытом партийном собрании, и постоянно информировать партийное отделение о ходе их реализации.
Сергей Небольсин