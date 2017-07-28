Левый поворот с дороги кризиса

Миновала первая половина 2017 года. Прошедшее полугодие оказалось наполнено множеством чрезвычайно важных событий и обозначило весьма принципиальные тенденции в политической, экономической и общественной жизни России. Думается, что эти тенденции предопределят судьбу страны на несколько лет вперед. В них явственно угадываются очертания будущего – тревожного и одновременно обнадеживающего.
Главной особенностью прошедшего полугодия стало углубление социально-экономического кризиса. Он продолжает нарастать вопреки стремлению власти и официальной статистики приукрасить ситуацию и приуменьшить ее опасность.
Среди социально-экономических процессов последних месяцев важнейшим является продолжающееся обнищание граждан. Оно не прекращается уже три года подряд. В нынешнем году стало абсолютно ясно, что обнищание народа – это процесс, который вытекает из проводимого социально-экономического курса и будет сопровождать его до тех пор, пока сам курс не изменится.
Основной тенденцией минувшего полугодия, которая будет лишь нарастать, стало усиление массового недовольства проводимой политикой.
Прежде всего – политикой социально-экономической. Эта тенденция обнадеживает, потому что протест граждан против антинародной политики власти справедлив и закономерен. А он все чаще оказывается связан с требованиями вернуться к принципам социальной справедливости и социального государства, с осознанием необходимости левого поворота, принятия социалистической программы возрождения и развития России. Но нарастание протестных настроений вызывает и тревогу. Эта тревога связана с настойчивым стремлением сил, нацеленных на либеральный реванш, оседлать растущий протест и воспользоваться им в своих интересах. Нужно признать, что в нынешнем году либеральные экстремисты достигли на этом поприще определенных успехов.
Упорное нежелание власти признавать истинное положение дел в социально-экономической сфере и менять проводимый курс лишь способствует усилению массового недовольства. Своей политикой власть множит ряды тех, чье требование сменить курс основывается на стремлении к социальной справедливости и осознании преимуществ социалистической модели развития. Но та же политика способствует и тому, что недостаточно зрелая, интеллектуально и граждански не окрепшая часть недовольных оказывается легкой добычей либеральных авантюристов. То, что «оранжевый» сценарий российского майдана становится все более реальным, – в первую очередь на совести власти. Между тем и апрельский отчет правительства перед Государственной Думой, и июньская «прямая линия» президента – ключевые за прошедшее полугодие события в жизни российского политического официоза – подтвердили: власть по-прежнему не прислушивается к нуждам народа и к проблемам страны. И не дает на них достойного ответа.
И, наконец, важнейшим политическим событием полугодия стал XVII съезд КПРФ. Именно на нем была дана всесторонняя, честная и реалистичная оценка как внутрироссийских, так и общемировых процессов, напрямую затрагивающих интересы России. И именно на съезде нашей партией была предложена обществу социально-экономическая программа, опираясь на которую Россия сможет выйти из кризисной ситуации. Наш съезд в очередной раз доказал: КПРФ и ее союзники – единственная политическая сила, которая ясно видит суть происходящего. Единственная сила, которая связывает свою идеологию с интересами большинства, а не с интересами отдельных кланов. Именно наша партия способна не только предложить принципиально новую программу развития, но и обеспечить реализацию этой программы на деле.
Заложники «сырьевой модели»
Поддержка действующей власти, которую пока что проявляет значительная часть общества, в последние годы базируется почти исключительно на внешней политике руководства страны. Безусловно, Россия демонстрирует здесь гораздо более принципиальную и независимую позицию, чем в разрушительные 1990-е годы. Это стало особенно очевидным после воссоединения Крыма с Россией и после того, как наше государство проявило солидарность с восставшими против бандеровского фашизма жителями Восточной Украины. Но беда в том, что наша страна при этом остается такой же экономически зависимой, как и в «лихие 90-е», что создает угрозу ее национальной безопасности. И давление, оказываемое на Россию извне, является следствием ее тотальной финансово-экономической зависимости. А первопричина этой зависимости – в либеральном курсе, опирающемся на принципы и правила транснационального капитализма. Той системы, в которую прежде абсолютно самостоятельное, могучее государство было насильственным образом встроено после предательского разрушения СССР. Эта система разделила мир на небольшую группу ведущих стран «золотого миллиарда» и все остальное человечество, которое глобальный капитализм рассматривает как вторичное и обреченное на прозябание. В этих рамках России изначально была отведена роль сырьевого придатка. Ни в какой другой роли система мирового капитализма нашу страну не видит. И не допустит, чтобы Россия развивалась по иному пути, пока она остается частью этой системы.
Социально-экономическая политика российской власти по сей день основывается именно на том, что наша страна – это лишь звено в системе глобального капитализма. И наша экономическая модель должна строиться в соответствии с его правилами. Таким образом, доморощенный капитализм и стоящая на его страже власть заведомо обрекают страну на отставание и зависимость. Это, в конечном счете, перечеркивает даже очевидные усилия на внешнеполитической арене, обозначившиеся в последние годы.
Народ все острее ощущает, что именно с этим противоречием, неразрешимым в рамках существующей системы, связаны его невзгоды и кризисные процессы в стране. Именно поэтому доверие к власти неуклонно ослабевает. Последние социологические исследования показывают, что это коснулось уже не только правительства и «партии власти», но и президента.
При нынешней системе, при том курсе, который проводится сегодня, любые обещания усовершенствовать, модернизировать российскую экономику останутся лишь обещаниями. Эти обещания мы слышим от власти уже много лет. Но время доказывает, что проводимая ею политика не позволяет и не может позволить нашей стране преодолеть тотальную сырьевую и технологическую зависимость.
В сегодняшнем мире стабильность и успешное развитие экономики могут обеспечить только многоукладность, развитие высоких технологий и серьезные научные прорывы. Экономика сырьевых придатков, безоговорочно зависящая от изменчивой и управляемой транснациональным капиталом мировой конъюнктуры, обречена на постоянную нестабильность. И, в конечном счете, – на коллапс. Между тем, нынешняя система упорно удерживает Россию в ряду именно таких крайне уязвимых сырьевых экономик. Сохранение этой системы грозит нашей стране лишь усугублением кризиса уже в ближайшей перспективе. Не случайно эксперты в последнее время с особенной тревогой отмечают, что динамика падения мировых цен на нефть в этом полугодии приблизилась к печальному «рекорду» двадцатилетней давности. С начала года нефть подешевела на мировом рынке более чем на 20%. Более стремительное падение нефтяных цен наблюдалось только в первом полугодии 1997 года: на 22,26%. Но эксперты не исключают, что уже в нынешнем году и этот антирекорд будет побит.
Признавая, что складывающаяся сырьевая конъюнктура крайне неблагоприятна для нашей страны и что не только в ближайшие годы, но и в ближайшие десятилетия средняя цена нефти будет плясать вокруг 40 – 50 долларов за баррель, правительство продолжает формировать бюджет России, опираясь в первую очередь на сырьевые доходы. Которые, к тому же, поступают в казну далеко не в полном объеме. По сути, та часть этих доходов, которая попадает в бюджет государства, – это лишь крохи с барского стола олигархов, прибравших к рукам минерально-сырьевую базу России. Основные доходы оседают в их карманах, на их счетах. Стране, на которой эти господа нещадно паразитируют при попустительстве власти, они оставляют лишь подачки.
За последние три года основное российское сырье подешевело на мировом рынке почти в 2,5 раза. Но экономическая и бюджетная политика правительства остается такой же, какой она была в то время, когда мировая цена нефти составляла более 100 долларов за баррель. Что заведомо обрекает Россию на обнищание и деградацию.
Неизбежным и плачевным результатом этого стало падение – только по официальным данным – российского ВВП за последние годы на 8%, усиление кризиса в большинстве отраслей отечественной промышленности, истощение федерального и региональных бюджетов и урезание расходов на важнейшие социальные и экономические направления. Вот та «работа», которую безжалостно вершит олигархический капитализм – абсолютно бесперспективная для страны система, чьей заложницей Россия остается уже больше четверти века.
Статистика и кризисная реальность
Не желая признавать бесперспективность и банкротство экономической модели, навязанной стране либеральными фундаменталистами, и опасаясь нарастающего в обществе недовольства проводимым курсом, власть пытается приукрасить кризисную картину. В последние месяцы эти усилия стали особенно очевидными. На помощь власти здесь приходит официальная статистика.
Согласно утверждениям Росстата, по итогам I квартала текущего года российский ВВП вырос на 0,5%. Но эти данные были немедленно опровергнуты экспертами Внешэкономбанка, заявившими, что ВВП в I квартале 2017-го продолжил снижение и сократился на 0,3%.
В конце июня министерство экономического развития обнародовало свою оценку последних показателей российской экономики. Согласно этой оценке, в мае ВВП продемонстрировал рост на 3,1% в годовом выражении, то есть по сравнению с маем 2016 года. А ВВП за январь –май опередил показатели аналогичного периода прошлого года на 1,3%.
Но экономисты поставили под сомнение и эти утверждения. Так, из июньского мониторинга ситуации в России, подготовленного экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы, следует: «рост» промышленного производства, о котором отчитывается Росстат и на который опирается Минэкономразвития в своих выводах, является результатом манипуляций с методикой подсчета данных.
Начав с ноября 2016 года использовать новую методологию расчетов, которая вызывает у экспертов большие сомнения, Росстат с тех пор делает намного более оптимистичные, чем прежде, выводы о состоянии российской экономики. Но если производить расчеты по прежней методике, то оказывается, что промышленность и сейчас остается в минусе по сравнению с 2014 годом. В частности, с июля 2014 по апрель 2017 года объемы выпуска продукции в целом не выросли на 7%, как утверждает официальная статистика, а упали на 1,8%. В обрабатывающей отрасли спад за тот же период составил 5,5%. В этом же исследовании эксперты напоминают, что за последние 3 года производство машин и оборудования сократилось в стране на 8,3%, электрооборудования – на 11,6%, транспортных средств – на 25%.
За два минувших года объем инвестиций в российской обрабатывающей промышленности в целом упал на 22,3%. А в таких секторах, как производство стройматериалов, транспортных средств и оборудования, он за последние два года снизился в 2 – 3 раза. Износ основных фондов по экономике в целом превысил к настоящему времени 50%.
Эксперты отмечают, что при таких условиях невозможно обеспечить рост российской экономики хотя бы на уровне среднемирового. То есть, выполнить задачу, поставленную перед правительством главой государства, которая формулировалась как одна из ключевых задач на нынешний срок его президентства. Чтобы хотя бы приблизиться к показателям развитых стран, российская экономика должна в ближайшие 20 – 30 лет расти не менее чем на 4% ежегодно. При менее интенсивном росте доля российских товаров на мировом рынке будет продолжать сокращаться. А закабаление страны в роли сырьевого придатка будет только усиливаться. Именно такую тенденцию подтверждают даже официальные статистические данные последних месяцев.
Согласно Росстату, за январь – апрель текущего года прибыль российских предприятий и организаций в среднем сократилась на 9,4%. И этот показатель, являющийся еще одним подтверждением кризисного состояния экономики, касается в первую очередь несырьевого сектора. В обрабатывающей промышленности прибыль упала на 17,5%. В сельхозпроизводстве – на 18,5%. В сфере коммуникаций и связи – на 22,2%. В оптовой и розничной торговле – на 36,3%. У предприятий, связанных с научной деятельностью, прибыль за первые четыре месяца 2017 года сократилась в среднем на 90,5%! А в строительной отрасли Росстат за тот же период выявил почти пятикратное падение прибыли. За январь –апрель доля убыточных организаций составила в стране в общей сложности 33,5%.
Одновременно с этим продолжается и стремительное сокращение инвестиций. В обрабатывающей промышленности оно составило в тот же период 6,7%. В производстве металлических изделий – 24,7%. В металлургии – 30%. В секторе автотранспортных средств – 32,2%.
Как можно при таких показателях всерьез воспринимать утверждения власти о наметившемся подъеме российской экономики и о ее постепенном освобождении от сырьевой зависимости? Это не подъем экономики, а самые настоящие разорение и деградация.
План «развития»: стагнация, коррупция, нищета
КПРФ настаивает на том, что управляемое либеральными фундаменталистами правительство в его нынешнем составе неспособно решить масштабные проблемы, стоящие перед Россией и ее экономикой. Те проблемы, которые в значительной мере созданы усилиями этого же кабинета министров. Непременным условием выхода страны из кризиса является формирование правительства народного доверия – профессионального, государственно мыслящего и патриотически настроенного. За последние полгода кабинет министров своими действиями не раз подтверждал справедливость нашей позиции и свою неспособность предложить осмысленную программу антикризисных мер.
Одним из доказательств этого стал план развития российской экономики до 2025 года, который премьер-министр Медведев представил в середине мая президенту. В основу плана лег базовый экономический прогноз Минэкономразвития. В нем полностью исключается существенная трансформация российской экономики, ее принципиальная реструктуризация и модернизация. Этот план безоговорочно ориентирован на сохранение нынешнего курса и существующей структуры экономики.
При самом оптимистичном развитии ситуации максимальные результаты, которых, согласно правительственному прогнозу, российская экономика сможет достичь в ближайшие десятилетия, будут такими: ВВП будет расти, но медленными темпами. К 2028 году он достигнет пика роста – 3,6%. Затем прогнозируется снижение роста ВВП – до 3,1% к 2035 году. При этом доля образования и здравоохранения в ВВП будет только снижаться. Предполагается, что потребление домохозяйств увеличится к 2035 году лишь на 3% по сравнению с сегодняшним. Другими словами, и в следующие два десятилетия Россия, по мысли правительства, должна оставаться страной повальной бедности.
Можно заключить, что предлагаемый правительством план экономического «развития» – это план стагнации и дальнейшей деградации социальной сферы. План сохранения тотальной сырьевой зависимости российской экономики и охватившей российское общество массовой нищеты.
Безответственное и непрофессиональное управление экономикой, при котором реальные антикризисные меры подменяются опостылевшими обществу либеральными заклинаниями, способствует разрастанию коррупции в экономической и финансовой сферах. Что лишь усугубляет разрушительные процессы, происходящие в стране. Кризис в экономике заведомо умножает ее коррупционность. Это непреложный закон капиталистической системы. А он является тем более безоговорочным для периферийного капитализма, при котором сегодня вынуждают жить Россию.
В опубликованном на днях исследовании Международной ассоциации бухгалтеров экономика нашей страны оказалась в пятерке крупнейших теневых экономик мира. По объему теневой экономики Россия заняла четвертое место, оказавшись в одном ряду с Украиной и Нигерией. Ее объем составляет у нас 33,6 триллиона рублей. Это 39% от российского ВВП 2016 года. Почти 40% – такова доля в российской экономике теневого сектора, от которого казна не получает никаких налоговых отчислений. Это еще один признак серьезнейшего нездоровья государства. Для сравнения, в общемировом ВВП доля теневого сектора почти вдвое ниже, чем в российском. В ВВП США она почти в 6 раз ниже, чем в России. В ВВП Японии и Китая – ниже в 4 раза.
Коррупция, сопровождающая экономический кризис, не только наносит ущерб государству и обществу, но может создавать угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом напоминает и тревожная статистика, обнародованная в конце прошедшего полугодия. По данным Росстата, торговые сети все более стремительно заполняет фальсификат. Среди попадающих в продажу изделий легкой промышленности он составляет 35%. Но особую опасность представляют поддельные и несертифицированные продукты питания, которых на полках магазинов тоже становится все больше. Так, среди молочной продукции доля фальсификата составляет 20%, а среди морепродуктов она уже достигает половины. Все больший разгул беззакония наблюдается и в сфере государственных финансов. С начала этого года Счетная палата обнародовала результаты множества аудиторских проверок, которые раз за разом свидетельствуют о нецелевом, по сути, преступном расходовании бюджетных средств в министерствах и ведомствах. В нынешнем году я уже не раз говорил об этом в своих обращениях. Но таких вопиющих цифр, демонстрирующих масштабы разбазаривания казны, какие главный надзорный орган опубликовал в конце июня, он, пожалуй, прежде не обнародовал никогда.
Согласно выводам, с которыми Счетная палата официально выступила 21 июня, потери бюджета в результате нецелевого расходования средств составили по итогам 2016 года почти триллион рублей. Ущерб, который казна понесла в прошлом году в результате нарушений Бюджетного кодекса, оказался почти в два раза более существенным, чем ущерб, причиненный ей в 2015 году. Этот ущерб превышает сумму, выделенную из федерального бюджета на здравоохранение, почти вдвое. Сумму, выделенную на финансирование образования, – в 1,6 раза. Запланированные на текущий год бюджетные расходы на ЖКХ – в 13 раз. Как подчеркивает Счетная палата, сумма, которой в результате нарушений бюджет недосчитался по итогам 2016 года, оказалась самой значительной в истории страны. Вот к каким «достижениям» приводит система криминально-олигархического капитализма.
В один ряд с коррупцией следует поставить и такую форму ограбления страны, как бесконтрольный вывод капитала, происходящий при попустительстве власти.
Управляющие российской экономикой либералы давно объявили вывод капитала в зарубежные банки и офшоры законным. Но от этого ограбление России и ее народа, осуществляемое крупными собственниками, не перестает быть ограблением. После некоторого спада, наметившегося в прежние два года, в нынешнем году снова наблюдается резкое усиление оттока капитала из страны. В обзоре Центробанка, обнародованном в мае, говорится, что за январь – апрель 2017-го чистый отток капитала увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 2,1 раза –до 21 миллиарда долларов против 9,8 миллиарда в прошлом году.
В этой связи нужно напомнить, что в начале апреля глава Минэкономразвития Орешкин выступил с прогнозом: отток капитала из России в 2017 и 2018 годах не будет превышать 8 – 10 миллиардов долларов ежегодно. Но только за первые 4 месяца нынешнего года за рубеж утекло средств вдвое больше. Это лишний раз говорит как о кризисной ситуации в российской экономике, так и о низком профессионализме финансово-экономического блока правительства, прогнозы которого постоянно оказываются липовыми.
Экономика обнищания
Любые оценки государственной системы, любые выводы, касающиеся финансовых и экономических показателей, теряют смысл, если они не оцениваются с точки зрения их полезности для общества, их влияния на качество жизни граждан, на благосостояние народа. Именно вопиющая ситуация, связанная с материальным положением трудящихся, лишь усугублявшаяся в первом полугодии 2017-го, становится главным разоблачением бесперспективности и несостоятельности нынешней политики правительства.
Массовое обнищание – вот важнейшая и самая красноречивая примета как утвердившейся в России системы в целом, так и последнего полугодия, показавшего, что при такой системе неизбежно скатывание общества в пропасть нищеты.
Официальная статистика настаивает, что в апреле текущего года среднедушевой денежный доход составил в России порядка 30500 рублей. Но эта усредненная цифра образуется в результате сложения доходов большинства бедных и нищих и абсолютного меньшинства богатых и сверхбогатых. Реальная ситуация говорит о том, что российское общество охвачено массовой бедностью и нищетой.
Согласно апрельским данным фонда «Общественное мнение», 46% работающих граждан России получают зарплату менее 20 тысяч рублей в месяц. Более 30 тысяч рублей получают только 15%. Таким образом, лишь у 15% доходы действительно дотягивают до таких, которые статистика называет средними по стране, а лукавые провластные пропагандисты пытаются представить как доходы, характерные для большинства россиян.
Самые последние данные говорят о том, что ситуация не меняется к лучшему: народ продолжает беднеть. По сведениям Росстата, реальные располагаемые доходы граждан в мае текущего года снизились на 0,4% по сравнению с маем 2016 года. В номинальном выражении доходы на душу населения в среднем составили в прошлом месяце 29 тысяч 136 рублей. Средняя зарплата по России составляла в мае 40 тысяч 640 рублей. Но это, опять же, лишь «средняя температура по больнице». На деле, у 55% трудящихся зарплата ниже 25 тысяч рублей, у 30% – ниже 15 тысяч рублей. Таким образом, даже официальная статистика полностью подтверждает выводы социологов: положение абсолютного большинства российских трудящихся может быть охарактеризовано только как бедность или откровенная нищета.
Масштабы обнищания, постигшее общество, не могут не ужаснуть любого здравомыслящего человека. И это доказывает, что нынешняя социально-экономическая модель не просто неэффективна. Она, по сути, преступна.
Институт социально-экономического анализа и прогнозирования Российской Академии народного хозяйства и государственной службы в июне опубликовал очередной выпуск мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения. В нем содержатся такие выводы: более чем в 60% российских регионов доля домохозяйств, которым хватает денег только на еду, либо не хватает даже на нее, превышает 20%. В Кемеровской, Иркутской, Псковской, Вологодской, Ярославской, Костромской областях, Республике Мордовия и Ставропольском крае доля таких домохозяйств достигает 30%. В Еврейской автономной области, Приморском крае, Республике Алтай, Саратовской области она составляет от 30% до 40%. В Удмуртии – 54%.
23 июня Росстат опубликовал следующие цифры: в I квартале нынешнего года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составило 22 миллиона. Подводя итоги 2016 года, тот же Росстат указывал, что в стране насчитывается 19,8 миллиона живущих за чертой бедности. Следовательно, по одним лишь официальным данным их число за первые месяцы нынешнего года выросло более чем на 2 миллиона человек.
Согласно докладу экспертов Академии народного хозяйства и государственной службы, в стране стремительно растет число граждан, которые не способны оплачивать услуги ЖКХ. В настоящее время средств на их оплату не хватает уже каждому четвертому.
Вопиющую картину массового обнищания подтверждают и недавние социологические опросы. Результаты одного из них на днях опубликовал ВЦИОМ: 29% граждан заявили, что у них не хватает средств на покупку одежды. 41% не могут позволить себе покупку новой мебели и бытовой техники. 10% признаются в том, что недоедают. Иными словами, каждый десятый среди опрошенных – голодающий.
Повальному обнищанию сопутствует и вопиющее социальное расслоение, ставшее одной из главных примет российского общества. В майском исследовании Аналитического центра при правительстве приведены следующие данные: 10% наиболее обеспеченных россиян тратят на медицинские услуги в 60 раз больше, чем 10% наименее обеспеченных. На оплату услуг учреждений культуры 10% самых богатых тратят в 80 раз больше, чем 10% самых бедных. А на оплату оздоровительных услуг курортов и санаториев – в 200 раз больше.
Эти цифры свидетельствуют о колоссальной социальной несправедливости, воцарившейся в российском обществе. Но они вполне закономерны, если вспомнить о том, что в то время как 80% граждан вынуждены прозябать в бедности или в полной нищете, 200 богатейших российских олигархов владеют состоянием, которое суммарно составляет 460 миллиардов долларов, что в два раза превышает доходную часть российского бюджета нынешнего года.
Нужно говорить прямо: система, которая порождает такую вопиющую несправедливость, не имеет права на существование. Ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения нравственных законов, очевидных всем, у кого есть совесть. Но именно система, категорически расходящаяся и с разумом, и с совестью, была навязана стране в конце прошлого века и диктует ей свои аморальные, бесчеловечные законы до сих пор.
Стабильность кризиса гарантируется
Нынешняя правящая «элита» категорически исключает не только принципиальную смену, но даже относительную корректировку проводимой политики. Правительство твердо обещает народу, что ситуация не изменится к лучшему ни через 10, ни через 20 лет.
Согласно недавнему прогнозу Минэкономразвития, средняя зарплата по России к 2035 году не будет превышать 800 долларов по сегодняшнему курсу. То есть, «средняя температура» в лучшем случае останется такой же, как сейчас. А значит, такими же нищенскими останутся и реальные доходы абсолютного большинства. Уже один этот прогноз дает основания для того, чтобы сделать вывод: программа чиновников из правительства, которым высшее руководство страны позволяет определять социально-экономическую судьбу России, сводится к гарантии повальной бедности и нищеты на десятилетия вперед. Либеральные экстремисты, засевшие во власти, даже не скрывают, что капиталистическая система, которую они так рьяно отстаивают, не может предложить народу России ничего иного, кроме унижения и деградации. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая 6 июня на заседании комитета по бюджету Государственной Думы, высказала обеспокоенность тем, что с февраля текущего года наблюдается постоянное снижение размера начисляемых пенсий.
Но одним лишь сокращением пенсий в номинальном выражении дело не ограничивается. Если оценивать действия власти в этой сфере, такие, как приостановка индексации и ее фактическая отмена для работающих пенсионеров, если проанализировать предложения Минфина и Минэкономразвития о повышении пенсионного возраста, то напрашивается вывод: при участии самой власти происходит постепенный демонтаж российской пенсионной системы как таковой. А некоторые либеральные идеологи, близкие к финансово-экономическому блоку правительства, уже прямо говорят, что полное разрушение действующей пенсионной системы в ближайшие 15 – 20 лет неизбежно.
Иначе как откровенно циничными и издевательскими нельзя назвать и последние инициативы кабинета министров по «поддержке» малоимущих.
Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров 6 июня сообщил журналистам, что программа адресной продовольственной помощи гражданам, живущим за чертой бедности, будет запущена во второй половине 2018 года и начнет «работать в полную силу» в 2019 году. При этом министр назвал сумму, которая в рамках этой программы будет перечисляться малоимущим на продовольственные карты: 10 тысяч рублей в год. Перечисления будут ежемесячными. Таким образом, каждый месяц граждане, включенные в программу, будут получать от государства примерно 833 рубля. Или около 28 рублей в день. При этом, как напомнил министр, программа рассчитана на тех россиян, которые не могут позволить себе «покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи». Но очевидно, что при названном размере выплат малоимущие смогут позволить себе такой набор продуктов не чаще 1 – 2 раз в месяц. При нынешних ценах на продовольствие оглашенный главой Минпромторга размер «помощи» малоимущим выглядит как злая насмешка.
Программа продовольственной помощи сегодня используется властью в качестве доказательства того, что она принимает меры для поддержки малоимущих. Однако самим малоимущим эта программа практически ничего не даст. Она не может повлиять на качество жизни тех, кто находится за чертой бедности.
На фоне массового обнищания россиян, нарастающего 30 месяцев подряд, попросту издевательским выглядит и опубликованное в конце июня распоряжение правительства о повышении прожиточного минимума на 200 рублей – до 9909 рублей. И последовавшее через несколько дней заявление Росстата, что стоимость минимального продуктового набора, рассчитанного на месяц, сегодня составляет 4036 рублей.
Может быть, руководители экономических министерств, рассчитывающих величину прожиточного минимума, на собственном примере продемонстрируют народу, как выжить, если у тебя в кармане меньше 10 тысяч рублей на месяц? Может быть, мастера государственной статистики покажут гражданам, как правильно питаться на 4 тысячи в месяц и при этом не умереть с голоду? Этим господам и в страшном сне не приснится жизнь на такие средства, которые они предлагают народу. Но при этом для народа они готовы устанавливать такие «социальные стандарты», которые представляют собой самое настоящее глумление над ним. Такое же глумление, каким в целом является политика по отношению к бедным и нищим, составляющим в сегодняшней России большинство.
Ни на шаг от антисоциального курса
Невзирая на кризис в экономике и массовое обнищание, приобретающее масштабы национальной катастрофы, власть демонстрирует, что не собирается ни на шаг отступать от разрушительного социально-экономического курса. И представители власти подтверждают это как своими делами, так и многочисленными «программными» заявлениями, которые делают на экономических форумах, традиционно собирающих под своей крышей приверженцев либерального мародерства. На незыблемости его принципов они настаивали и на январском Гайдаровском форуме, и на июньском экономическом форуме в Петербурге.
Так, министр финансов Силуанов на форуме в Петербурге заявил, что вообще не считает государственные инвестиции в экономику и социальную сферу непременным условием оздоровления ситуации в стране. Согласно его утверждениям, Россия не вправе жаловаться на нищету, потому что даже при нынешнем обнищании она все равно живет не по средствам. И лишь «проедает резервы», созданные бывшим министром финансов, одним из «крестных отцов» доморощенного либерального фундаментализма Кудриным. А глава Минэкономразвития Орешкин, будто бы в упор не замечая разгула социально-экономического кризиса, выступил с заверениями, что Россия и при нынешней системе, и при нынешней сырьевой конъюнктуре способна сколь угодно долго жить и успешно развиваться.
Безоговорочная приверженность курсу, который обескровливает национальную экономику и окончательно опустошает кошельки россиян, была подтверждена правительством и во время апрельского отчета премьер-министра Д.А. Медведева перед Государственной Думой. По сути, этот отчет свелся к громогласному провозглашению верности и неизменности курса, которым следует кабинет министров. Анализу реальной ситуации в экономике и социального положения граждан в этом отчете вообще не нашлось места.
Казалось бы, позиция президента, который постоянно заявляет, что государство обязано выполнять социальные обязательства перед народом, должна быть отлична от позиции правительственных либералов. И действительно, на прошедшем в мае в Пекине международном форуме «Один пояс – один путь» В.В.Путин справедливо заявил о кризисе современного капитализма и существующей модели глобализации. То есть, той самой системы, которая и привела Россию к сегодняшнему состоянию. Но и эта справедливая оценка, похоже, не предполагает для руководства страны пересмотра внутренней социально-экономической политики, которая базируется на той же самой модели.
Правда, в том же выступлении президент настаивал, что концепция социального государства неспособна обеспечить устойчивый рост благосостояния и зачастую не позволяет хотя бы удержать его на прежнем уровне. Но это утверждение убедительно опровергается и опытом Китая, успешно развивающегося под руководством Коммунистической партии и опирающегося именно на принципы социального государства и опыт ведущих европейских стран, главные успехи которых были достигнуты именно благодаря активному внедрению социалистических принципов. А Россию отступление от этих принципов привело к обвалу экономики, к катастрофическому обнищанию десятков миллионов людей. Если бы власть действительно стремилась вывести страну из кризиса, она бы неизбежно признала, что для этого необходимо возвращение к идеологии и ценностям социального государства. Но она не желает это даже признавать.
В своем июньском разговоре с народом во время «прямой линии» глава государства, несмотря на сквозившее в большинстве вопросов возмущение граждан проводимым социально-экономическим курсом, фактически вывел из-под удара правительство. А именно оно несет за этот разрушительный курс основную ответственность. Вина за экономическую и социальную деградацию была возложена исключительно на местные власти и внешнеэкономические факторы, но только не на либералов из кабинета министров. Только не на тех, кто непосредственно проводит нынешний курс и своими действиями планомерно ослабляет страну, делает ее предельно уязвимой перед внешним давлением.
Волна протеста, предвещающая шторм
Упорное нежелание власти скорректировать политику, несущую народу лишения и обнищание, неизбежно порождает рост протестных настроений.
Даже упомянутая «прямая линия» с президентом в этот раз носила, по сути, протестный характер. Никогда прежде телевизионное общение главы государства с народом не сопровождалось таким количеством острых вопросов, таким явным проявлением несогласия с действиями власти. «Как жить на такую зарплату?» «Почему власть не борется с нищетой?» «Сколько еще будет продолжаться такая политика?» Во время прямых включений из регионов перед нами предстала страна, фактически доведенная до социального коллапса, возмущенная происходящим и требующая смены социально-экономического курса.
История доказывает: если власть остается глуха к таким настроениям народа, если она не желает адекватно реагировать на его отчаяние и возмущение, то народ неизбежно потребует и смены этой власти.
Один из очевидных симптомов растущего протеста – это стремительный рост недоверия к официальной пропаганде, с помощью которой власть в основном и говорит с народом. В апреле Фонд общественного мнения обнародовал результаты опроса, касавшегося социально-экономических ожиданий россиян. Вопреки утверждениям власти, что социально-экономическая ситуация налаживается, 85% опрошенных высказали уверенность: цены на продукты и товары в ближайшие несколько месяцев вырастут. 62% ожидают роста безработицы. 61% –роста цен на жилье, 58% – дальнейшего снижения доходов.
Согласно результатам апрельского опроса ВЦИОМ, лишь 3,7% выражают согласие с утверждением, что экономика России выходит из кризиса и «встает с колен». 50% не доверяют экономической информации, появляющейся в СМИ, считая ее приукрашенной. За последний год таких граждан стало больше на 7%. Тех, кто считает, что экономическая информация в СМИ отражает реальное положение дел, осталось менее трети. Во время того же опроса о своем доверии государственному телевидению заявили 46% – против 60% в 2013 году. Число тех, кто доверяет телевидению в целом, сократилось до 42% против 58% четыре года назад.
Требования смены курса и кадрового обновления правительства все громче звучат на массовых митингах, крупнейшими из которых стали апрельские и майские протестные митинги, организованные КПРФ. Они ясно показали, что граждане не просто требуют изменить социально-экономическую политику, но все настойчивее увязывают это требование именно с социалистическими преобразованиями. Социальная несправедливость, система грабительского олигархического капитализма – вот на что было в первую очередь направлено возмущение тех, кто в эти весенние дни вышел на российские улицы и площади, чтобы под красными знаменами заявить о своих правах и о своем несогласии с политикой власти.
Мы убеждены, что требования народа законны, и будем вместе с гражданами неуклонно добиваться того, чтобы эти требования были выполнены. Криминальный капитализм, определяющий внутреннюю социально-экономическую политику, угрожает безопасности и сохранению России так же, как угрожают ей и внешние противники нашего государства. Эти две угрозы идут рука об руку. В то время как власть пытается прикрываться внешнеполитической повесткой, чтобы отвлечь внимание общества от провалов в своей внутренней политике, КПРФ и ее союзники призывают общество объединить усилия как в противостоянии внешним угрозам, так и в борьбе с главной опасностью – олигархическим капитализмом.
Именно поэтому следующей масштабной акцией протеста, которую организует наша партия, станет намеченная на 15 июля всероссийская акция «За Россию без криминальной олигархии и чиновничьего произвола!» На ней антикапиталистические лозунги будут соседствовать с лозунгами, направленными против натовских ястребов-авантюристов, которые все настойчивее стремятся запугать нашу страну. «Выход из кризиса – социализм!» «Хватит кормить олигархов!» «России – новый курс и новое правительство!» «НАТО, прочь от границ России!» «Капитализм – это война», – вот те лозунги, с которыми мы выходили на улицы в середине июля и призывали всех неравнодушных граждан присоединиться к нам под знаменами мира и социальной справедливости.
Только при условии солидарности народа и единственной в стране политической силы, исповедующей идеологию социальной справедливости, можно будет добиться перемен, необходимых абсолютному большинству.
Протест в сегодняшних условиях неизбежен и необходим. Но способствовать преодолению кризиса и привести к созидательным результатам он может только в том случае, если будет опираться на социалистическую повестку дня.
Оранжевый» резерв «системных либералов»
Борьбе за восстановление принципов социальной справедливости, за возрождение и успешное развитие страны сегодня противостоят две основные силы.
Первая из них – это напрямую управляемая из-за океана «либеральная оппозиция» оранжевой окраски, вещающая о ценностях «свободного мира» от имени транснационального капитала и намеренная погреть руки на кризисе, навязать обществу преступный сценарий российского майдана. Она воплощает грозящую России проблему политического авантюризма и разрушительного радикализма, сродни Временному правительству, едва не погубившему страну.
Вторая сила – «системные либералы», непосредственно входящие в финансовоэкономический блок правительства, либо приближенные к власти в качестве советников и составителей программ «развития» – как бывший министр финансов Кудрин и возглавляемый им Центр стратегических разработок. По сути, они воплощают тот же авантюризм, что и «оранжевая проказа», выступают в качестве ее скрытого союзника и предлагают стране такие рецепты, которые могут способствовать лишь социальному коллапсу.
Если разрушившие СССР и советскую экономику «реформаторы» предлагали обществу фиктивные программы и обманывали народ лживыми обещаниями – сначала «обновить социализм», а затем – создать систему рыночного процветания, – то нынешние «либеральные революционеры» даже не считают нужным сформулировать хоть какую-то внятную программу. Они совершенно беззастенчиво используют тактику политических наперсточников, заявляя, что сначала должны прийти к власти, «сменить режим», вообще не отчитываясь перед обществом о том, как намерены управлять и какую систему строить. Народу они предлагают согласиться с тем, что прежде возьмут власть в результате «оранжевого переворота», а уже потом будут разбираться, какая социально-экономическая модель нужна России.
Подобные установки говорят о лживости и беспринципности тех, от кого они исходят. На самом деле, программа у этих политических сил есть. Но эта программа разрушительная, противоречащая настроениям и интересам абсолютного большинства граждан. Поэтому от народа они ее упорно скрывают.
Однако об их политике вполне можно судить по тому, что навязывают стране их идейные близнецы – «системные либералы», входящие во власть и близкие к ней. Один из примеров – недавно подготовленная Центром стратегических разработок Кудрина и предъявленная президенту «Программа экономического развития на 2018 – 2024 годы». Единственная конкретная мера, предложенная ее разработчиками, – это повышение пенсионного возраста для работающих россиян с целью снижения числа пенсионеров примерно на 10%, которое якобы позволит «оптимизировать» российский бюджет. Какую же пользу, согласно обещаниям Кудрина, принесет стране такая «оптимизация»? По сути, никакой. В кудринской программе прямо заявлено, что максимум, на что можно рассчитывать в результате предлагаемых «реформ», – это увеличение объемов финансирования здравоохранения и образования на сумму, составляющую не более 0,8% от ВВП.
Но Кудрину, как и его подельникам, не нужны серьезные результаты, полезные для государства и общества. Их истинная цель состоит в дальнейшем разрушении экономики и социальной сферы, в окончательном превращении нашей страны в слаборазвитый и неспособный на полноценное развитие сырьевой придаток Запада. А «реформаторские» программы, якобы направленные на оздоровление российской экономики, они используют лишь как предлог для того, чтобы окончательно направить Россию по желанному для их заокеанских хозяев сценарию бесповоротной деградации.
За последние 25 лет, принесшие нам развал экономики и социальной сферы, в идеологии этих господ ничего не поменялось. Углубляющийся кризис не только не мешает им с прежней настойчивостью провозглашать постулаты рыночного экстремизма. Кризис, по сути, и является сверхзадачей их политики.
Власть не может не понимать, что брать на вооружение проекты русофобов и антисоветчиков, – это опаснейшая авантюра, грозящая самыми тяжелыми социальными и политическими последствиями. И уже то, что главными разработчиками «стратегии развития» страны оказываются такие деятели, как Кудрин, внушает серьезную тревогу и подтверждает справедливость нашего вывода: у власти нет собственной полноценной программы развития. В своем нынешнем состоянии она ни реализовать, ни сформулировать такую программу не способна. И предпочитает «плыть по течению», оглядываясь все на тех же беспомощных «реформаторов» гайдаровского образца.
Но сами «системные либералы», чья политика отдала страну на разграбление алчной олигархии, вполне осознают, что им уже никогда не вернуть доверия народа, которым они воспользовались в «лихие 90-е». Осознают они и то, что нарастающий в обществе протест ставит под серьезную угрозу сложившуюся систему власти, до сих пор позволяющую им править бал в российской экономике. В условиях перерастания экономического кризиса в политический последней их надеждой становится «несистемная», «оранжевая» оппозиция, то есть те самые силы, которые сегодня объявляют себя наиболее непримиримыми противниками власти. Но их истинное предназначение состоит как раз в сохранении либерально-олигархического курса даже при условии смены властной команды.
Хочу предупредить, что это станет наихудшим для страны результатом роста протестных настроений в обществе. Таким результатом, который может оказаться для России даже более разрушительным, чем тот, который мы сегодня наблюдаем на погруженной в хаос и смуту Украине.
Поэтому сегодняшнее противостояние КПРФ и наших сторонников системе олигархического капитализма и социально-экономической политике власти должно сочетаться с нашим непримиримым противостоянием «оранжевой» реваншистской заразе. Поддерживая народное требование смены курса, мы не имеем права допустить, чтобы идеологи российского майдана использовали это требование в своих интересах. Мы не должны позволить, чтобы смена курса в итоге оказалась фикцией, за которой последует новая волна ультралиберального террора против государства и общества. Та волна, которую Россия может уже не выдержать.
Правда – на левой стороне
К числу главных «политических орудий», как «системных либералов», так и их «оранжевых» единомышленников, относится оголтелый антисоветизм. Это связано не только с их презрением к отечественной истории и с ненавистью к ее советскому периоду. Поливая ложью и грязью наше прошлое, либералы используют антисоветскую пропаганду для дискредитации самой социалистической идеи, коренящейся в глубинах народного сознания. При помощи заклинаний о «сталинских репрессиях», лживых баек о Ленине и его соратниках, при помощи своих вульгарных, безграмотных трактовок марксизма они пытаются вытравить из сознания народа стремление к справедливости, к восстановлению гарантирующей ее государственной системы.
Прошедшему в мае XVII съезду КПРФ предшествовал наш мартовский пленум, главной темой которого стала проблема антисоветизма и русофобии. Партия не случайно поставила эти два разрушительных явления в один ряд. Дело не только в том, что у большинства русофобов враждебность к России сочетается с антисоветизмом. Еще важнее то, что антисоветская идеология по самой своей сути является идеологией русофобской.
На фоне последних 25 лет разрушения и деградации страны, на фоне сегодняшних кризисных процессов становится лишь очевиднее, что советский период с его выдающимися достижениями оказался исторической вершиной нашей тысячелетней государственности. Именно советская эпоха подняла на недосягаемую доселе высоту и русский народ, и всю многонациональную Россию. Только социализм смог поднять страну и народ к таким вершинам самых выдающихся Побед. И только он способен подвигнуть народ к новым озарениям и открытиям. Поэтому неприятие социализма и борьба с ним – это и есть циничная русофобия, идущая наперекор коренным интересам нашей Родины.
Мы убеждены, что национальные интересы России неразрывно связаны с идеей социализма. И что именно с ней должна быть связана программа возрождения страны, выхода из кризиса. Кризиса, который по самой своей сути является порождением капитализма и несет в себе все его язвы и пороки. Выдвигаемая КПРФ программа развития России, программа восстановления в стране социальной справедливости и законности, – это программа социалистическая. Что было безоговорочно подтверждено на нашем XVII съезде и заявлено в его итоговых документах. Главный политический итог съезда и его глубинный смысл состоит в заявлении антикризисной программы и нашей решимости до победы бороться за ее воплощение в жизнь, за ее превращение в государственную программу развития России.
Еще раз остановлюсь на основных пунктах этой программы, одобренной нашим съездом.
Богатства России будут служить народу и способствовать повышению его благосостояния только при условии, если будут вырваны из рук компрадорского капитала, из рук олигархии. Поэтому необходима национализация минерально-сырьевой базы, нефтегазовой отрасли, ключевых банков, электроэнергетики, железных дорог, предприятий ВПК.
Российские финансовые ресурсы должны служить пополнению государственной казны и направляться на развитие экономики и социальной сферы, на поддержку регионов. Поэтому нужно вернуть в страну 500 миллиардов долларов российских средств, размещенных на Западе.
Необходимо снизить налоговое бремя, неоправданно возложенное на трудящихся, которые и без того нищают. Одновременно нужно усилить налоговую нагрузку на сверхбогатых, ликвидировать систему абсолютно несправедливого распределения доходов. Поэтому стране нужно новое налоговое законодательство, введение прогрессивной шкалы налогов на сверхдоходы.
Перераспределение средств позволит принципиально увеличить расходы бюджета на здравоохранение и образование, на науку и культуру. Также оно позволит государству гораздо активнее поддерживать содержание и модернизацию ЖКХ, снижать жилищно-коммунальные платежи граждан.
Нынешняя правящая команда неспособна реализовать такую программу. Поэтому ей на смену должно прийти готовое к этому профессиональное и ответственное правительство народного доверия.
Победа в борьбе за построение государства обновленного социализма – это не просто вопрос политического успеха его сторонников. Это вопрос национального спасения и возрождения России. Поэтому в заявлении нашего съезда сказано: «XVII съезд КПРФ подтверждает убеждение коммунистов России в необходимости соединения социально-классовой и национально-освободительной борьбы». А в другой резолюции, утвержденной съездом, говорится о смысле и о целях этой борьбы: «Паразитическая суть мирового капитала осталась неизменной. Дальнейший общественный прогресс невозможен без уничтожения капитализма, который ведет к дестабилизации, войнам, моральной деградации общества, разрушению окружающей среды. ХVII съезд КПРФ заявляет: социализм – единственная альтернатива упадку и деградации». Только приняв эту альтернативу, страна сможет реализовать программу преодоления кризиса и избавления от массовой бедности и нищеты. Только совершив левый поворот, Россия сумеет выйти на путь возрождения и успешного развития.
Геннадий Зюганов