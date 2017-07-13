Без мошенников и олигархов

15 июля в городах Крыма состоятся протестные акции «АнтиНАТО – АнтиКАП»» в рамках Всероссийской акции «За Россию без криминальной олигархии и чиновничьего произвола». Организаторы акции – местные отделения КПРФ.
Акции пройдут:
– Евпатория, площадь «Театральная», начало – в 9.00.
– Симферополь, сквер Победы, возле памятника-танка «Т – 34», начало – в 10.00.
– Ялта, сквер им. Т.Г. Шевченко, начало – в 17.00.
– Керчь, городская набережная у памятника в честь советских воинов-десантников, начало, в 17.00.
– Полигон Агармыч (с. Кринички Кировского района), возле памятного знака, начало – в 17.00.
Все на митинги!