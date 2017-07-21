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пятница, 21 июля 2017 г.

В комиссиях Крымского рескома

Мы информировали своих читателей, что Бюро Крымского рескома образовало несколько комиссий, которые приступили к работе. Среди них – депутатская комиссия (о ее работе мы сообщали в прошлом номере). Накануне начали свою работу комиссия по делам молодежи (председатель – С.В. Богатыренко) и комиссия по делам фермеров (председатель – М.Б. Рямбов).
10 июля в режиме интернет-совещания работала комиссия по работе с молодежью, в которой приняли участие представители шести регионов. Это был первый пробный шаг работать в таком режиме. Представители регионов высказали свои предложения как по работе самой комиссии, так и вносили конкретные предложения по работе с молодежью. Подводя итоги интернет-совещания, председатель комиссии Сергей Богатыренко сказал: «У нас получился продуктивный обмен мнениями, и это при том, что мы находимся друг от друга очень далеко. Считаю, что это правильный путь. Можно и учебу организовать через интернет. Главное – действовать, не ждать, не искать оправданий, а работать. Клуб, учеба, участие в молодежных объединениях, проектах – необходимо обеспечить наше максимальное присутствие. Молодежи в нашей партии всего 10 %, а активной – 5 %. Но если эти 5 % объединятся? Поэтому надо собираться, и вперед. Приглашайте в группу всех активных».
Участники интернет-совещания согласовали дорожную карту для своих действий и соберутся на очередное интернет-совещание ровно через две недели.

Ираида Шищенко,
секретарь комиссии