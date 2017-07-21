В комиссиях Крымского рескома

Мы
информировали своих читателей, что Бюро
Крымского рескома образовало несколько
комиссий, которые приступили к работе.
Среди них – депутатская комиссия (о ее
работе мы сообщали в прошлом номере).
Накануне начали свою работу комиссия
по делам молодежи (председатель – С.В.
Богатыренко) и комиссия по делам фермеров
(председатель – М.Б. Рямбов).
10
июля в режиме интернет-совещания работала
комиссия по работе с молодежью, в которой
приняли участие представители шести
регионов. Это был первый пробный шаг
работать в таком режиме. Представители
регионов высказали свои предложения
как по работе самой комиссии, так и
вносили конкретные предложения по
работе с молодежью. Подводя итоги
интернет-совещания, председатель
комиссии Сергей Богатыренко сказал: «У
нас получился продуктивный обмен
мнениями, и это при том, что мы находимся
друг от друга очень далеко. Считаю, что
это правильный путь. Можно и учебу
организовать через интернет. Главное
– действовать, не ждать, не искать
оправданий, а работать. Клуб, учеба,
участие в молодежных объединениях,
проектах – необходимо обеспечить наше
максимальное присутствие. Молодежи в
нашей партии всего 10 %, а активной – 5 %.
Но если эти 5 % объединятся? Поэтому надо
собираться, и вперед. Приглашайте в
группу всех активных».
Участники
интернет-совещания согласовали дорожную
карту для своих действий и соберутся
на очередное интернет-совещание ровно
через две недели.
Ираида
Шищенко,
секретарь
комиссии