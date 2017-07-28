Быть полезным обществу

Как найти свое место в обществе? – таков непраздный вопрос встает перед молодым человеком в наше непростое время. Наш корреспондент побеседовал с заведующим отделом Крымского рескома Антоном Чечулиным.
Думаю, что в своем большинстве молодым людям жить сегодня нелегко, особенно тем, кто родился и вырос в сельской местности. Именно село пострадало больше всего в результате развала СССР. На протяжении многих десятилетий там, на селе, складывались особые формы хозяйствования – коллективные, которые, кстати, образовались на нравственных представлениях еще русской крестьянской общины. Недаром К. Маркс считал русскую крестьянскую общину как первоначальную ячейку социализма. В силу своего коллективного труда формировались нравственные основы нашей советской деревни. Сюда можно отнести и такие нравственные категории, как взаимопомощь, взаимовыручка, товарищество, совестливость и т.д. К тому же, социалистическое государство усиленно формировало социальную базу села: строились школы, детские сады, клубы, фапы, спортивные обьекты. Словом, советское село представляло собой гармоничное развитое сельское поселение, где была и работа, и создавались условия для комфортного проживания сельского труженика.
Молодежь, как правило, не бежала из деревни. Получив престижную профессию в городе, она возвращалась в родное село, где находила применение своим профессиональным навыкам.
– Что надо сделать, чтобы вернуть молодежь на родную землю?
Сразу не ответишь на этот вопрос. Сегодня селяне еле-еле выживают. Работы нет, социальная инфраструктура разрушена. Есть проблемы и с водой, и с газом, и с вывозом мусора. Власть зачастую пытается решать эти вопросы за счет самих жителей. Хотя здесь тоже не все однозначно, ибо сельская казна – пуста. Порой и избранный депутат не может ничего сделать. А люди его избирали, поверили ему. Так что главные проблемы лежат не в самом селе, а выше – в районе, региональном и центральном правительствах. Необходим новый курс по отношению к селу, что и предлагает КПРФ уже давно: использовать богатый советский опыт хозяйствования. Уверен, что будущее – за большими коллективными хозяйствами, за народными предприятиями. Вот тогда молодежь вернется на родную землю.
– Антон, ты решил баллотироваться в Донском избирательном округе. Что ты сможешь сделать, если станешь депутатом?
Несмотря на все сложности, можно и в этих непростых условиях добросовестно трудиться. Во-первых, сельский житель более открыт, его запросы более приземленные.Главное, чтобы честно избирателю смотреть в глаза, а их проблемы должны становиться моими. Во-вторых, власть депутата сельского совета не заканчивается только самим сельским советом. Можно обращаться и выше – в район, в республику, Центральные органы власти. Избиратель должен видеть, что их депутат заботится о них, пытается решить тот или иной их вопрос. Депутат должен служить человеку. Это главная заповедь для любого депутата. В-третьих, я баллотируюсь в сельский совет. Я еще достаточно молодой человек, сам вырос в селе. Хотелось бы начать свою политическую карьеру с самого что ни на есть низового звена. Здесь, в селе, протекает настоящая жизнь – формируются общественные настроения. Какими они будут – зависит от депутата. По крайней мере, мне очень хотелось быть полезным и людям, и обществу.
– Благодарю, Антон, за беседу. Успехов в предстоящей работе.
Беседовала
Алена Швец