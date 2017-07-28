В ожидании фестиваля

В 1947 году была образована Всемирная федерация демократической молодежи. Именно по ее инициативе стал проводиться фестиваль молодежи и студентов, в котором принимают участие представители всех прогрессивных молодежных организаций из разных уголков нашей планеты. В 1957 году фестиваль принимал Советский Союз, а в этом, дважды юбилейном году – 70-летия фестивального движения и 100-летия Великого Октября, он пройдет в Российской Федерации. 20 тысяч молодых людей съедутся в Сочи, чтобы в один голос сказать: За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма; – уважая наше прошлое, мы строим будущее! – именно так звучит главный девиз фестиваля в этом году.
Являясь членом регионального подготовительного комитета фестиваля, я сам принимал участие в отборе участников крымской делегации, отвечая за конкретное направление в сфере культуры и искусства, и могу подтвердить, что Крым будет достойно представлен на этом крупнейшем молодежном форуме, в том числе и нашими комсомольцами, среди которых участник XVI и XVII Всемирных фестивалей молодежи и студентов Руслан Семяшкин, секретари местных отделений ЛКСМ РФ Илья Донченко, Роксолана Ивашина и Алексей Серов, и другие комсомольцы – активисты студенческого самоуправления и спортсмены.
Не могу не сказать о судьбе наших товарищей – комсомольцах Украины, где Министерство молодежи и спорта обнародовало официальную информацию относительно указаний министра Игоря Жданова бойкотировать Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а также уведомило МИД Украины, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, СБУ, Службу внешней разведки, облгосадминистрации с просьбой принять соответствующие меры в пределах их компетенции. Иначе, чем разгулом фашизма, это не назовешь. Руководство ЛКСМ Украины обратилось с соответствующим заявлением во всевозможные инстанции, в т.ч. и к высшему руководству страны с требованием отменить данное распоряжение, и искренне хочется верить, что все же здравый смысл возьмет верх, и наши товарищи, представители прогрессивной украинской молодежи, также смогут принять участие в данном форуме.
Надеюсь, что у каждого участника останутся неизгладимые впечатления от фестиваля, что мы сможем наладить товарищеские связи с прогрессивной молодежью других стран, обменяться опытом и впечатлениями с нашими товарищами во имя дальнейшей борьбы с мировым злом, имя которому – капитализм!
Александр Чернышев,
первый секретарь Крымского
рескома ЛКСМ РФ,
член регионального
подготовительного комитета