Партия власти продавливает курортный «Платон»…

Правительство РФ продолжает изобретать новые виды обдираловки граждан. Еще не утихли протесты дальнобойщиков против дорожного «платона», идут споры вокруг «капремонта», а чиновники уже лезут в карманы россиян за следующим побором. Теперь это «курортный сбор». Народ окрестил его курортным «платоном».
Вводиться он будет постепенно. В 2018–2022 годах в четырех регионах – в Крыму, на Алтае, в Ставропольском и Краснодарском краях. Потом по всей России. Это означает, подчеркивают коммунисты, что отдых в отечественных здравницах станет еще дороже и недоступнее, чем прежде. Но, похоже, эта сторона вопроса не беспокоит исполнительную власть, как и ее партию «Единая Россия», которая, не задумываясь, проголосовала за принятие правительственного законопроекта в первом чтении. КПРФ высказалась против.
Коммунисты считают деструктивным и безнравственным со стороны власти и ее партии облагать бесконечными поборами нищее население, когда есть иные источники получения средств для возрождения курортов. Один из них – введение прогрессивного налога для богатых, второй – полное использование доходов от продажи нефти и газа без отсечения триллионов в пользу экономики США, третий – развитие отечественного производства, которое наполнит бюджет налоговыми поступлениями. Но правительство привыкло действовать как рейдер: нужно обновить инфраструктуру курортов – пусть народ платит. Он в РФ терпеливый.
Коммунисты считают деструктивным и безнравственным со стороны власти и ее партии облагать бесконечными поборами нищее население, когда есть иные источники получения средств для возрождения курортов. Один из них – введение прогрессивного налога для богатых, второй – полное использование доходов от продажи нефти и газа без отсечения триллионов в пользу экономики США, третий – развитие отечественного производства, которое наполнит бюджет налоговыми поступлениями. Но правительство привыкло действовать как рейдер: нужно обновить инфраструктуру курортов – пусть народ платит. Он в РФ терпеливый.
А народ между тем ропщет. В адрес единороссов идут гневные обращения с применением непарламентской лексики. Люди пишут, что вообще готовы забыть дорогу в свои зоны отдыха, где приходится платить заоблачную цену. Турция, например, предоставляющая россиянам отличный курортный сервис, обходится значительно дешевле. Как же РФ собирается конкурировать с турецкими, египетскими, болгарскими берегами?
На слушаниях, которые созвала «Единая Россия», чтобы, как было заявлено, сверить с общественностью позиции «за» и «против» по курортному сбору, а на деле – убедить всех, что альтернативы новому «платону» нет, единоросс А. Макаров утверждал: «Мы изучаем международный опыт…» Однако «изучение» затянулось. Наши курорты не могут соперничать ни с Турцией, ни с Болгарией, а после введения побора – и вовсе потеряют свою привлекательность для отдыхающих. Профсоюзник М. Шмаков подсчитал, что ежедневный сбор в 100 рублей для семьи с двумя детьми увеличит стоимость 20-дневного отдыха на 8 тыс. рублей. Это критичная трата для наших небогатых граждан, копящих весь год средства, чтобы отправиться в отпуск на побережье. Их наши курорты могут недосчитаться после введения сбора.
По мнению Шмакова, правительственный законопроект «не очень хороший». Хороший, мол, но «не очень». Идут ссылки на президента, на Госсовет, где говорили о возможности сбора. Но ведь не было договоренностей о скоропалительном введении побора. Вопрос надо прорабатывать, а законопроект – вернуть в правительство. Принятие его в целом отзовется негативными последствиями для всей России, богатой не только курортами, но и туристическими местами, которые также надо обустраивать. Почему, приезжая в Сочи или Ялту, курортник платит сбор, а турист, приезжая в Москву, Суздаль или Владимир, – ничего не платит, да и достойного финансирования правительство не выделяет для восстановления туристических объектов? Законопроект сырой, непросчитанный, в один голос повторяли депутаты от КПРФ. «Почему 100 рублей в день, а не 50?» – спрашивали участники слушаний министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, лоббирующего побор. Чиновник ничего внятного ответить не мог. Но его поверхностный подход к проблеме не смутил представителей власти Ставропольского, Алтайского, Краснодарского краев и Крыма. Они уже представили, как получат дополнительные деньги и будут ими управлять. По оценке экспертов, за пять лет эксперимента в бюджет Ставропольского края поступит свыше 2,02 миллиарда рублей, Краснодарского края – 8,3 миллиарда рублей, Республики Крым – 16,4 миллиарда рублей. Спор только в том, какую часть средств оставить на уровне региона, а сколько отдать муниципалитетам, где находятся здравницы. Предлагалось соотношение – 70% на 30%, 50% на 50%. Предстоит непростая дележка миллиардов. В любом случае, мечтал глава Евпатории Андрей Филонов, «мы на такие деньги решим проблему с поливом, оборудуем новые зоны отдыха в городе и т.д.». Спикер Крымского парламента Владимир Константинов тоже считает, что курортный сбор поможет наполнить местный бюджет.
Однако руководители низшего звена иначе воспринимают курортный «платон». По словам руководителя сельским поселением Вилино Бахчисарайского района, еще рано вводить курортный сбор: «Рано вводить, мы видим, какое напряжение испытывают люди по ценам за отдых, если еще будет сбор, это оттолкнет людей ехать к нам вообще…» Вот честный подход человека, который понимает, в каком положении находятся простые граждане.
Однако руководители низшего звена иначе воспринимают курортный «платон». По словам руководителя сельским поселением Вилино Бахчисарайского района, еще рано вводить курортный сбор: «Рано вводить, мы видим, какое напряжение испытывают люди по ценам за отдых, если еще будет сбор, это оттолкнет людей ехать к нам вообще…» Вот честный подход человека, который понимает, в каком положении находятся простые граждане.
К тому же неизвестно, сколько средств достанется поселениям, где размещаются отели, пансионаты, санатории. Законопроект на этот счет не содержит четких определений.
Спорили на слушаниях, кому и как администрировать сбор, как его тратить. Но ни одного голоса от тех, с кого возьмут деньги, не прозвучало на слушаниях. Никого из простых граждан, потенциальных курортников, не пригласили. Они всего лишь плательщики, а мнение их неважно. Их точку зрения пытались озвучить депутаты. Со вздохом вспоминали советские времена, тогда был девиз «Здоровье людей – богатство страны». Теперь не здоровье, а кошельки людей интересуют организаторов курортного дела.
В советское время не было семьи, которая хотя бы раз ни съездила к морю или в санаторий подлечиться. Путевки, в основном профсоюзные, были копеечными, нередко предприятия оплачивали даже дорогу отдыхающим. А для передовиков труда все было бесплатным. Так что побережья, крымские здравницы были доступными для советских граждан и всегда переполненными. Невозможно не отметить, что санатории, где люди не только отдыхали, но и лечились, строились в СССР по указанию Сталина. Это дорого, но советские труженики могли в санаториях укреплять свое здоровье. На Западе ничего подобного не было, да и сейчас нет. Для капитализма санатории – нерентабельное предприятие.
И вот с этих высот социального блага капиталисты РФ опустили нашу курортную сферу до уровня побирушки. Средняя стоимость услуг в домах отдыха средней руки – 3–4 тысячи в день. Добавим побор – и цена взлетает. Кто из россиян, получая хотя бы 20 тысяч рублей в месяц, может позволить себе роскошь побывать в санатории?
И еще что любопытно... Начиная с 90-х, большинство советских здравниц стали частными. По данным профсоюза, 50% профсоюзных домов отдыха, санаториев были куплены предпринимателями. И что из этого вышло, как развили курорты «эффективные собственники»? Они выжали из советского наследия все, что можно было, набили свои счета и оставили курорты в полном упадке. Правительство, вместо того чтобы разыскать этих «бизнесменов» и заставить их оплатить восстановление объектов отдыха, принялось трясти карманы граждан.
И вот с этих высот социального блага капиталисты РФ опустили нашу курортную сферу до уровня побирушки. Средняя стоимость услуг в домах отдыха средней руки – 3–4 тысячи в день. Добавим побор – и цена взлетает. Кто из россиян, получая хотя бы 20 тысяч рублей в месяц, может позволить себе роскошь побывать в санатории?
И еще что любопытно... Начиная с 90-х, большинство советских здравниц стали частными. По данным профсоюза, 50% профсоюзных домов отдыха, санаториев были куплены предпринимателями. И что из этого вышло, как развили курорты «эффективные собственники»? Они выжали из советского наследия все, что можно было, набили свои счета и оставили курорты в полном упадке. Правительство, вместо того чтобы разыскать этих «бизнесменов» и заставить их оплатить восстановление объектов отдыха, принялось трясти карманы граждан.
И так – в любом деле. Партия власти требует от своего народа скидываться на строительство и ремонт дорог, на вывоз мусора, копившегося четверть века, пока олигархи сколачивают свои состояния, на капремонт многоквартирных домов, на лечение тяжелобольных детей. Власть дерет с простого человека налоги за все подряд. Какой уж тут отдых?
Галина Платова
И борется с Октябрем
Мы уже сообщали, что по инициативе депутатов-коммунистов сессии Феодосийского и Сакского городских советов приняли решения о придании 7 ноября нерабочего праздничного дня. Решения были направлены в Государственный Совет Республики Крым. Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Маленко Н.Ф. поручила рассмотреть законодательные инициативы Сакского и Феодосийского городских советов в комитеты по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов (председатель – единоросс А.А. Шувалов) и комитету по законодательству (председатель – единоросс С.А. Трофимов). За их подписями ушли ответы в Феодосию и Саки. Ответы, прямо скажем, малограмотные, не содержащие ответа по существу. «Инициативу не поддерживать», − таково решение единороссов из Госсовета Крыма.
Мы не будем приводить их «аргументы», ибо они ничего не имеют родственного с постановкой вопроса, а базируются лишь на одном: партия власти подобного ничего не инициировала, а значит, − «не пущать». Ровно также крымские единороссы, в свое время, поступили и с проектом закона «Доступное образование каждому», инициированного фракцией КПРФ в Государственной Думе. Единороссам не нужны ни образование для всех, ни истинная история страны.
А ведь совсем скоро этим депутатам предстоит отчитаться за свою работу. Можно и сейчас утверждать, что многие из них не пройдут «народную проверку». Избиратели, особенно в округах, уже давно не видели и не слышали своих избранников.
Вот и остается у них в оставшееся время одна забава: как еще покрепче «оттяпать» у своих граждан.
Сергей Белов