Социально-экономический кризис в России нарастает

Апрельский отчет правительства перед Госдумой и июньская «прямая линия» президента Путина подтвердили: власть по-прежнему не прислушивается к нуждам народа и к проблемам страны. Социально-экономический кризис углубляется вопреки желанию официальной статистики приукрасить ситуацию и преуменьшить его опасность.
В нынешнем году вновь усилился отток капитала из страны. Только за первые 4 месяца этого года за рубеж утекло средств вдвое больше, чем прогнозировал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Продолжается массовое обнищание. Согласно данным фонда «Общественное мнение» 46 % работающих граждан России получают зарплату менее 20 тысяч рублей в месяц. Более 30 тысяч рублей получают только 15 % из числа работающих. У 55 % трудящихся зарплата ниже 25 тысяч рублей, а у 30 % − ниже 15 тысяч рублей. Положение абсолютного большинства трудящихся России может быть охарактеризовано только как бедность или откровенная нищета. В стране насчитывается 19,8 млн. живущих за чертой бедности. За первые месяцы нынешнего года их число выросло более чем на 2 млн. человек. Повальному обнищанию сопутствует и вопиющее социальное расслоение. Только 10 % наиболее обеспеченных россиян тратят на медицинские услуги в 60 раз больше, чем 10 % наименее обеспеченных, на оплату услуг учреждений культуры 10 % самых богатых тратят в 80 раз больше, чем 10 % самых бедных. А на оплату оздоровительных услуг курортов и санаториев – в 200 раз больше. Эти цифры свидетельствуют о колоссальной социальной несправедливости, воцарившейся в российском обществе. 200 богатейших российских олигархов владеют состоянием, которое суммарно составляет 460 млрд. долларов. И в два раза превышает доходную часть российского бюджета нынешнего года.
Либеральные экстремисты, засевшие во власти, даже не скрывают, что капиталистическая система, которую они так рьяно отстаивают, не может предложить народу России ничего кроме унижения и деградации. Требования смены курса все громче и громче звучат на массовых митингах, в том числе и на митингах, проведенных под эгидой КПРФ 15 июля. Все настойчивее эти требования увязываются с социалистическими преобразованиями. Протест в сегодняшних условиях неизбежен и необходим. Об этом свидетельствуют акции протеста, проведенные в городах Евпатории, Керчи, Симферополе, Ялте и Старом Крыму в минувшую субботу. Нынешняя правящая команда не способна реализовать программу преодоления кризиса и избавления народа от массовой бедности и нищеты. Слушаем КПРФ!
Виктор Баженов,
ветеран Вооруженных Сил СССР
и партии