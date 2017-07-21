Сергей Богатыренко: «Все внимание - молодежи!»

Продолжаются рабочие поездки члена Центрального Комитета, первого секретаря Крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко по регионам Крыма, где он встречается с партийным активом местных отделений. 13 июля он принял участие в работе пленума Ялтинского городского отделения КПРФ.
С докладом «Об итогах работы XVII съезда КПРФ и задачах ялтинских коммунистов по выполнению решений съезда» выступил секретарь городского отделения Виктор Рафалович. В прениях по докладу приняли участие Юрий Грищенко, Мария Кузяева, Игорь Лебедев, вновь принятые в партию коммунисты Анатолий Бренюк, Павел Пивень, Богдан Шавло, Валентина Ткачева и другие. На пленуме выступил председатель КРО КРК Олег Соломахин.
Перед участниками пленума выступил Сергей Богатыренко, который подробно осветил работу XVII съезда КПРФ, остановился на принятых съездом решениях. Первый секретарь в своем выступлении уделил внимание работе партии с молодежью на современном этапе. Сергей Богатыренко, в частности, сказал: «Мы часто говорим, что наша партия – партия будущего. Это так и есть. Но чтобы формировать образ будущего, у нас уже сегодня должны быть силы, которые не только представляют себе, что такое будущее, но и являются носителями этого будущего. Таковыми, в первую очередь, является молодое поколение. Задача старшего поколения – воспитывать и окружать себя молодежью, которая и будет представлять наше будущее. Надо всегда помнить, что зерно, попавшее на гладкое стекло, всходов не даст. А нам нужны всходы, чтобы обеспечить себе будущее. Задача коммунистов сегодня: все внимание − молодежи», − подчеркнул Сергей Богатыренко.
«Ялта всегда отличалась своей славной и активной молодежью, − продолжил Сергей Богатыренко. - Молодость − движущая сила любого прогресса. Давайте вспомним и первые советские пятилетки, и восстановление народного хозяйства после войны, и целину, и космос, и БАМ. Везде была молодежь, окрыленная общей идеей и собственным энтузиазмом. Нынешняя молодежь обладает и знаниями, и желанием творить, но реальные условия не позволяют им реализоваться, и она распыляет свою энергию, превращая ее в энтропию. И наша общая задача − сплотить под своими знаменами молодых людей и направить их молодую энергию на нашу общую победу ради нашего общего будущего. Для этого нам необходимо возрождать пионерские организации, серьезно активизировать работу комсомола. Призываю всех присутствующих, совместно с комиссией по молодежи при Крымском рескоме, вносить предложения, обсуждать идеи, и переходить от слов к делу», − подытожил Сергей Богатыренко.
Пресс-служба Ялтинского
городского отделения КПРФ