Новый партийный руководитель в Бахчисарае

22 июля в Бахчисарае состоялся пленум районного Комитета КПРФ. Пленум освободил Юрия Анатольевича Воронцова от обязанностей первого секретаря в связи с переходом на работу в администрацию Бахчисарайского района. На пленуме первым секретарем была избрана Любовь Ивановна Демченко, ранее работавшая секретарем районного отделения КПРФ.
Кроме организационного вопроса участники пленума рассмотрели вопрос «Об итогах и решениях XVII съезда КПРФ и задачах по их выполнению коммунистами Бахчисарайского района». С докладом выступил второй секретарь Олег Борисович Булах. После обсуждения участники пленума приняли постановление.
На пленуме выступил член ЦК КПРФ, первый секретарь Крымского рескома Богатыренко С.В. В своем выступлении Сергей Васильевич, в частности, сказал: «Мы все сейчас работаем над выполнением решений прошедшего съезда КПРФ, съезда во многом поворотного и судьбоносного. Его значение определяется тем, что съезд проходил в год, когда все человечество будет отмечать 100-летие Великого Октября. Перед коммунистами поставлен целый ряд задач, которые должны быть решены в ближайшей перспективе, начиная с организационного укрепления партии и заканчивая совершенством своей идейно-патриотической работы». В своем выступлении первый секретарь Крымского рескома подробно остановился на магистральных направлениях в деятельности нашей партии: рост рядов, партийная дисциплина, работа с молодежью и общественными организациями.
Сергей Васильевич остановился и на нерешенных проблемах Бахчисарайского районного отделения. Он, в частности, отметил, что районная организация, некогда одна из лучших в нашей республике, переживает не лучшие времена. «Она одна из самых малочисленных, – заметил Сергей Васильевич. – Какие большие задачи мы можем ставить перед собой, если ни в одном сельском поселении района нет партийных отделений. К сожалению, Бюро районного отделения, лично первый секретарь Юрий Анатольевич Воронцов очень мало сделали по возрождению партийных рядов, по укреплению авторитета партии в районе. Практически Бахчисарайское районное отделение выпало из контекста всей республиканской организации, начиная с приема в партию и заканчивая массовыми протестными акциями», – подчеркнул С.В. Богатыренко.
«Основная задача Бюро райкома, его нового первого секретаря – воссоздать партийную организацию, особенно в сельской местности. Если мы этой задачи не решим, то нам нечего делать в 2019 году, когда состоятся выборы в местные органы власти».
Первый секретарь призвал коммунистов объединиться вокруг партийных дел, которые и поднимут авторитет нашей партии.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ