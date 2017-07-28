О Б Р А Щ Е Н И Е

К ИЗБИРАТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым первого созыва, а также в некоторые городские и сельские советы. Особенность этих выборов состоит в том, что большинство освободившихся депутатских мест – есть плачевный результат, заложенный партией «Единая Россия» еще в 2014 году. Тогда бывшие регионалы, ловко перейдя в ряды единороссов, спекулируя на имени России, кого не попадя протащили в депутаты различных уровней нашей республики. В конечном итоге мы получили в большинстве советов несбалансированный депутатский корпус, навязанный единороссами. Отсюда и проблемы городов, регионов и сельских поселений.
Крымчане устали от пустых обещаний, от постоянного и неконтролируемого роста цен во всех сферах жизни, от нерешаемых социальных вопросов, от безработицы, от коррупции. Все ждут перемен!
Уважаемые избиратели!
У вас есть возможность поправить ситуацию. Вам предстоит избрать двух депутатов Государственного Совета, трех депутатов городских советов и депутатов Донского сельского совета Симферопольского района.
Крымские коммунисты предлагают вам избрать в советы настоящих народных заступников, чьи интересы целиком совпадают с вашими чаяниями.
Вот они, ваши народные заступники, представляющие Коммунистическую партию Российской Федерации.
Войковский одномандатный избирательный округ № 9 г. Керчи:
Желтенко Иван Николаевич, первый секретарь Керченского городского отделения КПРФ, депутат городского совета.
Ленинский одномандатный избирательный округ № 12:
Москаленко Сергей Владимирович, известный организатор сельского хозяйства Республики Крым.
Одномандатный избирательный округ № 14 г. Симферополя:
Чернышев Александр Иванович, артист академического русского драматического театра им. М. Горького, первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ.
Одномандатный избирательный округ № 11 г. Керчи:
Гамма Сергей Михайлович, директор автоучкомбината «Богатырь», ветеран Афганской войны.
Одномандатный избирательный округ № 3 г. Щелкино Ленинского района:
Пепеляев Алексей Петрович, главный инженер управления жилищно-коммунального хозяйства г. Щелкино.
Донской десятимандатный избирательный округ Симферопольского района:
Чечулин Антон Сергеевич, заведующий отделом Крымского рескома КПРФ;
Шейкин Сергей Владимирович, глава Крестьянского хозяйства Донского сельского поселения.
Поддержав наших кандидатов своим участием в голосовании, тем самым вы получите в своем округе истинно народных депутатов, которые постоянно будут заниматься проблемами своих избирателей.
Уважаемый избиратель!
Лично прийди и проголосуй за кандидата от КПРФ. Это особенно будет символично и значимо в год 100-летия Великого Октября.
Народ и партия – едины!
Кандидатов от КПРФ – в советы!
Бюро Комитета
Крымского республиканского
отделения КПРФ