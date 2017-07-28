Юбилейный комитет действует

27 июля в помещении библиотеки «Таврика» состоялось заседание Юбилейного комитета по подготовке и празднованию 100-летия Великого Октября.
Участники заседания обсудили план работы, обращение к молодежи Республики Крым. После всестороннего обсуждения и обмена мнениями документы были единогласно приняты.
Члены Юбилейного комитета предложили провести конкурс на лучшую публикацию, посвященную Великому Октябрю. Было решено подготовить Положение о конкурсе и подвести его итоги к 7 ноября.
Следующее заседание состоится во второй половине августа.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ