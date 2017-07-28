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пятница, 28 июля 2017 г.

Юбилейный комитет действует

27 июля в помещении библиотеки «Таврика» состоялось заседание Юбилейного комитета по подготовке и празднованию 100-летия Великого Октября.
Открыл заседание член ЦК КПРФ, первый секретарь Крымского рескома КПРФ, председатель Юбилейного комитета Сергей Васильевич Богатыренко. Перед членами Юбилейного комитета выступил генеральный директор Крымского республиканского учреждения «Центральный музей Тавриды», член Юбилейного комитета Андрей Витальевич Мальгин. Он рассказал о тех мероприятиях, которые состоятся в музее в рамках 100-летия Великого Октября.


Участники заседания обсудили план работы, обращение к молодежи Республики Крым. После всестороннего обсуждения и обмена мнениями документы были единогласно приняты.
Члены Юбилейного комитета предложили провести конкурс на лучшую публикацию, посвященную Великому Октябрю. Было решено подготовить Положение о конкурсе и подвести его итоги к 7 ноября.
Следующее заседание состоится во второй половине августа.

Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ