Живет маршал Москаленко в селе Ильичево Ленинского района и является маршалом не военным, а своей родной земли, ибо всю свою сознательную жизнь Сергей Владимирович Москаленко отдал служению подъему сельского хозяйства родного ему Ленинского района. В селе Ильичево и состоялась встреча с Сергеем Владимировичем Москаленко.
– Ваш вопрос философский. Помните, у Есенина: «Как прекрасны земля и на ней человек!» Нам надо вернуться к этой формуле. Поэт Сергей Есенин очень сжато передал назначение человека на нашей земле. Вдумайтесь: все едино – и земля, и человек, полная гармония! Человек без земли или земля без человека – всегда кто-то будет в одиночестве. Человек и земля – это уже целая симфония. Вспоминается мне рассказ Ивана Бунина «Косцы». Это гимн русскому крестьянину в прозе. Здесь все: и высокий труд, и наша удалая русская песня, и наш яркий хоровод, и большая крепкая крестьянская семья. Здесь – многоголосье, которое и создает своеобразный крестьянский мир.
Кстати говоря, симфония крестьянского уклада жизни еще сильнее зазвучали в советские годы, когда люди по трудовому принципу объединялись в колхозы и совхозы. Совместный труд и отдых, колхозные вечера и праздники – вот чем отличались наши советские деревни. Герои труда жили среди нас. Советская Родина щедро чествовала тех, кто своим трудом прославлял и наш Ленинский район, и наш солнечный Крым, и нашу советскую Родину.
Вот воистину когда понимаешь всю глубину есенинской формулы: «как прекрасны земля и на ней человек!»
– А что нам делать сегодня?
– Я считаю, что рано или поздно нам придется возвращаться к коллективному труду. Крестьянский годичный календарь устроен так, что одному человеку не под силу его реализовать. Это еще понимали наши предки, когда объединялись в крестьянские общины. Да, сегодня есть фермеры, но они не могут работать с такой производительностью, с такой интенсивностью, как это могли осуществить коллективные хозяйства. Коммунистическая партия Российской Федерации пропагандирует уникальный опыт – опыт работы народных предприятий. Думаю, что нам сегодня необходимо в Крыму заняться этой работой. Наш район большой, земледельческий и животноводческий одновременно. Жители наших сел соскучились по настоящему и большому труду. Фермерам очень тяжело, молодежь бежит из села. Разрушена не только хозяйственная, машино-тракторная, кормовая и минералогическая база, но и социальная инфраструктура села. Наши села сегодня – это поселения без будущего. Необходимы рывки, смена социально-экономического курса в деле подъема сельского хозяйства. Должно быть стыдно, что в наши сельские магазины завозят «молочку» из Удмуртии, а колбасу из Татарстана.
Наша земля нуждается в хороших хозяевах, а ими могут быть только хозяйства с коллективной формой собственности. Вот тогда мы накормим не только керчан и феодосийцев, но и всех крымчан. Мы обязаны восстановить и поголовье крупного рогатого скота, возродить овцеводство, птицеводство и традиционное для Ленинского района овощеводство.
– Вы готовы к такой работе?
– Да, я имею большой опыт, многие жители Ленинского района меня хорошо знают. И если я получу поддержку со стороны моих избирателей, то обязательно реализую те чаяния и надежды жителей района будучи депутатом Госсовета нашей республики.
Я хочу, чтобы наш Ленинский район был районом-тружеником, территорией успешного социально-экономического развития, привлекательным и бюджетообразующим районом. И тогда мы с гордостью перефразируем слова Есенина: «Как прекрасны ленинская земля и на ней человек!»
– Спасибо и успехов в претворении ваших планов.
Беседовала
Анна Колядина