Возвращение буревестника

В ночь на 31 июля на площадь Тверской Заставы у Белорусского вокзала в Москве возвращен ранее демонтированный памятник пролетарскому писателю Максиму Горькому.
Тогдашним мером Москвы Юрием Лужковым и его поддельником Гавриилом Поповым недостаточно было просто свергнуть, им надо было унизить, надругаться, отплясать на костях – особенно костях тех, кто уже не может сам ответить этим пигмеям.
Конечно, монумент, установленный еще в 1951 году, работу авторов с мировым именем (Ивана Шадра, Веры Мухиной, Нины Зеленской, Зинаиды Ивановой; все они за эту работу были удостоены Сталинской премии, Шадр – посмертно), не могли просто взять и снести, уподобившись сжигателям книг на площадях, получив клеймо варваров и вандалов. И потому свой вандализм (вот кто был вдохновителем украинских мерзавцев, громящих советские памятники сегодня) московские власти прикрывали заботой о москвичах-автомобилистах и покупателях: дескать, надо реконструировать транспортную развязку у вокзала, под площадью построить торговый центр с подземным паркингом, а Горький этим планам шибко мешает.
Но Горький (пролетарский писатель Горький, а не просто памятник ему) был изгнан с площади Белорусского вокзала во времена гонения на все советское. И это были организованные гонения на пролетарского писателя, на его роман «Мать». Это именно гонения и травля, а не одиночное событие коммунального характера – дорогу расширить. Ведь Горького, его профиль выкинули тогда и из «Литературной газеты». И только по настоянию читателей газеты совсем недавно вернули Горького на страницы газеты.
И то, что с огромным опозданием памятник все же восстановили (более того – восстановлена и надпись из позолоченных букв «Великому русскому писателю Максиму Горькому от правительства Советского Союза 10 июня 1951 г.»), – это идеологическая победа. Медленно, но неуклонно признается советская эпоха и возвращение Горького – это торжество социализма в культурном сознании сегодня.
В сообщениях о возвращении памятника Горькому акцент делается на том, как и кто памятник реставрировал, что подкрасили, что из поломанного и утраченного восстановили, как везли 200-тонный монумент на прежнее место; много пишут и говорят про обустройство площади – мол, ей просто решили вернуть исторический облик; пичкают информацией о деревьях, которые будут высажены, о трамвайных путях, которые продлят от Лесной улицы, о благоустроенном сквере, где станут прогуливаться москвичи и гости столицы... В такой словесной мишуре прячут главное значение этого поистине исторического акта – возвращение правды социализма.
В парке «Музеон» в Москве Горький все эти годы был в окружении памятников Ленину, Сталину, Дзержинскому, Свердлову, Калинину. Товарищи, верьте: и Ленин, и Сталин, и Дзержинский, и Свердлов, и Калинин, и другие обязательно займут свое законное место. Ведь буревестник революции уже на месте!
Валерий Лавров,
секретарь Крымского рескома КПРФ