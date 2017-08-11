Юность страны собирается в Крыму

С 11 по 14 августа в селе Стерегущее Раздольненского района состоится III-й слет молодежи городов-героев, городов воинской славы, комсомольского актива Южного и Северо-Кавказского федеральных округов «Знамени Октября – Знамени Победы – верны!», который будет проходить в рамках общероссийского мероприятия «Комсомольское лето-2017», организованный Центральным комитетом ЛКСМ РФ при поддержки ЦК КПРФ.
Комсомольцев ждет серьезная образовательная программа, которая включает в себя ряд лекций-семинаров на тематику противодействия фальсификации истории, задач ЛКСМ РФ в свете приближающихся юбилеев Великой Октябрьской социалистической революции и Ленинского комсомола. Ждет также участников и спортивная программа, которую готовят для них раздольненские комсомольцы.
Крымчане, в свою очередь, поделятся с товарищами о своих акциях, которые они постоянно проводят по собственной инициативе: «Родина, которую у нас отняли» и «Памятник 26-летию без СССР». В ходе первой – комсомольцы изготавливают листовки, рассказывающие молодежи о референдуме 17 марта 1991 года по сохранению СССР и о преступном беловежском сговоре, в результате которого многие поколения лишились своей великой страны, ее достижениях и защите, а суть второй акции заключается в том, чтобы напомнить всем, без исключения, – рядовым гражданам, молодежи и чиновникам, о том величии и мощи, которую мы имели при СССР на примере пришедших в упадок предприятий и хозяйств путем надписи на их стенах и заборах «Памятник им. 26-летия без СССР»… Очень сильное эмоциональное воздействие оказывает данная акция на граждан, особенно в сельской местности, где порой не осталось ничего: ни птичника, ни овчарни, ни фермы…
Не отставали крымские комсомольцы и в проведении патриотического проекта «Знамя нашей Победы», вынося его за пределы школьных и вузовских стен, проводя его на улицах и посвящая знаменательным датам – Дню освобождения города (села) от немецко-фашистских оккупантов или во время крупного патриотического мероприятия, такого, как реконструкция боев времен ВОВ.
Но главная задача подобного молодежного слета – это сплочение коллектива, знакомство с товарищами из других регионов, а крымские ребята смогут почувствовать себя членами большой и дружной семьи, имя которому – Ленинский комсомол Российской Федерации. Крымский реском комсомола проводил свои слеты в 2014, 2015 и 2016 г.г., на которых наши ребята смогли познакомиться между собой, но на межрегиональный уровень общения большинство из наших ребят выйдет впервые. Впервые в подобном мероприятии примет участие одно из самых активных, но самых отдаленных наших отделений – поселка Багерово Ленинского района. Глубоко убежден, что для этих ребят, как и для других участников, наш слет молодежи городов-героев, городов воинской славы, комсомольского актива Южного и Северо-Кавказского федеральных округов «Знамени Октября – Знамени Победы – верны!» оставит самые яркие и незабываемые впечатления.
Но для крымчан слет – не только возможность поучиться и познакомиться, но и поработать, ведь во время его проведения состоится отчетная конференция Крымского республиканского отделения ЛКСМ РФ, на которой будет рассмотрен ряд организационных вопросов, и состоятся выборы делегатов на очередной, VI, съезд Ленинского комсомола Российской Федерации, который пройдет в декабре нынешнего года.
Пресс-служба Крымского рескома ЛКСМ РФ