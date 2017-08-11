В Юбилейном комитете

В преддверии 100-летия Великого Октября в благодарной памяти крымчан всплывают светлые образы многих земляков, оставивших после себя на нашей благодатной земле, на которой они трудились в самые лучшие, незабываемые советские годы, яркие следы, запечатленные в конкретных делах, ну и, конечно же, заслуженные почет и уважение. В этой когорте крымчан особое место принадлежит Героям труда, тем, кто создавал и приумножал социально-экономический, народно-хозяйственный и культурный потенциал нашего полуострова. И таких, по-настоящему славных тружеников и созидателей в Крыму, было немало. Среди них, без преувеличения, исключительное место в пантеоне трудовой славы и величия принадлежит двум удивительным женщинам, дважды Героям Социалистического Труда, коммунистам Марии Брынцевой и Марии Князевой. А посему, отдавая дань глубокой признательности за их жизнь – подвиг, сегодня необходимо вновь поднимать на широкое обозрение их имена и трудовые свершения. И первым таким большим и добрым начинанием пускай станет инициатива заместителя председателя Юбилейного комитета по празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, ветерана нашей партии, члена Крымского рескома КПРФ Георгия Ивановича Капшука о присвоении выдающимся крымским труженицам М.А. Брынцевой и М.Д. Князевой высшей награды Республики Крым – звания «Почетный гражданин Республики Крым».
1944 год. В Крым пришла долгожданная мирная пора. Началось восстановление народного хозяйства. Сотни женщин берут на себя обязательства о восстановлении полей, садов и виноградников, при этом думая о повышении урожайности и выпуске как можно большего количества так необходимой стране продукции. Среди них и уроженка села Отузы, ныне Коктебель, Мария Александровна Брынцева и совсем молодая, родившаяся на Брянщине Мария Даниловна Князева. Думали ли они тогда, рабочие двух совхозов-заводов «Коктебель» и «Судак», бережно, с особой теплотой и заботой обрабатывая свои гектары уникальных крымских виноградников, что к ним придет всесоюзная слава и Родина возвеличит их имена? Нет, они жили повседневными заботами, работали от зари до зари, недосыпали, но не отчаивались, и другой, менее тяжкой доли не искали. И сама земля отвечала им своими дарами. Уже в 1945 году первый урожай, собранный Марией Брынцевой, удивил всех — 92 центнера с гектара, при среднем по совхозу в 29 центнеров. Затем были новые, с каждым годом повышавшиеся обязательства. И был труд, небывалый, но необычайно счастливый труд. Трудно представить, как им все удавалось, где находили они силы вручную обрабатывать свои виноградники и добиваться при этом таких впечатляющих результатов. А ведь были еще и общественные нагрузки, была еще и сама жизнь со всеми ее трудностями. А Марии Брынцевой, вдове партизанского связного, расстрелянного фашистами, нужно было растить еще и шестерых мальчишек. И при этом она еще умудрялась и экспериментировать. А ведь та задумка ее, которую соседки по винограднику заметили весной 1946 года, была проста — не все лозы нужно обрезать одинаково, не всем кустам следует давать общую нагрузку. Предложение Марии Александровны, которым она поделилась с директором совхоза «Коктебель», легендарным командиром партизанского отряда, ставшим также Героем Социалистического Труда, Михаилом Андреевичем Македонским о новой обрезке куста, внедрилось во все отделения совхоза. Зарождалось новое трудовое движение, и во главе его была Мария Брынцева.
В 1947 году звено М. Брынцевой получило урожай в 107,8 центнера с гектара, а в 1948 году было получено уже 114,3 центнера винограда с гектара.
Указом Президиума Верховного Совета СССР в июне 1949 года за достижения в выращивании винограда Марии Александровне Брынцевой присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот».
Но самым удачным для Марии Брынцевой был 1957 год, когда она получила с гектара 305 центнеров винограда. Тогда она уже была признанным мастером. Многих вывела она к тому времени на большую дорогу трудовой славы. Конечно, и сама она имела высокое признание, а в 1958 году большой праздник был в Щебетовке (прежнее название Коктебеля): бригадир Мария Брынцева была награждена второй Золотой медалью «Серп и молот».
Практически в те же годы совершала свои трудовые подвиги и Мария Даниловна Князева. В 1954 году ее бригада собрала 120,2 центнера винограда с гектара.
В феврале 1955 года за получение высоких урожаев винограда в 1953 году бригадиру совхоза-завода «Судак» Марии Даниловне Князевой присвоено звание Героя Социалистического Труда, а 26 февраля 1958 года, в один день вместе с М.А. Брынцевой Указом Президиума Верховного Совета нашей великой страны М. Князевой повторно присваивается эта высшая трудовая награда.
Вот так Коммунистическая партия и Советское правительство оценивало труд своих лучших сынов и дочерей. Испытали на себе это высокое признание Страны Советов, рожденной Великим Октябрем, и наши крымские Марии. Хотя слава, почет и прижизненные бюсты в Щебетовке и Судаке никак не изменили их в каждодневной жизни. Они по-прежнему продолжали самоотверженно трудиться и честно жить во имя социалистического Отечества.
Имея огромную схожесть в пройденном ими жизненном пути, судьбы их сложились все же по-разному.
Мария Александровна Брынцева прожила более долгую жизнь и практически до конца своих дней продолжала трудиться, выступая в качестве наставника молодежи. Пять созывов крымчане избирали ее депутатом Верховного Совета СССР. Избиралась она и делегатом XXIII съезда КПСС. Родина высоко оценила ее заслуги. Она была дважды удостоена звания Героя Социалистического Труда, награждена 4-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 орденами Трудового Красного Знамени, медалью Материнства 1-й степени, 7-ью медалями ВДНХ СССР.
Двух недель не дожила Мария Даниловна Князева до своего 64 года рождения. Более 15 последних лет она находилась на пенсии. В общественно-политической жизни ей выпала честь быть избранной делегатом XXII съезда Компартии Украины. Избиралась она членом Судакского райкома и Крымского обкомов КПУ, депутатом районного и областного советов народных депутатов. За выдающиеся заслуги в труде М.Д. Князева была дважды удостоена звания Героя Социалистического Труда, награждена 3-мя орденами Ленина и медалями.
Свою жизнь, главным мерилом в которой был труд, Мария Александровна и Мария Даниловна прожили достойно, с высоко поднятой головой. Современники великих крымских героинь вспоминали о том, что во время многочисленных экскурсий в их родных винодельческих хозяйствах, у бюстов, где всегда было много вопросов и ответов об их жизни и труде они никогда не останавливались. Скромность не позволяла им вмешиваться в речь экскурсоводов. Особенно это было характерно для совхоза-завода «Коктебель». Не знали собиравшиеся в сквере со всего Союза гости, что мимо них в сандалиях на босу ногу, повязанная белым платочком только что прошла легендарная Мария Александровна Брынцева. И проходила она так каждый день, не глядя на свой бронзовый бюст, торопясь на свои родные виноградные плантации.
Известная советская журналистка Е. Микулина вспоминала о выступлении М.А. Брынцевой 8 марта 1979 года на Центральном телевидении в праздничном «Огоньке»: «...Вот она, Мария Александровна, за маленьким столиком, с улыбкой смотрит в зал. Вот ее сухая, загорелая рука, поднимающая над столом гроздь винограда. И ее звонкий голос, привыкший к раздольям плантаций: «Нельзя мне уходить на покой. Нельзя! Прославлен наш совхоз и мои плантации высокими урожаями виноградной лозы. А два года назад, когда заболели старые виноградники, я свои плантации пересадила. Все лозы поменяла. Так как же я могу покинуть их, не дождавшись урожая?! Это все равно что детей своих бросить. Нет! Хоть и распрекрасная у нас молодежь, но я от нее не отстану. А может, и научу еще чему-нибудь. Крымская земля трудная. Каменистая она и сухая. На машине едешь, все кругом зеленеет, цветет. Но чтобы добиться этого цвета, много надо трудов положить. И не только трудов, но и любви».
– Мария Александровна помолчала и строго посмотрела в зал: «Мы, коктебельцы, да и соседи наши, любим эту трудную землю. Мы на ней рожденные, мы ей жизнь свою посвятили. А кто свою землю полюбил, тот до последних дней своей жизни будет ее обихаживать».
Пусть же эти слова великой дочери своего народа, а также жизненный путь Марии Брынцевой и Марии Князевой вновь, как и в советское время, станут примером для крымской сельской молодежи, а имена замечательных героинь засверкают золотыми буквами на стеле крымчан, удостоенных звания «Почетный гражданин Республики Крым» в Государственном Совете нашей Республики.
Руслан Семяшкин,
член Крымского рескома КПРФ