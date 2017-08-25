Делать бы жизнь с кого…

Мало на свете тех, кто дожил и пережил свой столетний юбилей. Еще меньше тех, кто прошел свой путь честно и с достоинством. Наш рассказ сегодня о Лидии Денисовне Грибалевой из села Яркое Поле Кировского района – ровеснице Великого Октября, замечательном человеке, труженице.
– Я тебя найду все равно, где бы ты ни была.
В ответ услышал:
– А я тебя дождусь, сколько бы ждать ни пришлось!
Мы к этому их разговору вернемся позже.
Лидия Чернякова работала в колхозе «Трудовое согласие» (позже – колхоз «Украина»). Когда началась война и большинство мужчин ушли на фронт, на плечи женщин, стариков и подростков легла огромная нагрузка. Созрел богатый урожай зерновых – не оставлять же его подступающему врагу?! За штурвалы комбайнов, за рычаги тракторов сели девушки и женщины. В докладной записке Крымского обкома комсомола в ЦК ВЛКСМ «О политическом и трудовом энтузиазме в первые дни войны» от 12 июля 1941 года сообщалось: «В стала вместо брата, ушедшего на фронт, за штурвал комбайна и комсомолка Лида Чернякова, которая сейчас убирает на полях колхоза «Трудовое согласие» более 20 га в день…»
– Да, так и было, – подтверждает Лидия Денисовна. – Я не одна из женщин пошла в механизаторы. Вот и на фотокарточке я с подругой, мы были на краткосрочных курсах механизаторов. Мы понимали – надо, так надо! Выработка примерно такой и была, но был один день, когда я скосила всего три гектара… Подошел ко мне председатель колхоза Федор Тимофеевич Антоненко. Обратился по-серьезному: «Денисовна, есть участок, где ветром и дождем пшеница повалена и покручена, только ты и справишься». Я говорю, мол, какая я Вам Денисовна? Просто Лида. «Потому и Денисовна, что дело предлагаю серьезное» – ответил председатель. Я справилась…
Вот такой она была в те годы – одна из пяти сестер и трех братьев большой семьи. Как могли, сопротивлялись фашистам – кто на фронте, кто в тылу. Одну из сестер, Наталью Чернякову, немцы расстреляли, по свидетельству односельчан, на месте нынешней улицы Привокзальной за связь с партизанами. Наталья Чернякова вместе с подругой Зиминой-Броницкой Анной вели большую агитационную работу против немцев. Были арестованы, содержались в тюрьме в Старом Крыму, затем Зимину перевели в Феодосию и тоже расстреляли после зверских пыток.
Брат Николай, вместо которого села за штурвал комбайна Лидия, прошел войну, впоследствии, в соответствии со своей заветной мечтой, стал летчиком. И не просто летчиком – заслуженным летчиком-испытателем.
После войны Лидия Денисовна Чернякова продолжала работать в колхозе: в саду, на винограднике – там, где нужны были молодые крепкие руки. Жила в родительском доме, нередко выслушивая от мамы упреки: кого ты все ждешь? У ровесниц уже дети, а ты? Годы-то идут! Лида отмалчивалась.
Однажды, набрав в колодце воды, вскинула на плечи коромысло и пошла к дому. Увидела впереди человека в солдатской форме. «Повезло кому-то, живой с войны пришел». А поближе подойдя, чуть не уронила ведра. Это был ее Иосиф! Тот и не тот. Повзрослевший, возмужавший.
– Я же сказал, что найду тебя, где бы ты ни была!
И услышал в ответ:
– Я же сказала, что дождусь!
Долгая у них получилась дорога от прощания до встречи, после которой они уже не расставались. Иосиф Грибалев отвоевал на финской войне, с первого до последнего дня прошел Великую Отечественную, а затем еще и войну с милитаристской Японией. Был ранен, чудом избежал ампутации ноги. Как считает одна из двух дочерей, Ольга, фельдшер «Скорой помощи», преодолевать боль ему приходилось постоянно. Работал в колхозе «Украина» бригадиром, в отстающих не числился.
Какая же у них была закалка, какая нравственная сила, что все беды одолели, все испытания выдержали с честью! И сегодня, на своем уже 101-м году, Лидия Денисовна Грибалева ясно помнит далекие и близкие события, родных людей и тех, кто в трудные дни стали близкими, как родные. Внуки, правнуки, которыми достаточно богата Лидия Денисовна, когда письма пишут или звонят, первым делом интересуются, как чувствует себя бабушка Лида. И пусть еще долго-долго будет она в добром здравии, оставаясь примером для потомков.
Нелля Волошина,
секретарь Кировского
районного отделения КПРФ