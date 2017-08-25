В Юбилейном комитете

Юбилейный комитет по подготовке празднования 100-летия Великого Октября утвердил «Положение о проведении конкурса на лучшую публикацию, посвященную 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции», среди читателей газеты «Коммунист Крыма». Публикуем его текст и приглашаем к сотрудничеству.
Положение
о проведении конкурса на лучшую публикацию, посвященную 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции
1. Конкурс публикаций, посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции (далее — конкурс), проводится среди крымчан, направивших (опубликовавших) свои статьи, посвященные этой юбилейной дате в газете «Коммунист Крыма» или на сайте Крымского рескома КПРФ.
2. Объем статьи должен составлять не менее 5 тысяч печатных знаков.
3. Основным критерием оценки опубликованных статей является раскрытие темы Великого Октября, его исторического значения и влияния на современность. Также приветствуются публикации, отображающие события и значение Великого Октября непосредственно для Крыма и крымчан.
4. Публикации направляются в редакцию газеты «Коммунист Крыма» и на сайт Крымского рескома КПРФ по электронной почте (в редакцию газеты можно в рукописном варианте) с обязательным указанием фамилии, имени, отчества автора, его места работы и должности и места проживания (город, район, сельское поселение). Публикации направляются с пометкой: «Конкурс».
5. Публикации принимаются до 7 ноября 2017 года.
6. Оценивает поступившие публикации комиссия, созданная решением Юбилейного комитета по подготовке празднования 100-летия Великого Октября, по представлению главного редактора газеты «Коммунист Крыма».
7. По результатам конкурса определяются три публикации (I, II, III места), которые обязательно публикуются в газете «Коммунист Крыма» и на сайте Крымского рескома КПРФ.
8. Решение о награждении победителей конкурса принимает секретариат Крымского рескома КПРФ.