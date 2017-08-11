Мы из будущего

Сегодня модно говорить: Он человек успешный. Правда, успешный человек в наших капиталистических условиях понимается по-разному. Одни считают успешным человеком того, кто имеет большие финансовые возможности, другие – тех, кто успешно продвигается по чиновничьей лестнице, третьи – тех, кому досталось большое наследство, и т. д. А что думает об этом современная молодежь? Нашими собеседниками являются Антон Чечулин, заведующий отделом Крымского рескома КПРФ и Сергей Шейкин, глава крестьянско-фермерского хозяйства Донского сельского совета Симферопольского района.
Сергей Шейкин: в советское время это, кажется, называлось «гармонично развитый человек». Вот такого человека и воспитывали семья, школа и советская власть в целом.
Антон Чечулин: мне кажется, что у партии большевиков было сильно развито чувство будущего. Концепт будущего мог у них реализовываться, так как они, во-первых, были консолидированы и сплочены, а, во-вторых, своим единством они были способны инкрустировать свои цели, свое будущее в социум. Отсюда и задачи, которые ставила партия большевиков – воспитать нового человека, человека гармонично развитого. Правда, на Западе сколько шумели о якобы нарушениях в Советском Союзе прав человека. Но насколько я знаю от своих родителей, советская власть гарантировала основные параметры прав человека: право на труд, образование, лечение, отдых, право избирать и быть избранным и т.д. И действительно, где бы ни жил человек, в какой бы социальной среде он ни воспитывался, эти права распространялись на каждого советского человека. И мой пример, родившегося в селе, – тому яркое подтверждение.
– Это было при Советском Союзе. Мы сегодня живем при капитализме, и, естественно, человеческие ценности другие.
Сергей Шейкин: трудно сейчас быть молодым, особенно в сельской местности. Практически мы живем одним днем и не заглядываем в будущее. А каждому молодому человеку хотелось бы видеть свое будущее.
Антон Чечулин: я согласен с Сергеем, что образ будущего мы должны видеть. Но реалии жизни таковы, что в системе капиталистических ценностей этого образа мы можем и не увидеть. Деньги и прибыль, торгашество и ростовщичество, обогащение и олигархия – вот смысл жизни, который и определяет успешность человека сегодня.
– И все же человек не может жить одним днем. Он всегда думает о будущем. Будущее – некая субстанция, которая уже есть и которая вытягивает на себя человечество. И это будущее формирует своих носителей. Не носители формируют будущее, а будущее ищет, в кого вселиться. И оно селится в тех, кто просторен для него. В вас вселилось это будущее, если да, то каким вы его видите?
Сергей Шейкин: я родился в крестьянской семье, прекрасно знаю сельский труд, да и сельский уклад жизни меня устраивает. Отсюда – свое будущее я связываю с селом. У нас у всех есть желание сделать так, чтобы в селе жилось комфортно. Село не должно жить по остаточному принципу. Село такой же субъект жизнедеятельности, как и город. А мы сегодня зависим от центра, который решает – дать или не дать селу. Поэтому, я, в первую очередь, вижу село, где сильно развито местное самоуправление, где голова сельского совета избирается всем селом, где обсуждается бюджет, развитие села в целом. Сегодня ровным счетом все происходит наоборот. Село сегодня выглядит как попрошайка. Все вопросы решаются только в центре. Результат, как вы видите, плачевный.
Антон Чечулин: донское сельское поселение расположено рядом с Симферополем. Но качество жизни у нас разное. Вот и стремится молодежь поскорей удрать в город. У села огромное будущее. Необходимо только нам всем вместе его обустраивать: создавать рабочие места, приводить в порядок всю социалку. Молодые люди должны получать все виды качественных услуг, иметь равный доступ и к образованию, и к медицине, и к культурным ценностям. Если мы все это возродим, как это было при Советском Союзе, село обязательно ответит стране своими трудовыми достижениями. А трудиться, поверьте, мы умеем.
– Вы готовы приближать это будущее?
Антон и Сергей: готовы, с этой целью и стали кандидатами в депутаты в наш Донской сельский совет.
Беседовала
Лариса Козаченко