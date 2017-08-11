С молодежью на равных

С 1 по 5 августа в рамках Всероссийского молодежного форума «Территория Смыслов», которая традиционно проходит во Владимирской области на Клязьме, работала смена «Молодые парламентарии и политические лидеры». В работе смены приняли участие известные российские политики, ученые, писатели, журналисты.
Он, в частности, сказал: «На знамени Компартии написаны слова «социализм», «справедливость», «труд» и «Россия». Я считаю, что наша идея сегодня является доминирующей в мире. Маятник политического развития пошел влево, и его никто не удержит. Весь вопрос в том, как найти наиболее приемлемые решения, которые бы устраивали общество в целом и позволили нашей стране выбраться из тяжелейшего системного кризиса».
Лидер КПРФ напомнил, что два предыдущих глобальных кризиса капитализма закончились мировыми войнами. И только Октябрь 17-го года вытащил и страну, и планету из мировой бойни. Было создано новое государство – Союз Советских Социалистических Республик, в основе которого лежали не имперские амбиции, не национализм, а равенство, справедливость, дружба народов и уважение к человеку труда. Большевикам удалось с ноля организовать пятимиллионную Красную Армию, расколотившую всю хваленую Антанту. «Это сделали ваши отцы и деды, руководствуясь державным смыслом тысячелетнего бытия России, – подчеркнул Геннадий Андреевич. – Но они сумели это сделать под флагом социализма и справедливости».
Г.А. Зюганов заметил, что высшим счастьем для людей той эпохи были независимость и свобода. И поэтому им удалось совершить настоящий подвиг. Они сумели за 20 лет в 70 раз увеличить потенциал державы и одолеть самое большое зло на свете – фашизм. «Я бы поаплодировал нашим отцам и дедам, они одержали выдающиеся победы», – призвал лидер КПРФ, и зал ответил ему дружными аплодисментами.
«Чтобы быть сильными, – отметил далее лидер КПРФ, – надо выбрать образчик из нашей 1000-летней истории. Мы были разными в этой истории. Но самыми умными, самыми образованными, самыми сильными мы были во времена Советской власти. Мы уже в 1967 году, на 50-м году Советской власти, производили 20% мировой продукции. Американцы производили 23%. В начале прошлого века средняя продолжительность жизни в России составляла 32 года, в Америке – 49 лет. В 1967 году у нас средняя продолжительность жизни была 70 лет, в Америке – 67 лет. Поэтому мы по всем характеристикам оказались самыми успешными именно тогда, когда страной правили труд, справедливость и дружба народов».
«Я призываю вас отнестись к этому уникальному опыту самым внимательным образом. И надеюсь, что и левые, и правые поддержат Компартию России на предстоящих выборах», – с оптимизмом заметил Г.А. Зюганов.
Он напомнил молодежной аудитории знаменитые слова первого космонавта планеты Юрия Гагарина, что «можно быть счастливым только вместе со своей страной».
От Республики Крым в работе смены принял участие секретарь Симферопольского районного отделения ЛКСМ РФ, студент Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, именной стипендиат ЦК КПРФ, член Юбилейного комитета при Крымском рескоме КПРФ по подготовке и празднованию 100-летия великого октября Алексей Серов.
Пресс-служба Крымского рескома ЛКСМ РФ