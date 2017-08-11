Так называли в Древней Руси хозяина дома, имеющего большую семью. Большак пользовался уважением не только в своей семье, но и среди всех жителей села. Он – вожак, наставник, учитель и мудрец одновременно. К сожалению, сегодня в нашей стране большая семья – редкость. Правда есть и исключения. Один из таких большаков живет у нас, в Крыму. Это Алексей Пепеляев из города Щелкино. Он воспитывает пятерых детей. Алексей работает главным инженером городского Управления жилищно-коммунального хозяйства. Выдвинут Коммунистической партией Российской Федерации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №3 города Щелкино Ленинского района. Наш корреспондент встретился с щелкинским большаком и попросил его ответить на некоторые вопросы.
– На мой взгляд, главная демографическая проблема современной России – не в аномально высокой смертности, которая уничтожала нашу страну в лихие 90-е годы, а в низкой рождаемости. Сегодня совокупность социально-экономических и культурно-бытовых условий такова, что лишает каждого человека и общество в целом мотивации к деторождению. Боюсь, что в сочетании с низкой рождаемостью, то есть биологическим угасанием, дефицит некоего национального иммунитета может привести нашу страну к ее концу. Сколько бы мы ни снижали смертность и ни увеличивали среднюю продолжительность жизни – все это прекрасно, однако без воспроизводства необходимого количества новых граждан страны не имеет почти никакого значения. Если ничего в данной сфере не предпринимать – уже через 20-30 лет Россия может просто исчезнуть с лица земли, в лучшем случае – превратиться в государство мигрантов. Что делать? Прежде всего – перестать обманывать себя и других. Некоторые функционеры Минздрава и Минтруда, в котором есть профильный департамент по демографической политике, пытаются отвлечь наше внимание от этой проблемы, говорят, как хорошо сработал материнский капитал, как у нас прекрасно обстоят дела с продолжительностью жизни, сколько у нас стало вторых рождений и так далее. Но главная, принципиально важная вещь – это отношение государства к семье и общества к детям на любых стадиях их развития. Права еще не рожденного у нас никак не защищены, беременность не является в правовом отношении приоритетным статусом женщины. Поэтому самое главное – максимальные привилегии семьям с детьми, беременным и рожающим женщинам. Это вопрос сохранения нашей нации и государства. Без решения этих вопросов мы просто обречены.
– Ты предусматриваешь решение этих фундаментальных задач в своей предвыборной кампании?
– Да, конечно. Мой статус отца многодетной семьи это обязывает. Я вообще бы превратил наш город в город больших семей, город детства и юности, город зеленых скверов и цветущих парков. Сама природа нашего крымского уголка этого требует. Все это гармонично вписывается в Указ Президента России об объявлении 2018 - 2027 годов Десятилетием детства. Очень хотелось потрудиться именно над этим проектом – проектом города будущего. Для этого нам в кратчайшие сроки необходимо навести элементарный порядок в городе. Я имею в виду, прежде всего, всю социально-хозяйственную инфраструктуру города. Наше Щелкино должно стать солнечным и праздничным, где бы комфортно жилось и пожилым, и молодым. Мы, наконец, должны стать образцовым городом семьи, любви, счастливого детства и спокойной старости.
Поверьте, ради этого я иду в депутаты городского совета нашего любимого города.
– Спасибо, Алексей, за интервью. Успехов в твоей борьбе и осуществлении прекрасной мечты.
Беседовал
Сергей Белов