Мой голос будет слышен

«Он – человек военный и обязательный», – говорят о Сергее Михайловиче Гамме, директоре Керченского автоучкомбината «Богатырь», бывшие сослуживцы, товарищи по жизни и коллеги по работе. Его биография действительно впечатляет, да и Родина этого не могла не заметить, наградив его орденами и медалями. Мы побеседовали с героем нашего времени.
– Жизнь – это радость. И меня родители с самого детства приучали дорожить каждой минутой. Таким я был в школе, и во взрослой жизни я старался не терять зря ни одной минуты. Это не значит, что я только зубрил или отдавался только работе. Жизнь – многомерна и разнообразна. Надо почувствовать ее во всех ее проявлениях. Мы, человечество, способны изучить и понять свое появление и назначение. Я стараюсь быть именно таким в жизни.
– Человек живет в социуме, и он, естественно, неразрывно связан с обществом, запросами людей. Как Вы находите себя в системе общественных отношений?
– Я родился в Советском Союзе и прошел все ступеньки общественных организаций, которые тогда существовали, – от октябренка до комсомольца. Это были ступени моего общественно-политического взросления. Я уже тогда понимал, наколько я связан с жизнью своей великой страны, со своим народом. Полет в космос – это и мой праздник, открытие нового газоместорождения – это и моя победа, успешная прокладка железнодорожного пути в Сибири – это и мой труд. Быть сопричастным к судьбе своей страны – это большая награда для меня. И я этим горжусь.
– А как Вы используете свой богатый общественный опыт?
– Я всегда стремился быть полезным людям. Не один раз выдвигался кандидатом в депутаты. И люди доверяют мне. Совсем недавно дал согласие быть кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №11 в Керченский городской совет. Очень бы хотелось быть полезным жителям этого замечательного города-героя.
– Как Вы бы хотели реализовать свои права, если Вас изберут депутатом?
– Придерживаюсь такого правила: депутат для избирателя, а не наоборот. Самое страшное, когда избранный депутат очень быстро начинает «бронзоветь». К сожалению, практика жизни подтверждает, что депутаты, после своего избрания, очень быстро отдаляются от людей. Таким образом и протекает жизнь параллельно: с одной стороны – жизнь народа, а с другой – тихая, беззаботная жизнь депутатов.
– Чем Вы конкретно собираетесь заняться в случае избрания депутатом Керченского городского совета?
– Работы в городе много, копились они годами. Но сегодня у нас есть уникальная возможность исправить положение. Российская Федерация, в отличие от Украины, охотно помогает своему новому субъекту. Главное – правильно определить болевые точки, наметить первоочередные меры и очень быстро их реализовывать. ЖКХ, благоустройство дворов, ремонт дорог, правильная организация работы общественного транспорта, – вот болевые точки нашего города. Мы должны существенно улучшить качество жизни наших людей. От настроения людей зависит и общественное настроение страны в целом. Наш город достоин того, чтобы всем его гражданам жилось вольготно. Я приложу все усилия, чтобы стать настоящим народным избранником. Ведь моя фамилия громко-музыкальная – Гамма. И мой голос будет слышен в оркестре керченских депутатов.
– Спасибо Вам, Сергей Михайлович, и успехов в общественной деятельности.
Беседовал
Андрей Ишин