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пятница, 11 августа 2017 г.

Какую улицу раскапывают в Симферополе?

На пересечении улиц Желябова и Карла Маркса в самом центре Симферополя идут подземные ремонтные работы. Симферопольцы и гости столицы испытывают определенные неудобства, но все понимают, что такой масштабный ремонт (замена коммуникаций) необходим. «Подождем и потерпим», говорят симферопольцы. Все бы ничего, если бы не осознанная диверсия со стороны администрации города Симферополя.
На перекрестке улиц Желябова и Карла Маркса установлен предупредительный дорожный знак, что на улице Екатерининской проводятся подземные работы. С каких это пор улица Карла Маркса стала вдруг Екатерининской. Официальный сайт Государственного Совета уведомляет, что юридическое месторасположение этого высшего законодательного органа республики — на улице Карла Маркса, 18. Да и все другие бюджетные организации не меняли своих юридических адресов. Налицо — явно подрывная идеологическая диверсия со стороны администрации Симферополя. Что, они не знают, что улица носит одноименное название Карла Маркса, выдающегося мыслителя планеты, чье 200-летие в следующем году будет отмечать все прогрессивное человечество? Или, может быть, единоросс Бахарев не подземные коммуникации меняет, а вместе со своими закадычными друзьями из русской общины добывают втихую какие-нибудь артефакты, подтверждающие, что эта улица со времен царя-гороха носила название Екатерининской? Хватит лгать, господин Бахарев! Перестаньте оболванивать жителей города. На карте Симферополя нет улицы Екатерининская, а есть Карла Маркса.
Вам, господин Бахарев, не помешало бы взять и внимательно почитать труды Карла Маркса, тогда, может быть, и с экономикой города все было бы в порядке.

Сергей Небольсин