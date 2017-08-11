Какую улицу раскапывают в Симферополе?

На
пересечении улиц Желябова и Карла Маркса
в самом центре Симферополя идут подземные
ремонтные работы. Симферопольцы и гости
столицы испытывают определенные
неудобства, но все понимают, что такой
масштабный ремонт (замена коммуникаций)
необходим. «Подождем и потерпим», –
говорят симферопольцы. Все бы ничего,
если бы не осознанная диверсия со стороны
администрации города Симферополя.
На
перекрестке улиц Желябова и Карла Маркса
установлен предупредительный дорожный
знак, что на улице Екатерининской
проводятся подземные работы. С каких
это пор улица Карла Маркса стала вдруг
Екатерининской. Официальный сайт
Государственного Совета уведомляет,
что юридическое месторасположение
этого высшего законодательного органа
республики — на улице Карла Маркса, 18.
Да и все другие бюджетные организации
не меняли своих юридических адресов.
Налицо — явно подрывная идеологическая
диверсия со стороны администрации
Симферополя. Что, они не знают, что улица
носит одноименное название Карла Маркса,
выдающегося мыслителя планеты, чье
200-летие в следующем году будет отмечать
все прогрессивное человечество? Или,
может быть, единоросс Бахарев не подземные
коммуникации меняет, а вместе со своими
закадычными друзьями из русской общины
добывают втихую какие-нибудь артефакты,
подтверждающие, что эта улица со времен
царя-гороха носила название Екатерининской?
Хватит лгать, господин Бахарев! Перестаньте
оболванивать жителей города. На карте
Симферополя нет улицы Екатерининская,
а есть Карла Маркса.
Вам,
господин Бахарев, не помешало бы взять
и внимательно почитать труды Карла
Маркса, тогда, может быть, и с экономикой
города все было бы в порядке.
Сергей
Небольсин