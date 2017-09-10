10 сентября - все на выборы!

Уважаемые избиратели!
Вам предстоит 10 сентября избрать двух депутатов Государственного Совета, трех депутатов городских советов и депутатов Донского сельского совета Симферопольского района.
Крымские коммунисты предлагают вам избрать в советы настоящих народных заступников, чьи интересы целиком совпадают с вашими чаяниями.
Вот они, ваши народные заступники, представляющие Коммунистическую партию Российской Федерации.
Войковский одномандатный избирательный округ №9 г. Керчи:
Желтенко Иван Николаевич, первый секретарь Керченского городского отделения КПРФ, депутат городского совета.
Ленинский одномандатный избирательный округ № 12:
Москаленко Сергей Владимирович, известный организатор сельского хозяйства Республики Крым.
Одномандатный избирательный округ № 14 г. Симферополя:
Чернышев Александр Иванович, артист академического русского драматического театра им. М. Горького, первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ.
Одномандатный избирательный округ № 11 г. Керчи:
Гамма Сергей Михайлович, директор автоучкомбината «Богатырь», ветеран Афганской войны.
Одномандатный избирательный округ № 3 г. Щелкино Ленинского района:
Пепеляев Алексей Петрович, главный инженер Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Щелкино.
Донской десятимандатный избирательный округ Симферопольского района:
Чечулин Антон Сергеевич, заведующий отделом Крымского рескома КПРФ;
Шейкин Сергей Владимирович, глава Крестьянского хозяйства Донского сельского поселения.
Поддержав наших кандидатов своим участием в голосовании, тем самым вы получите в своем округе истинно народных депутатов, которые постоянно будут заниматься проблемами своих избирателей.
Уважаемый избиратель!
Лично приди и проголосуй за кандидата от КПРФ. Это особенно будет символично и значимо в год 100-летия Великого Октября.
Народ и партия – едины!
Кандидатов от КПРФ – в советы!
Крымское республиканское
отделение КПРФ