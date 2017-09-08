Крымские учителя

Наступил новый учебный 2017–2018 год. Хочется в его преддверии вспомнить о тех учителях, которые ушли в вечность, исполнив свой гражданский долг. Это Герои Советского Союза – Степан Петрович Бедненко, Тейфук Абдуль и «дитя войны» Владимир Прокофьевич Гайдуков. Пролистаем страницы их биографий.
Степан Петрович Бедненко родился на Сумщине. Его юность пришлась на годы становления Советской власти. Тяга к знаниям определила его желание стать учителем. Окончив Черниговский институт, стал педагогом, а позднее – директором 7-летней школы в Глуховском районе.
В июле 1941 года 28-летний директор школы ушел защищать Родину. Участвовал в боях на Северо-Кавказском, 1-м и 2-м Украинских фронтах, был трижды ранен.
В конце войны командовал взводом гвардейского танкового полка. Достойно выполнил боевое задание: не пропустить вражеские части к автомагистрали, ведущей на Берлин. Через несколько дней 200-километровый марш от Берлина до Праги. Его экипаж одним из первых с боем ворвался в город утром 9 мая 1945 года.
За мужество и отвагу Степану Бедненко 27 июня 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны он вновь работал директором сельской школы. Уйдя на пенсию, переехал жить в Крым, в с. Рыбачье. Связь со школой не прерывал, был желанным гостем у ребят рыбачьевской школы, которую возглавлял тоже фронтовик – коммунист Иван Михайлович Ващилин.
Его не стало в 1980 году, а в 1985 году, к 40-летию Победы над фашистской Германией, жители с. Рыбачье одну из улиц села назвали его именем, а в 2015 году в центре улицы им. Степана Бедненко была установлена памятная доска.
Абдуль Тейфук родился в 1915 году в семье крестьянина в поселке Партенит Алуштинского района. С детства мечтал посвятить себя педагогической деятельности. Окончил Ялтинский педагогический техникум, поступил в Крымский педагогический институт им. М.В. Фрунзе, стал совмещать учебу с практикой – трудился сначала учителем, затем заведующим школой и наконец школьным инспектором в Алуштинском районе.
С первых дней Великой Отечественной войны он – на фронте. Воевал на Западном, Донском, Юго-Западном и Степном фронтах.
В конце 1941 года гвардии капитан Абдуль был назначен командиром батальона. 26 сентября 1943 года его батальон форсировал Днепр, захватил плацдарм и обеспечил переправу главных сил полка.
За умелое командование и личное мужество ему 20 декабря 1943 года было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. А 18 марта 1945 года в одном из ожесточенных боев Абдуль Тейфук геройски погиб за Украину. Тело его было доставлено во Львов и захоронено со всеми почестями на холме Славы.
Внук Героя Темир тоже стал педагогом. Семья его живет в Санкт-Петербурге, поддерживает связь с партенитской школой, в которой есть уголок Боевой Славы, посвященный односельчанам-фронтовикам, есть отдельный стенд об Абдуль Тайфуке.
В Партените чтят и помнят своего Героя, учащиеся ухаживают за памятником, возлагают цветы в сквере.
В городе Алуште с 2013 года проводится открытый турнир по шашкам-64 «Памяти Героя Советского Союза Абдуль Тайфука».
Владимир Прокофьевич Гайдуков родился 3 января 1935 года в семье колхозников, где всегда уважали старших и любили детей (их было трое), Володя – старший. Детям привили любовь к труду, чувство долга, ответственность. Семья жила скромно и дружно. Но вот грянула война, и семья лишилась кормильца: отец ушел защищать Родину. Трудно, голодно и холодно стало жить матери с 3-мя малыми детьми, как и большинству наших людей в лихие военные годы.
Володя в 7 лет пошел в школу, учился прилежно, но фашистская оккупация прервала ученье. Затем «хозяева» разрешили обучать детей. Уроки проходили в присутствии полицейского. Преподавала немка, била детей. Володя «получал» линейкой по пальцам за кляксу или неправильно написанную букву. Окончилась война, и учиться стало в радость. Он много читал, любил рисовать. Школу становления личности прошел через пионерию и комсомол. Среднюю школу закончил с серебряной медалью. Ему пророчили карьеру военного, а юноша решил пойти в педагоги.
В 1952 году поступил в Крымский педагогический институт им. М.В. Фрунзе. После успешного окончания вуза был направлен на работу в малореченскую школу. Женился. В 1961 году вступил в Компартию. Стал завучем школы. Вел активную общественную деятельность. Был избран депутатом сельсовета, пропагандистом в школе. В 1965 году был назначен директором малореченской школы, которой руководил бессменно 30 лет.
За большую общественную работу имел много грамот от гороно, горсовета, облоно и Министерства образования. Ему было присвоено звание и знаки «Отличник народного образования», «Отличник просвещения СССР», «Победитель соревнования». Награжден медалями: «Ветеран труда», «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия г. Алушты» (посмертно). 31 июля 2003 года Владимира Прокофьевича не стало.
Владимир Прокофьевич Гайдуков – человек большой культуры, высокоэрудированный, в течение 10 лет был заместителем председателя сель совета, пользовался большим уважением односельчан и горожан-алуштинцев.
2 февраля 2007 года Малореченский исполком принял решение присвоить новой улице в с. Малореченском имя Гайдукова.
Три биографии, три человеческих жизни. Их объединяет глубокая человечность, беззаветная любовь к Родине, к делу, которому они служили, к людям, ради которых они жили. Все эти высшие человеческие качества воспитала в них Советская власть – главное завоевание Великого Октября, 100-летие которого будет отмечать все прогрессивное человечество 7 ноября 2017 года.
А светлая память о патриотах-алуштинцах будет жить в сердцах благодарных потомков.
Информацию подготовила Алла Шавель, Алушта