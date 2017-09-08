Г. А. ЗЮГАНОВ: ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ ЗА СОЦИАЛИЗМ

Обращение к гражданам России
10 сентября во многих регионах России состоятся выборы в местные органы исполнительной и законодательной власти. У каждого региона свои проблемы и свои особенности. Но есть важнейшие проблемы, которые касаются всей России. От их решения зависит судьба всей страны. А значит и судьба каждого из нас. Именно об этих проблемах должен в первую очередь задуматься любой ответственный гражданин, принимая решение, идти ли ему на выборы и за кого на них проголосовать.
— Главная угроза для нашей страны — это глубоко кризисное состояние экономики и социальной сферы, сопровождающееся развалом отечественной промышленности, утратой экономического и финансового суверенитета и массовым обнищанием народа. Такое состояние является прямым следствием разрушительного эксперимента — дикого, криминально-олигархического капитализма, осуществляемого уже больше 25 лет, — со времени предательского разрушения СССР и социалистической системы.
— Спасением от системного кризиса, в котором тонет Россия, может быть только лево-патриотическая программа возрождения государства и его экономики на основе принципов социальной справедливости и самостоятельного развития. Та программа, которая ясно сформулирована КПРФ и нашими союзниками. Мы — единственная политическая сила, предлагающая обществу убедительную альтернативу социальной деградации и разрушению экономики. В этом может убедиться любой, кто ознакомится с нашей программой «Десять шагов к достойной жизни», наглядно показывающей, как исправить ситуацию в России и вернуть ее на путь полноценного развития.
— Страх власти перед изменением системы, которого общество может добиться с помощью выборов, толкает ее на подтасовки и манипуляции во время голосования и на беспардонное отстранение оппонентов от законной борьбы. Самым достойным и убедительным ответом общества на трусливые и провокационные действия власти, боящейся КПРФ и ее союзников — единственных, кто по-настоящему противостоит антинародному курсу и отстаивает интересы абсолютного большинства, — может быть голосование за наших кандидатов везде, где они продолжают сражаться за народовластие, социальную справедливость и законность.
— Да, за годы бесчестных капиталистических «реформ» правящая верхушка сделала все, чтобы народ разуверился в том, что выборы имеют судьбоносный смысл, что с их помощью можно изменить ситуацию. Но я призываю всех задуматься и понять: чем больше на выборы придет тех, кто готов заявить о несогласии с проводимым курсом, о стремлении сбросить ярмо криминального капитализма, тем труднее будет фальсифицировать итоги голосования. И тем труднее будет скрыть нарастающее в обществе социальное недовольство. А если на выборы придут все несогласные с проводимой политикой, то сохранение нынешнего курса станет невозможным.
— Необходимо помнить и о том, что уклоняющиеся от участия в выборах все равно голосуют, отсиживаясь дома. Голосуют именно за проводимый ныне курс. За то, чтобы ничего не менялось. Или менялось только к худшему. За то, чтобы кризис в стране усугублялся. За то, чтобы проблемы граждан нарастали. За то, чтобы не оставалось никаких шансов на перемены к лучшему.
Капитализм обворовывает страну
За последние четыре года сокращение внутреннего валового продукта, падение экономики, крайне неэффективно управляемой и работающей исключительно на карманы ненасытной олигархии, отняло у России десятки триллионов. Вопреки утверждениям официальной статистики, российский ВВП продолжает падать. В первом полугодии 2017 г. произошло обвальное сокращение прибыли предприятий во всех секторах экономики, кроме сырьевого.
Власть годами обещала пересмотреть принципы экономического развития, добиться модернизации экономики и импортозамещения. Но эти обещания оказались ложными. На деле сырьевая зависимость России только усугубляется, как и зависимость от импортных товаров первой необходимости.
Пример тому — медицинские препараты, 90% которых на российском рынке являются импортными.
Необходимо осознавать: сырьевая зависимость в сочетании с зависимостью от зарубежной продукции становится смертельно опасной для нашей страны, для каждого из вас. Смысл антироссийских санкций, объявленных США и их союзниками, в конечном счете сводится к тому, чтобы нанести сокрушительный удар по российскому сырьевому сектору, вытеснить его с мирового рынка. Это приведет к радикальному сокращению валютных поступлений в Россию, что лишает нас возможности закупать импортные товары, — в том числе и жизненно необходимые, — в нужном объеме. А капиталистическая экономика, превращающая страну в сырьевой придаток Запада и ведущая к деградации отечественного производства, не позволяет заместить импорт собственной продукцией. Такая ситуация буквально ставит нас на колени.
Выходом из этой ситуации может быть только новая индустриализация страны, план которой лежит в основе программы КПРФ. Самостоятельное, независимое развитие российской экономики — это единственное условие нашего выживания.
Для осуществления спасительной новой индустриализации в первую очередь необходимо выполнение двух условий. Это принципиальное кадровое обновление центральной и региональной власти, противящейся смене социально-экономической системы, и возвращение в казну тех колоссальных средств, которые она теряет из-за того, что важнейшие отрасли экономики сосредоточены в олигархических руках, а прибыль, получаемая крупными собственниками за счет эксплуатации российских ресурсов, безостановочно выводится за рубеж.
Поэтому КПРФ настаивает на национализации минерально-сырьевой базы, на прекращении криминальной приватизации и на возвращении стратегически важных предприятий в руки государства. И начинать борьбу за достижение этой цели можно и нужно на региональном уровне, приводя во власть тех, кто не станет плясать под дудку обнаглевших «хозяев» новой жизни. А такие кандидаты есть только в наших рядах.
Система питается массовой бедностью
Результатом передела народного благосостояния, обеспеченного советской системой, стал самый настоящий социальный геноцид, который и является истинной программой доморощенного капитализма.
Только по официальным данным 22 миллиона россиян сегодня находятся за чертой бедности. И за последний год таких стало на два миллиона больше. На 15 тысяч рублей в месяц и меньше живут более половины граждан. Число тех, кого официальная статистика относит к «среднему классу», за два последних года сократилось на 14 миллионов.
Реальные доходы абсолютного большинства безостановочно сокращаются уже больше трех лет подряд. И предела этому не видно. Положить такой предел может только отстранение от управления экономикой и от контроля над нашей страной олигархии и обслуживающих ее интересы либеральных фундаменталистов, засевших в центральной и региональной власти.
Те, кто согласится снова поддержать на выборах действующую власть или не пойдет голосовать, поддержат систему социального геноцида, при которой народ стремительно нищает, а узкая группа хозяев жизни, грабящая этот народ, также стремительно и баснословно богатеет.
Только за последний год состояние двухсот богатейших российских собственников приросло на 100 миллиардов долларов. А всего в карманах этих господ сосредоточено 460 миллиардов долларов — в 2,5 раза больше доходной части того же федерального бюджета, от которого зависит благополучие 150-миллионной страны.
Вот где деньги, которых гражданам не хватает на платную капиталистическую медицину и платное капиталистическое образование. На погашение долгов за услуги ЖКХ, которые не в состоянии вовремя оплачивать уже каждый четвертый россиянин. На достойный досуг, который при социализме был доступен любому, а сегодня стал для большинства непозволительной роскошью.
Те, кто снова проголосует за действующую власть или останется дома в день выборов, поддержат чудовищную коррупцию, которая потрошит карманы каждого из нас.
По итогам 2016 года Счетная палата выявила нарушения при использовании бюджетных средств на сумму 965 миллиардов рублей. А за одно лишь первое полугодие 2017 года финансовые потери из-за выявленных Счетной палатой нарушений составили 1 триллион 130 миллиардов рублей. То есть за первую половину текущего года разбазарили и разворовали больше, чем за весь предыдущий год. Криминальный капитализм уверенно стремится ко все новым преступным рекордам. Необходимо положить этому конец. Иначе олигархический и коррупционный беспредел окончательно разрушит Россию.
Те, кто опять опустит свой бюллетень в поддержку нынешнего курса или проигнорирует выборы, тем самым выскажутся за политику, при которой вымирание страны становится трагической закономерностью.
В первом полугодии 2017-го естественная убыль россиян ускорилась по сравнению с прошлым годом в 4 раза! Сегодня в каждом третьем регионе России умирает в полтора-два раза больше людей, чем рождается.
Количество доступных населению больничных коек с 2000 года упало больше чем на треть. Вымирание — прямое следствие нынешней системы, превратившей качественную медицину в роскошь для богатых. Системы, при которой все больше россиян попросту боятся заводить семью и рожать детей, не зная, на что смогут их прокормить, одеть и дать им образование.
Остановить социальный геноцид против народа может только программа созидания. Только наша программа предусматривает национализацию минерально-сырьевой базы и принципиальное увеличение налога для богачей, которые сегодня отчисляют государству те же 13% доходов, что и нищие. Только наша программа предусматривает отстранение олигархии от контроля над российской экономикой, возвращение в страну выведенных из нее финансовых ресурсов и восстановление подлинно государственной банковской системы. Только наша программа включает в себя увеличение государственных затрат на сельское хозяйство не менее чем до 10% от расходной части бюджета, и государственных затрат на здравоохранение, науку и образование — по 7% от его расходной части на каждую отрасль.
Но для того, чтобы эта программа была воплощена в жизнь, необходима реальная власть. Необходимо, чтобы народ нам ее передал. И важным шагом к этому должны стать выборы, предстоящие 10 сентября.
Пора очнуться!
Успехи представителей нашей партии, за которых народ уже проголосовал на выборах исполнительной власти, — губернатора Иркутской области Левченко, губернатора Орловской области Потомского, мэра Новосибирска Локтя, — становятся наглядным подтверждением того, как умеют управлять коммунисты. А каких великолепных результатов добились наши народные предприятия! Я призываю граждан: проголосуйте 10 сентября за наших кандидатов — и вы убедитесь, что мы способны взять на себя осуществление программы возрождения и на уровне регионов, и в масштабах всей страны.
Я обращаюсь к тем, кто прежде голосовал за действующую власть и кто готов проголосовать за нее опять. Неужели нужны еще какие-то доказательства, еще какие-то подтверждения несостоятельности и разрушительности проводимого этой властью курса? Сколько еще раз она должна перечеркнуть свои обещания и обмануть народ? Сколько еще программ и проектов она должна провалить? До какого коллапса она должна довести экономику и социальную сферу, чтобы общество окончательно осознало: необходимо идти на выборы и отказать этой власти в доверии. Переизбрать ее и передать управление в руки ответственных политиков и специалистов, отстаивающих народные интересы.
Я обращаюсь к тем, кто прежде голосовал за ЛДПР и ее крикливого «вождя», и кто готов сделать это снова. Сколько еще можно выслушивать демагогию и политические истерики? Сколько еще нужно публичных приступов ненависти к советскому прошлому и провокационных заявлений, ссорящих нас со всем миром, чтобы те, кто доверял этому фальшивому «патриотизму», осознали: этой партии нечего предложить народу, кроме зоологического антикоммунизма, кроме очередных подлых призывов к осквернению Красной площади и разрушению Мавзолея Ленина, кроме уничтожения любых напоминаний о великой советской истории, о ненавистном этим лжепатриотам и лжегосударственникам обществе социальной справедливости.
Я обращаюсь к тем, кто доверился представителям «либеральной оппозиции» и готов поддержать их на предстоящих выборах. Разве не видно, что это прямые наследники тех либеральных экстремистов 90-х, которые подвергли Россию «шоковой терапии», осуществили прямое ограбление миллионов граждан, за бесценок распродали нуворишам народную собственность, расстреляли законно избранный Верховный Совет и занялись «строительством» криминального капитализма, результаты которого мы пожинаем сегодня? Мечтая погреть руки на кризисе, основы которого заложили их учителя, «либеральные оппозиционеры» вынашивают планы «оранжевой революции». Теперь они уверяют, будто вся проблема в том, что у нас сегодня «не настоящий» капитализм, и нужно строить под их руководством «настоящий» — как в Америке и в Евросоюзе.
Но каким идеалом может сегодня служить Америка, которая на глазах погружается в колоссальный политический кризис? Америка, в которой набирает силу скрытая гражданская война между социальными и этническими группами, грозящая перейти в войну открытую, способную взорвать всю планету? Каким идеалом сегодня служит Евросоюз, который погоней за дешевой рабочей силой и бездарной миграционной политикой довел до того, что он погружается в террористический хаос и в недалеком будущем может быть уничтожен религиозными экстремистами? Это и есть последствия «настоящего капитализма», это и есть его разрушительные итоги. Разве России нужно их повторение?
Настоящим идеалом, действительно надежным ориентиром для нас может служить не сегодняшний Запад, основы которого все больше расшатываются той же капиталистической системой, а собственная великая история.
И, прежде всего, — социальные и экономические достижения советской эпохи. Лучшие из них необходимо воплотить в новом социализме, в левом повороте, к которому призывает КПРФ.
Разрушение экономики, обнищание, нарастание социального неравенства и социальных противоречий — это те приметы, которыми само время доказывает нам провал капиталистической модели. Время голосует за социализм, за социальные преобразования в интересах народа, обманутого и обворованного капиталистической системой и ее глашатаями. Всех, кто еще не определился с выбором, я призываю очнуться и прислушаться к зову времени, к настойчивому призыву нашей бурной и тревожной эпохи. Это обязан сделать каждый, кто хочет, чтобы время было на нашей стороне, чтобы у нашей Родины было будущее — достойное и справедливое.
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ