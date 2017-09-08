Что такое Советская власть?

Первые Декреты Советской власти убедительно свидетельствуют о том, что все они были направлены на решение задач подлинно пролетарской революции в интересах рабочих, крестьян, интеллигенции, всего трудового народа.
7 ноября реальная власть перешла в руки большевиков.
8 ноября штурмом был взят Зимний дворец и арестовано Временное правительство.
7 ноября 1917 г. В.И. Ленин на экстренном заседании Петроградского Совета заявил: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась... Отныне наступает новая полоса в истории России и данная третья русская революция должна в конечном итоге привести к победе социализма».
8 ноября Совет Народных Комиссаров (СНК) принял Декрет о земле, в который по предложению В.И. Ленина был включен «Крестьянский наказ о земле», согласно которому права собственности на землю отменяются навсегда и вся земля переходит в пользование трудящихся, ее нельзя будет ни покупать, ни продавать.
9 ноября второй съезд Советов принял Декрет о мире, провозгласивший социалистические принципы международной политики и пролетарский интернационализм.
11 ноября Советское правительство установило в стране 8-часовой рабочий день.
14 ноября Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) утвердил проект СНК «О рабочем контроле за производством, хранением, куплей-продажей всех продуктов и сырых материалов». Так впервые в мировой истории рабочие получали право контроля над производством.
24 ноября был принят Декрет об отмене сословий, чинов и установлении единого гражданства.
31 декабря был принят Декрет о равноправии женщин в гражданском браке.
28 января 1918 года был принят Декрет об организации рабоче-крестьянской Красной Армии.
2 февраля 1918 года ленинским Декретом церковь была отделена от государства, и школа от церкви.
11 февраля 1918 года был принят Декрет об организации рабоче-крестьянского Красного флота.
15 ноября 1917 г. СНК провозгласил Декларацию прав народов России, которая отменяла все национальные и национально-религиозные привилегии и ограничения. Декларация предоставляла народам России право на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства.
22 ноября 1917 г. СНК принял Декрет о помощи пострадавшим от несчастных случаев на предприятиях.
27 ноября 1917 года был принят Декрет о бесплатной передаче больничным кассам всех лечебных учреждений. Впервые в мире было создано бесплатное здравоохранение. 11 июля 1918 г. был создан Народный Комиссариат по здравоохранению. Советская страна стала одной из первых стран мира, избавившейся от оспы, холеры и малярии.
9 ноября 1917 г. была учреждена Государственная комиссия по просвещению, которая предложила введение в стране бесплатного начального и среднего образования. Декретом СНК 26 декабря «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» провозглашалось: «Все население в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, обязано обучаться грамоте на родном или русском языке по желанию». Обучающимся рабочий день сокращался на два часа. Так были сделаны первые шаги на пути превращения Советской страны в самую читающую страну в мире.
С ноября 1917 г. по март 1918 г. в Советской России было национализировано 836 промышленных предприятий в 31 губернии. В 1918 г. национализированы ведущие железные дороги и торговый флот страны. С 14 декабря 1917 началась национализация банков. 2 декабря был учрежден Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ). В декабре 1920 года был принят план развития крупной промышленности на основе широкой электрификации страны (ГОЭЛРО). Тогда В. И. Ленин выдвинул лозунг: «Коммунизм – это Советская власть плюс электрификация всей страны». Страна вступила на путь глубоких революционных преобразований в интересах народа.
Виктор Баженов,
ветеран КПРФ