С именем Ленина

5 сентября с рабочей поездкой по Республике Крым находился член Президиума, заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Вячеславович Афонин. Он выступил перед студентами и профессорско-преподавательским составом гуманитарно-педагогической академии в Ялте, принял участие в торжественной церемонии открытия памятника В. И. Ленину в Симеизе, встретился с партийным активом.
Юрий Афонин предложил объявить 2018 год в России Годом Горького, а не Солженицына. В рамках рабочей поездки по Республике Крым член Президиума, заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Вячеславович Афонин встретился со студентами и преподавателями гуманитарно-педагогической академии в Ялте. Во встрече принимали участие первый секретарь Крымского республиканского отделения КПРФ Сергей Богатыренко и министр образования и науки Республики Крым в 2006–2010 годах, секретарь Крымского рескома Валерий Лавров.
О своем учебном заведении гостям рассказал ректор академии Александр Глузман. Академия (филиал Крымского федерального университета им. Вернадского) уже много лет обеспечивает педагогическими кадрами весь Крымский полуостров, готовит специалистов и по другим направлениям – психология, гостиничное дело. В вузе сейчас более 3 тысяч студентов, 70% из них учатся на бюджетной основе. Примечательно, что академии удалось создать систему обеспечения выпускников первым рабочим местом, близкую к советской системе распределения: сразу после окончания вуза 95% выпускников устраиваются работать по специальности в школы, многочисленные детские оздоровительные лагеря и санатории Крыма. В вуз приезжают учиться ребята и из других областей России, есть договоренность на прием первой группы студентов из Китая.
В гуманитарной академии работает уникальный образовательный центр для детей-инвалидов: 110 ребят с различными заболеваниями одновременно проходят реабилитацию в лечебных учреждениях Ялты и получают образование в вузе. Александр Глузман рассказал о планах создания на базе этого учебного центра полноценного института инклюзивного образования, чтобы приезжать в Ялту лечиться и учиться могло больше детей из всей России. Юрий Афонин горячо поддержал эту идею и обещал оказать все возможное содействие.
Приветствуя студентов, Юрий Вячеславович сказал, что особенно рад встрече со студентами-гуманитариями, так как сам окончил исторический факультет педагогического университета. Он выразил надежду, что хорошее образование станет для ребят «социальным лифтом», даст им надежную путевку в жизнь.
Юрий Афонин передал студентам привет от Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова, рассказал о работе фракции КПРФ в Государственной Думе, о позиции коммунистов по ряду ключевых вопросов социально-экономической ситуации. Он рассказал о ходе подготовки к грандиозному событию – Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет осенью в нашей стране. «Это была инициатива нашей партии – принять в России крупнейший международный форум левой молодежи в год 100-летия Октябрьской революции, и мы рады, что наша идея нашла активную поддержку и в обществе, и у Президента. В последнее время в стране вообще стали больше уделять внимание молодежной политике, и это очень хорошо», – отметил Юрий Афонин. На фестиваль молодежи и студентов в Россию приедут более 20 тысяч участников со всего мира, несмотря на то, что некоторые западные правительства пытаются противодействовать поездке своих активистов на этот форум, в том числе из-за присутствия в планах мероприятий посещения Крыма, который стал камнем преткновения в наших отношениях с Западом.
Да, Запад пытается снова загнать нашу страну в ловушку «холодной войны», придушить санкциями. Внешнеполитическим вызовам мы должны противопоставить укрепление нашей экономики и национального единства, но курс нынешней власти совершенно этому не способствует. «Господа монетаристы из правительства не желают расходовать сверхдоходы от нефти и газа на развитие экономики и повышение доходов бюджетников и пенсионеров, – сказал студентам Юрий Афонин. – Только в этом году можно было направить в экономику дополнительные 800 миллиардов рублей, но правительство снова предпочло загнать их в кубышку. И никакие предложения КПРФ по двукратному увеличению бюджета – прогрессивный налог, национализация природных ресурсов – не встречают понимания правительства и партии власти. Страна скатывается все глубже в кризис, расслоение общества достигло критических величин, но правящий класс ничем не хочет поступиться, даже перед лицом серьезных угроз. Правительство готово скорее повысить пенсионный возраст, чем отнять лишнюю копейку у олигархов. Надо понимать, что повышение порога выхода на пенсию ударит не только по старшему поколению, – подчеркнул депутат. – Если пенсионеры не освободят рабочие места – не смогут найти работу молодые люди. Мы, коммунисты, предлагаем свой план восстановления темпов роста экономики и построения общества социальной справедливости в нашей стране: проблемы надо решать не за счет бедных, а за счет реального развития экономики и более сбалансированного распределения национального дохода».
Зампред ЦК КПРФ ответил на вопросы студентов. Не обошлось и без темы навальнизма. Юрий Вячеславович предостерег ребят от увлечения Навальным, призвал не поддаваться на яркость трюков и технологической «упаковки», трезво оценить его путь в политике, метания от одних убеждений к другим. «Никаких принципов там нет – ничего, кроме оголтелого стремления к власти, – сказал Афонин. – Надо понимать, что новый виток либеральных реформ под дудку заокеанских «партнеров» неизбежно приведет Россию к катастрофе».
Думают ребята и о том, как будут жить и работать после окончания вуза. «Почему у педагогов такая низкая зарплата, разве общество не ценит людей, отвечающих за развитие индивида?» Юрий Вячеславович заверил будущих учителей, что КПРФ их всецело поддерживает, в разработанном коммунистами законе «Образование для всех» четко прописаны принципы повышения зарплаты педагогов. Закон был отклонен «Единой Россией», но коммунисты продолжают борьбу за достойную жизнь учителей и преподавателей.
По окончании встречи Юрий Афонин, студенты и преподаватели возложили цветы к памятнику Горькому в Приморском парке Ялты. Здесь он высказал мысль, что 2018 год в России следует объявить Годом Горького – в честь его 150-летия, а не Солженицына, как предлагают чиновники от культуры. «Мы считаем, что значимость наследия Горького для русской и мировой культуры неизмеримо выше, а его юбилей остается на периферии внимания. Имя Горького широко известно во всем мире, его читают и ставят. А Солженицын известен главным образом борьбой против Советской власти, и премию ему дали из-за политической конъюнктуры. Убежден, что широкое празднование Года Горького станет важным смыслообразующим событием культурной и общественной жизни России».
Открытие памятника Ленину
5 сентября в крымском курортном поселке Симеиз состоялось торжественное открытие памятника В.И. Ленину. В церемонии приняли участие заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, первый секретарь Крымского республиканского отделения КПРФ С. В. Богатыренко, первый секретарь Ялтинского городского отделения И. П. Павличенко, коммунисты и комсомольцы Ялты и Алушты.
Первоначально памятник Ленину в Симеизе был установлен после войны на улице Ленина, в начале кипарисовой аллеи. К 50-летию революции памятник перенесли на более высокое место у скалы Панеа. Здесь он простоял более четверти века. В смутном 1993 году памятник разрушили заезжие грузинские националисты. Вандалам удалось скрыться.
Как рассказали на открытии симеизские коммунисты, они уже в 1998 году готовы были восстановить памятник вождю, но украинские власти их не поддержали. Постамент пустовал долгих 24 года.
И вот настал долгожданный день возвращения вождя. Замерли в идеальном строю юные воспитанники Алуштинского кадетского корпуса, оркестр заиграл величественный гимн Советского Союза. С цветами и флагами пришли на праздник коммунисты.
«В год столетия Великой Октябрьской революции наша партия восстанавливает памятники Владимиру Ильичу Ленину по всей стране, мы считаем это важным вкладом в дело восстановления исторической памяти нашего народа, – сказал на церемонии открытия Юрий Афонин. – В апреле этого года я участвовал в открытии памятника Ленину в Судаке, и я очень рад, что мне снова довелось посетить прекрасную крымскую землю по такому радостному и торжественному поводу. Идеи Ленина не меркнут, дело его живет, и знамя Революции озаряет нам путь в будущее». Юрий Вячеславович поблагодарил крымских коммунистов за отличную работу по подготовке к юбилею революции, передал горячий привет и наилучшие пожелания от лидера партии Геннадия Андреевича Зюганова.
Руководитель Крымского республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко напомнил о решающем значении для полуострова ленинского декрета 1920 г. «Об использовании Крыма для лечения трудящихся» – именно он положил начало созданию санаторно-курортной системы. «Освободив Крым от Врангеля, большевики немедленно отдали его богатства трудовому народу, не захватили для себя царские и графские дворцы, – сказал Богатыренко. – Не то что нынешние власть имущие, для которых «революции» – это прежде всего переделы собственности. Мы в составе Украины видели несколько таких «революций». Так пусть памятник Ленину будет маяком для всех думающих граждан и воплощенным укором для чиновников, любящих поживиться за народный счет».
Учитель Симеизской средней школы, секретарь Ялтинского горкома КПРФ Виктор Рафалович рассказал, что коммунистам удалось восстановить памятник вождю благодаря поддержке главы муниципального образования Симеиз Игоря Дышлевого, усилиям депутатов Ялтинского горсовета от КПРФ Юрия Грищенко и Ивана Павличенко, председателя Симеизского Совета ветеранов войны и труда Николая Макаренко. Виктор Павлович сообщил, что на педсовете симеизской школы принято решение о возрождении пионерской организации; свое согласие дали родители учеников двух пятых классов. На церемонии открытия памятника первые симеизские ребята произнесли слова клятвы и были приняты в пионеры.
По окончании торжественной церемонии Юрий Афонин и Сергей Богатыренко дали блиц-интервью журналистам крымских телекомпаний. «Ничего лучше идеи социализма человечество не придумало, – сказал Юрий Вячеславович, – поэтому мы будем продолжать нашу борьбу, и к победе нас будет вести великий Ленин».
С заделом на будущее
В ходе рабочего визита члена Президиума, заместителя председателя ЦК КПРФ, депутата Государственной Думы ФС РФ Юрия Вячеславовича Афонина в Республику Крым состоялась его встреча с партийным активом Крымского республиканского отделения КПРФ.
5 сентября в актовом зале Крымского рескома КПРФ собрались члены республиканского комитета, секретари городских и районных партийных отделений, кандидаты в депутаты, а также молодые коммунисты и комсомольцы, чтобы вместе обсудить Обращение Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова к народу России «Время голосует за социализм».
Собрание открыл и вел первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко.
Перед собравшимися с большим и содержательным сообщением выступил Юрий Афонин.
Юрий Вячеславович раскрыл основные положения Обращения, заострил внимание присутствующих на необходимости доносить суть содержания обнародованного лидером КПРФ программного документа до самых широких масс трудового народа России.
Время действительно вносит свои коррективы в стратегию и тактику борьбы нашей партии за строительство социально ориентированного общества, оно сметает завесы маскировки с пустых посулов партии власти, помогает мыслящей части населения России окончательно убедиться в необходимости скорейшего поворота к возвращению социализма.
– Многое в этом процессе, – сказал Юрий Афонин, – зависит от активной наступательной позиции каждой партийной организации, каждого коммуниста. Наша партия — это не объединение кружков по интересам, пусть даже самым высоким и благородным. Наша партия — это сообщество активных, бескомпромиссных бойцов за справедливую жизнь, за лучшую жизнь человека труда в настоящем и будущем.
Именно поэтому каждые выборы на местном, на региональном или на федеральном уровне необходимо расценивать как бескровные, но битвы, в которых нам нельзя отступать.
Каждый этап борьбы приносит в любом случае определенные уроки, из которых складывается бесценный боевой опыт партии.
В обществе назрели потребности перемен, и наша партия обязана реагировать на вызовы и угрозы современного мира. Одной из ближайших наших задач – обновление кадрового состава партии. XVII съезд КПРФ это уже продемонстрировал. Такой политике прошедшего съезда должны следовать и местные партийные отделения.
Весь мир развивается динамично, появляются новые отрасли знания, у человечества появились новые информационные технологии, которые очень быстро доносят информацию, позволяют оперативно реагировать на те или иные события. Современная молодежь активно эти технологии использует в своей повседневной жизни. Отсюда следует, что мы должны больше доверять молодежи, смелее выдвигать их кандидатами в депутаты различных уровней, активно привлекать молодежь к партийной работе. Именно молодежи в самое ближайшее время предстоит приближать наше будущее. Старшее поколение обязано вооружить ее идейным содержанием нашей партии, передать богатейший практический опыт борьбы за социализм, справедливость и народовластие. Мы должны в этой работе быть едиными, на что и нацеливает нас Обращение Геннадия Андреевича Зюганова, – заключил Юрий Афонин.
Участники встречи имели возможность задать Юрию Вячеславовичу Афонину вопросы по различным аспектам жизни общества и партии, на которые были даны исчерпывающие ответы.
После всестороннего обсуждения повестки дня партийный актив республики принял специальное решение.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ