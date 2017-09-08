Бессмертная память

Все дальше уходят в прошлое грозные годы Великой Отечественной войны. Все меньше и меньше остается в живых свидетелей той страшной действительности голода, холода, потери родных и близких. За это время история Великой Отечественной писалась и переписывалась (особенно в период самостийности Украины и нашего пребывания в ее составе), искажались факты, выпячивались действия национального ополчения, враги становились «героями» и т.д. Все это, безусловно, повлияло на воспитание подрастающего поколения, на привитие патриотизма и любви к Родине.
Живя в Феодосии, на улице Чкалова, я видел дружбу своего отца и командира партизанской бригады Кулаковского А.А. Оба орденоносцы, хотя и прошли войну в разных войсках. Один в партизанах, а второй был всю войну в кавалерийских войсках. В Старом Крыму в одном классе я учился с Анатолием Горюновым, сыном командира разведгруппы партизанского отряда № 5 Горюнова Александра. В соседнем классе учились девочки, дочки партизан Пышного Ивана и Круглова Алексея. В одном дворе жил молодой разведчик Константин Никифоров. Это были живые герои, которые общались с молодежью, передавая свой опыт, свою любовь к стране, к ее народу и ее руководителям. Чуть позже, работая в комсомоле, мне приходилось неоднократно встречаться с Алексеем Андреевичем Вахтиным, организовывать его встречи с молодежью. Все это влияло на формирование жизненной позиции и патриотическую любовь к Родине.
Но нельзя забывать, что против нас сейчас организована информационная война, что людей дезориентируют путем подмены истории, понятий, что из молодых делают членов общества потребления, но не созидания.
Именно это побудило нас провести 10 сентября в г. Старом Крыму научно-практическую конференцию. Мы обязаны помнить о тех, кто принес всему человечеству Весну Победы, зачастую ценой своей собственной жизни.
И еще. В Российской Федерации гораздо лучше заботятся о памяти партизан и подпольщиков. В Брянской области существует региональный закон о населенных пунктах партизанской славы, в Ленинградской о территориях боевой славы. В Крыму, где, по мнению крупных военных, вести партизанскую войну на ограниченной территории, при большом скоплении вражеских войск, казалось бы, совсем невозможно, она велась и велась, успешно, целенаправленно и героически. Мы считаем, что подобное решение должен принять наш Государственный Совет. Проект этого закона нами подготовлен.
Михаил Рямбов,
первый секретарь
Кировского районного
отделения КПРФ