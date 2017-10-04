Судьба коммуниста

Александр Федорович Терехов родился 19 августа 1935 года в хуторе Булеково Добринского района Сталинградской области (теперь Урюпинский район Волгоградской области) в семье крестьян-хлеборобов. Трудолюбие передалось от родителей, которые в тяжелые предвоенные и последующие годы работали на колхозной ниве.
После окончания института и получив специальность инженера-механика, был направлен работать на Болховский машиностроительный завод Тульской области. На заводе в августе 1962 года был принят в ряды КПСС. По рекомендации парткома вел кружок «Основы марксизма-ленинизма», а также выполнял другие партийные поручения.
Терехов А.Ф. с 1949 по 1991 годы был членом ВЛКСМ. Во время работы в городе Казани в 1954 году был избран секретарем комсомольской организации треста «Татгражданстрой».
Коммунист Терехов А.Ф. в течение 30 лет проработал на Феодосийском механическом заводе. Он был пропагандистом и в разное время вел кружки «Основы научного коммунизма», и для молодежи – «Биография В.И. Ленина».
В течение 9 лет избирался секретарем первичной организации завода управления, а также в период 1989-1991 годов заместителем секретаря парткома завода.
Терехов А.Ф. глубоко пережил запрет КПСС и последующие действия горбачевско-ельцинской власти по развалу СССР. Новая власть, хозяева-разрушители, но не созидатели. Пришлось перестраиваться нравственно и политически.
Вся последующая партийная и общественная работа коммуниста Терехова А.Ф. была направлена на агитацию по восстановлению народовластия, социализма и Союза братских народов.
Пребывая в трехгодичной командировке в Монголии, был заместителем руководителя кружка «Основы марксизма-ленинизма» среди советских специалистов.
В период запрета КПУ Терехов А.Ф. принимал активное участие в восстановлении Феодосийской городской организации КПУ, в том числе в сборе подписей по восстановлению Коммунистической партии Украины. Коммунист Терехов А.Ф. после снятия запрета в 1993 году воссоздал первичную профессиональную организацию под номером 20 механического завода и был избран членом Феодосийского горкома партии. Позже по решению горкома был направлен в первичную организацию № 21.
Терехов А.Ф. в течение 26 лет возглавлял первичные организации КПСС и КПУ, а в течение 17 лет был членом горкома партии.
Терехов А.Ф. заявлял, что руководить такой (№ 21) первичной организацией – большая честь. Достаточно сказать, что два члена первички (Тарабрин Ю.В. и Поморцев А.Д.) были депутатами АРК, сам секретарь избирался депутатом горсовета по избирательному округу № 12.
Будучи секретарем первичной организации № 20 и членом Бюро горкома написал «Обращение ко всем бывшим коммунистам Крыма» с призывом восстановления в рядах КПУ. «Обращение» было принято на очередной конференции Крымской республиканской партийной организации.
Руководствуясь постановлением Пленума ЦК КПУ, коммунист Терехов А.Ф. в течение ряда лет создал 5 сельских первичек (в пос. Насыпном, селах Солнечное, Подгорное, Южное, Виноградное и Пионерское). Все первичные организации были утверждены решениями Бюро горкома партии.
С особой теплотой Терехов А.Ф. отзывается о сельских жителях, общении с ними. Особую активность ветеран партии проявил в период избирательных кампаний, референдумов, сборе подписей по вхождению Украины в Таможенный союз и др., организовывал активное участие членов первички. И теперь, несмотря на свой возраст, обеспечивает партийными материалами квартиры шести многоэтажных домов.
В основе агитационно-массовой работы в период избирательной и др. кампаний закладывает рекомендации ЦК КПУ «от дома к дому, от квартиры к квартире, от сердца к сердцу». Это было и есть главное в агитационной работе, залог пополнения рядов Коммунистической партии.
Коммунист Терехов А.Ф. был инициатором проведения агитационной работы в пригородных поездах Крыма, выходил с инициативой перед рескомом КПУ по данному вопросу, в том числе по проведению семинара секретарей горкомов и райкомов Крыма в п. Советском, где выступал с докладом.
В период агитационной работы в пригородных поездах распространял газеты: «Коммунист Крыма», «Рабочий класс», «Феодосийская искра» и другие газеты и листовки.
Терехов А.Ф. на свои средства изготовил два агитационных переносных щита, которые постоянно использовал в городе. Будучи секретарем горкома КПУ (1995- 1998 гг.) в период запрета издания газеты «Правда» на Украине организовывал получение газеты через общественную патриотическую организацию Киева, распространяя через секретарей первичек.
Работая в Феодосии, возглавлял агитационную группу по выборам в Государственную Думу РФ кандидатов от КПРФ по Феодосийскому избирательному округу. Коммунист Терехов А.Ф. проводит активную подвижническую работу. В течение 2-х лет ему удалось убедить местную власть в том, чтобы бывшему главному хирургу в г. Феодосии, в течение 20 лет возглавлявшему хирургическое отделение горбольницы № 1, Свиридову Эдуарду Георгиевичу присвоить звание «Почетный гражданин города Феодосия».
В период с 2007 по 2015 годы Терехов А.Ф. возглавлял инициативную группу по строительству Памятника 230 участникам боевых действий в ВОВ 3-х хуторов Волгоградской области. 9 мая 2015 года Памятник был открыт. В настоящее время возглавляет инициативную группу по возобновлению движения пригородного поезда «Волгоград – Урюпинск».
В 1997 году возглавлял Инициативную группу по созданию городской общественной организации Союза советских офицеров Крыма. 29 апреля 1997 г. на организационном собрании под председательством Терехова А.Ф. городская организация была создана.
При участии Терехова А.Ф. организуется и проводится большая работа по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи. Регулярно проводятся «Уроки мужества» в 28 школах и учебных заведениях Большой Феодосии.
В будущее Терехов А.Ф. смотрит с оптимизмом. Существуют законы, которые не подвержены людьми по их желанию. Закон развития человеческого общества дает вердикт: на смену капитализму придет социализм. И задача коммунистов – помочь людям осознать это и ускорить процесс восстановления общества социальной справедливости. Для этого надо проводить колоссальную агитационно-массовую разъяснительную (если хотим, учебную) работу среди граждан, чтобы нейтрализовать глыбы лжи буржуазных идеологов и их прихлебателей, которые ежедневно, ежечасно выливаются на головы людей.
В выполнении партийных, общественных обязанностей основным принципом, принятым от народников, для Терехова А.Ф. является бескорыстие.
Вот так в свой преклонный возраст Александр Федорович активно принимает участие в жизни парторганизации и общественных организаций города и подает пример молодежи; не отклоняется от той линии жизни, которую он избрал единожды по защите интересов простого народа.
Заключение Председателя Феодосийской общественной организации по защите социальных прав ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Валерия Сергеевича Ракитянского: «Такие коммунисты, как Терехов А.Ф. и ему подобные, постоянно ищущие выход из социального тупика, в который завел нашу страну капитализм, совершили в 1917 году революцию, и несомненно то, что они же приведут страну к социальноориентированному обществу в современных условиях».
В своей партийной и общественной работе коммунист Терехов А.Ф. находит постоянную поддержку руководителей Феодосийского отделения КПРФ, городского Совета ветеранов, отделения Союза советских офицеров.
Владимир Осауленко,
член Бюро Крымского
Комитета КПРФ