Крым космический

4 октября первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко побывал в поселке Школьное, где прошел торжественный митинг, посвященный 60-летию запуска первого в мире спутника Земли. Этот поселок стал организовываться в мае 1957 года как центр создаваемого тогда командно-измерительного комплекса страны. Здесь, на территории поселка, принимались и обрабатывались первые сигналы, подаваемые со спутника. Развернувшаяся в дальнейшем в п. Школьное космическая часть активно принимала участие в работе по ближнему и дальнему космосу, участвовала в различных международных космических программах, таких, как «Союз – Аполлон», в сопровождении полета советского «Бурана» и т.д.
«По всей стране, – продолжил Сергей Богатыренко, – были развернуты КИКи (командные-измерительные комплексы), в том числе и в поселке Школьное. Отныне Крым становится землей космической. Разрешите поздравить ветеранов космической отрасли, пожелать всем крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Одновременно хотел бы напомнить, что США смогли запустить свой спутник только в феврале 1958 года. Над этим работал штурмбанфюрер СС Вернер фон Браун по разработкам и документам гитлеровского рейха – на американские деньги. И мы сегодня с гордостью можем заявить, что Сталин победил Гитлера и на земле, и в космосе».
Лидер крымских коммунистов подчеркнул, что празднование Космических войск России совпадает с трагической датой нашей новейшей истории: 24 года назад, в 1993 году, в эти октябрьские дни, был расстрелян законно избранный Верховный Совет РСФСР. Была расстреляна не только Советская Конституция, но и Советская Россия. Жители поселка Школьное это прекрасно ощутили на себе , когда чуть позже, в годы «незалежности», была закрыта в Школьном космическая часть. Это был центр, где бывали Королев и Келдыш, Александров и Тихонравов, Терешкова и Титов. «Вот так аукнулись в Школьном события октября 1993 года, – отметил Сергей Богатыренко. – В то же время мы должны сделать все, чтобы вернуть первенство России в космосе, завоеванное Советским Союзом, обеспечить постоянный и всеобъемлющий приоритет в космосе, определенный в свое время Сталинским постановлением от 13 мая 1946 года», – заключил Сергей Богатыренко.
Первый секретарь вручил памятную медаль «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» ветерану космических войск, подполковнику в отставке, стороннику партии Равилю Андреевичу Асанову. В мероприятиях принял участие ветеран Космических войск, секретарь Крымского рескома КПРФ Валерий Васильевич Лавров. Секретари рескома возложили цветы к памятному знаку первого искусственного спутника Земли и сфотографировались на память с ветеранами войсковой части 14109.
После торжественного митинга Сергей Васильевич Богатыренко и Валерий Васильевич Лавров посетили центр дополнительного образования в поселке Школьное, где состоялся деловой разговор о проблемах центра и поддержке его со стороны государства. Совместно были выработаны подходы к решению всего комплекса вопросов по этому центру.
Также секретари Рескома партии встретились с жителями п. Школьное. В ходе встречи определились социальные вопросы поселка, которые необходимо решать в ближайшее время. Этим займется Крымский реском совместно с коммунистами Симферопольского районного отделения КПРФ.
Мероприятия, приуроченные к первому запуска искусственного спутника Земли и организованные местным отделением КПРФ, прошли и в городе Евпатории.
Пресс-служба Крымского республиканского
отделения КПРФ