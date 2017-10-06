Капитализм, стреляющий в Россию

События, произошедшие 24 года назад, в начале октября 1993-го, – это самая трагическая, самая страшная страница в истории России с момента предательского разрушения СССР и советской системы. Это и самая подлая, самая позорная страница в истории криминально-олигархической власти. Расстрел законно избранного Верховного Совета, расстрел конституции, мешавшей новым «хозяевам», расстрел народа, поднявшегося на защиту закона и своих прав, – все эти преступления в полной мере обнажили зловещее мурло либерального фашизма, который в перестроечные годы рвался к власти, обещая гражданам демократию, гласность и процветание. А получив власть, продемонстрировал свой кровавый оскал, расписался в готовности не останавливаться ни перед каким насилием, ни перед какими преступлениями ради интересов нуворишей и обслуживающих эти интересы правителей.
Либералы-антисоветчики обещали свободу и демократию. Но уже через два года после того, как усадили на трон своего безграмотного и нетрезвого президента, они обрушили на общество невиданный произвол и репрессии.
Эти «рыночники» обещали построить правовое государство. Но едва управление страной оказалось в их вороватых руках, они растоптали и расстреляли право и Основной закон. Повернули танковые пушки против парламента, начали стрелять в народ и в депутатов, которых он избрал.
Эти радетели за права человека обещали социальную справедливость. Но когда пришло время выполнять обещания, они обрушили на Россию гайдаровско-чубайсовскую «шоковую терапию», ограбили граждан и принялись уничтожать национальную экономику. А потом расстреляли конституцию, которой противоречили их преступные действия. И навязали стране президентское самовластие с фактически неограниченными полномочиями. Сказки о либеральной свободе обернулись диктатурой подлецов и негодяев.
Все это должно служить нам уроком и сегодня, когда политические наследники тех, кто попрал закон и объявил обществу войну в начале 90-х, снова рвутся к власти, мечтая об «оранжевой революции» и о российском майдане. А другие наследники либералов своей социально-экономической политикой толкают народ в пропасть массового обнищания, к бунту и массовым беспорядкам. Именно они из года в год навязывают России бюджет деградации, обрекают нашу страну на роль сырьевого придатка, лишенного права на полноценное развитие, на достойное будущее.
Это они сегодня, когда щупальцы НАТО все теснее смыкаются на шее страны, закладывают в проект бюджета на ближайшую трехлетку почти 15-процентное снижение оборонных расходов. И тем самым полностью следуют антинациональной программе, которую предложил «лучший» министр финансов Кудрин – один из главных идеологов либерального фундаментализма.
Это их бездарная и разрушительная политика привела к тому, что в России уничтожены тысячи производств, которые успешно развивались в советскую эпоху, обеспечивая нашей Родине экономическую независимость и социальную стабильность. Это их управление экономикой ставит ее на грань краха, ведет к деградации и банкротству российского несырьевого сектора, половина производственных мощностей которого устарела.
Число станков в стране за последние 10 лет сократилось вдвое. Только за первые семь месяцев нынешнего года суммарная прибыль российских предприятий снизилась на 10%. А многие из них, в том числе и стратегически важнейшие, уже находятся в состоянии коллапса. Один из последних примеров – крупнейший машиностроительный концерн «Тракторные заводы», в который входит более полутора десятков предприятий, расположенных в разных концах России. О его неизбежном банкротстве заявил на днях глава Ростеха Чемизов.
Эта политика антисоветчиков и русофобов, которым окончательно развязал руки ельцинский расстрел конституции, привела к тому, что в России сегодня больше 20 миллионов нищих. Три четверти балансируют на грани бедности и нищеты, столько же граждан не имеют никаких накоплений. Каждому третьему не хватает средств на покупку одежды, каждый десятый голодает. Более 70% заявляют, что боятся обнищать и потерять работу.
Доходы абсолютного большинства безостановочно снижаются больше трех лет подряд. И при этом в руках двухсот российских миллиардеров сосредоточено уже 460 миллиардов долларов – два с половиной федеральных бюджета, попросту украденных у народа и у отечественной экономики. Только с начала нынешнего года 28 главных олигархов прибавили к своему баснословному состоянию еще 17 миллиардов долларов. По росту числа долларовых миллионеров Россия тоже обгоняет все остальные страны. За последний год их количество выросло у нас на 20% и достигло 182 тысяч. Пока кризис убивает экономику и обирает трудящихся, богачи наживаются на нем и прямо заинтересованы в его продолжении.
Именно ради того, чтобы узаконить криминальную приватизацию и безудержное обогащение олигархии, власть в 93-м стреляла в народ и мешавшую этому конституцию. И за прошедшие с тех пор годы богатеи, чей капитал стоит на криминальном фундаменте, успели вывести из России в зарубежные офшоры уже больше 60 триллионов рублей – пять федеральных бюджетов. Им позволено грабить страну и народ. И при этом укреплять зарубежную экономику и финансовую систему, разрушая отечественную. Вот за что боролись политические преступники начала 90-х, стрелявшие по Дому Советов и защитникам конституции. И разрушительные результаты того, что им удалось тогда сделать, мы по-прежнему пожинаем сегодня. Потому что суть системы, пробившей себе дорогу воровством, ложью и предательством, все эти годы не меняется.
Закономерно, что за последний год сразу несколько международных исследовательских компаний поставили Россию на первое место в мире по уровню социального неравенства. По самым скромным подсчетам, на долю одного процента самых богатых россиян приходится более 70% активов, имеющихся в стране. Даже в Африке этот показатель в среднем в полтора раза ниже. Развалив СССР, а затем растоптав народную конституцию, гарантировавшую гражданам социальные права, новая власть построила на месте первого в мире государства социальной справедливости и равенства такое государство, которое превзошло всех по своей антисоциальности и по имущественному расслоению. И это произошло в богатейшей стране мира, обладающей колоссальными природными ресурсами. В стране, сумевшей одолеть гитлеровскую чуму, первой прорваться в космос и достичь в годы социализма невероятных высот в развитии науки и культуры.
Многие подробности совершенного в октябре 93-го преступления до сих пор сохраняются в тайне. Следственная группа, занимавшаяся расследованием антиконституционного переворота, была распущена еще в начале 1994 года. И сегодняшней власти, остающейся наследницей лихих 90-х, тоже невыгоден честный анализ того, что произошло тогда. Невыгодно полное разоблачение тех, на ком лежит ответственность за бойню, развязанную Ельциным и его кликой. Но главное преступление, которое было ими совершено, очевидно полностью. Это уничтожение социального государства и народовластия. И утверждение принципов социального геноцида абсолютного меньшинства по отношению к абсолютному большинству. Вот что принесли нам танки, стрелявшие по Верховному Совету и целившие при этом в саму Россию, в ее безопасность и независимость, в ее будущее, в самые святые для нее ценности. Эхом этого расстрела отдается сегодняшний системный кризис, сегодняшнее массовое обнищание и вопиющее социальное неравенство.
То, что случилось осенью 93-го, напоминает и о циничных двойных стандартах западных правителей, стоящих на страже мирового капитала и всегда мечтавших видеть нашу страну в роли послушного сырьевого придатка. Они готовы кричать о нарушении прав человека в тех государствах, которые не желают служить глобальному капиталу, готовы объявлять диктаторами тех политических лидеров, которые не соглашаются действовать по их указке. Тогда в ход идут лозунги о демократии и свободе, а за ними следуют санкции или прямое военное вмешательство американцев и их союзников. И сегодня мы видим, что, стремясь сломить непокорных, они не прочь толкнуть весь мир в пламя новой бойни. Но когда Ельцин издал откровенно преступный указ 1400, отменивший действие конституции и поставивший страну на грань гражданской войны, а потом отдал приказ палить из пушек по парламенту и убивать не согласных с беззаконием исполнительной власти, ни США, ни Евросоюз даже не думали осудить его. И заявить о том, что цивилизованные страны не могут иметь дело с президентом, вставшим на путь прямого криминала и кровавой диктатуры. Такая диктатура была выгодна политической и финансовой элите Запада, потому что позволяла поставить Россию под их полный контроль. Тогда Запад в очередной раз показал, что готов терпеть любое насилие, самые преступные режимы, если только они пляшут под его дудку. Так было на исходе XX века. Так это и сейчас.
Почти четверть века назад криминальный капитализм, олигархия и ее обслуга стреляли в Советскую власть и в социальную справедливость, сохранения которых народ требовал тогда и восстановления которых он требует сегодня. Но борьба за социальные права и идеалы продолжается. И она только набирает силу в наши дни, когда криминальный капитализм продолжает стрелять в Россию и ее граждан.
КПРФ находится на переднем крае этой борьбы. Наша программа «10 шагов к достойной жизни», провозглашающая национализацию олигархической собственности и полное отстранение олигархии от власти, восстановление национальной экономики, науки, образования и культуры, – это не просто социально-экономическая программа. Это программа возрождения той страны и тех принципов, которые стремились растоптать организаторы антиконституционного погрома 93-го года. Мы уверены, что антинациональным силам тогда удалось одержать лишь временную победу. За разрушительные плоды этой победы они в полной мере ответят перед Судом Истории. И перед судом возрожденного государства социальной справедливости и народовластия.
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ