Старому Крыму быть городом партизанской славы!

10 сентября в городе Старый Крым прошли мероприятия, посвященные памяти партизан и подпольщиков Восточного Крыма. Их организаторами выступили Крымский реском и Кировское районное отделение КПРФ. В мероприятиях приняли участие ветераны партизанского движения, жители городов Старого Крыма, Феодосии, Симферополя, Судака и поселений Кировского района.
Во главе сопротивления фашизму встал Старокрымский райком партии во главе с ее первым секретарем И.Ф. Аверьяновым. Райком партии сформировал Старокрымский партизанский отряд, командиром которого назначили коммуниста Г.Е. Водопьянова, а начальником штаба – В.Г. Кропачева. Старокрымский партизанский отряд входил в состав I-го партизанского района (всего их было в Крыму пять партизанских районов). Кроме Старокрымского партизанского отряда в I-й район входили Судакский, Феодосийский и Кировский отряды.
Ананий Митрофанович Крюков, комиссар Старокрымского партизанского отряда, позже вспоминал: «1 ноября 1941 года партизаны ушли из города, отряд начал действовать как боевая единица. Вначале отряд состоял из жителей Старого Крыма. Накануне 1942-го года отряды Кировский (командиры Безногов Ф.Л., а затем Алдаров Г.Х.) и Старокрымский объединились, в конце 1943-го года на базе Кировского и Феодосийского отрядов в Старокрымских лесах было создано Восточное соединение партизан, куда входил и 5-й молодежный отряд. Партизаны нападали на гарнизоны, взрывали мосты, склады, разрушали связь, пускали под откос поезда, проводили бои, уничтожая живую силу и технику врага.
В Старом Крыму партизаны истребили 1800 солдат, взяли в плен 1000 гитлеровцев, взорвали 150 автомашин, 3 танка, 7 пушек, 260 подвод. Партизаны действовали в голоде, в холоде, жили суровой жизнью, но была крепкая дисциплина».
Старокрымское партизанское движение отличалось еще и тем, что в его составе действовала комсомольско-молодежная подпольно-партизанская группа во главе с братьями Стояновыми.
Им, юным крымским героям, посвятил свои книги известный крымский писатель, коммунист Иван Мельников.
Верную характеристику боевым действиям крымских партизан дал начальник Центрального штаба партизанского движения при ставке Верховного Главнокомандующего П.К. Пономаренко: «Мы же в Москве называли крымских партизан божьими мучениками… и диву давались, что вы, применяясь к обстановке, несмотря на трудности и потери, уже в сорок первом и в начале сорок второго, то есть без раскачки, вели активные боевые операции против врага и оказывали значительную помощь войскам, защищавшим Севастополь, десантам Красной армии, высадившимся в Крыму».
Съехавшиеся в г. Старый Крым участники мероприятий возложили цветы к монументу Славы, могилам партизан и подпольщиков на мемориальном кладбище. Минутой молчания участники почтили память погибших за независимость нашей Родины.
В городском парке прошла научно-практическая конференция «Боевые действия партизан Восточного Крыма в годы Великой Отечественной войны». В работе конференции приняли участие делегации коммунистов Феодосии и Судака, а также учащиеся старокрымских средних школ. Со словами приветствия к собравшимся обратился первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко. Почетными гостями и участниками мероприятия стали непосредственные участники событий 1941 – 1944 г.г., партизаны Четвертак Г.Ф. и Осипов В.М. Рассказы ветеранов-партизан глубоко тронули за душу и заставили участников погрузиться в грозные события тех лет. Пока живы участники и свидетели боевых действий Великой Отечественной войны, необходимо как можно чаще проводить встречи с молодежью и школьниками, чтобы они знали нашу героическую историю не из современного кинематографа, а из уст очевидцев.
В рамках научно-практической конференции работали выставки: Зал портретов героев-партизан в городском литературно-художественном музее, а также в музее средней школы № 1. Городская библиотека подготовила тематическую выставку книг.
Сергей Богатыренко пообщался с легендарными партизанами и предложил им выступить перед молодежью. Он также ознакомился с выставками. В работе научно-практической конференции приняли участие секретарь Крымского рескома Валерий Лавров и член Бюро Крымского Комитета КПРФ Владимир Осауленко.
В ходе научно-практической конференции была принята резолюция, которую от имени участников конференции зачитал первый секретарь Кировского райкома КПРФ М.Б. Рямбов.
Пресс-служба Крымского рескома КПРФ
Резолюция
по итогам научно-практической конференции
«О боевых действиях партизан Восточного Крыма в 1941-1944 годах»
Заслушав доклады и сообщения, конференция отмечает значительный вклад жителей г.г. Старого Крыма, Судака, Феодосии, Белогорского, Кировского и Советского районов в дело по разгрому германских и румынских оккупантов, широкое участие в этой борьбе молодежи и комсомольцев, ведущую роль Коммунистической партии в организации вооруженной борьбы и массового сопротивления врагу,
конференция считает необходимым:
1. В год 100-летия Великого Октября издать сборник докладов, сообщений и других материалов научно-практической конференции для широкого ознакомления всех жителей Крыма.
2. В целях увековечения памяти о беспримерном героизме советского народа, проявленном в годы Великой Отечественной войны, отмечая вклад в разгром врага партизанских отрядов и их соединений, действовавших на территории Крыма, выступить с ходатайством перед Государственным Советом Республики Крым о принятии регионального закона «Населенный пункт партизанской славы».
3. Ходатайствовать перед администрацией города Старый Крым о создании в городе музея боевой и трудовой славы.
4. Выйти с предложением в Совет министров Республики Крым с ходатайством о присвоении звания Героев России (посмертно) лучшим партизанским командирам Крыма:
Кузнецову Владимиру Степановичу – командиру Восточного соединения;
Македонскому Михаилу Андреевичу – командиру Южного соединения;
Федоренко Федору Ивановичу – командиру 1-й бригады Северного соединения;
Вахтину Алексею Андреевичу – командиру отряда №5 3-й бригады Восточного соединения;
Грузинову Георгию Федоровичу - командиру отряда №3 6-й бригады Южного соединения;
Дементьеву Николаю Ивановичу - командиру отряда №6 4-й бригады Южного соединения.
Принято единогласно.