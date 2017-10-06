В эти бурные дни…

Господи милосердный, уж так вокруг все вертится, крутится, воет, рычит, верещит!.. Сплошная … как ее?... турбулентность. Вы подумайте – День Москвы, выборы в 82-х субъектах Федерации, речи президента, Чичикову из театра Гоголя надели браслет на ногу и посадили под домашний арест, невероятные одна за другой вспышки на Солнце, чудовищные ураганы «Харки», «Ирма» да еще День трезвости! Как вынести все это сразу, особенно трезвость? Кое о чем хоть несколько слов надо все же сказать…
Вот власть и старается бедность и уродливость своих праздников компенсировать увеличением их количества. Придумали День единства, хотя никакого единства страны нет и быть не может, а есть единство хапуг и грабителей; изобрели День скорби, хотя его следовало бы назвать и отмечать в отличие от таких же дней, скажем, в Польше и Франции, как Днем отпора, а скорби при нынешним режиме нам и без этого ныне хватает. Из такой потребности придумали они и День Москвы. И вот 9 сентября отпраздновали его.
Уж так веселились, так прыгали, визжали, квакали... Словно немцы все еще стояли под Москвой и атаковали столицу огромными волнами веселящего газа. Есть такой газ. По-ученому выражаясь, оксид или закись азота – N2О. В Москве продается с доставкой на дом. Кого интересует, есть адрес.
Этот газ заставляет ликовать и радостно хрюкать в любой ситуации. Пожары от Иркутской области до Ростовской? «Вот потеха! Ха-ха-ха!..». Наводнение в Уфе и Красноярске? «Ох, не смешите меня! Тонут! Хо-хо-хо!..» 22 миллиона живут на средства ниже прожиточного минимума, то бишь голодают, ибо ведь это минимум не Абрамовича, а дворовой собаки?… «Ой, спасите меня, умираю от смеха! Хи-хи-хи!..» Вчера в подмосковной Ивантеевке школьник ахнул топором учительницу? «Какой ловкач! Ха-хо-хи!». Это результат того, что либеральная власть извела нормальных людей и заселила страну смеющимися единицами. Помните «Человека, который смеялся» Гюго? Теперь либеральные компрачикосы создали «Страну, которая смеется, пляшет и правильно голосует».
И все было в этот день в таком духе. То и дело московские просторы оглашали ликующие вопли «Культурной революции»: «Великий Мейерхольд!.. Великий Окуджава!... Великий Эфрос!» Это какой, о котором поэт говорил:
В белом венчике из роз
Впереди Абрам Эфрос?..
А вот выскочил из табакерки Собянина малый с таким видом, с каким кричат «Караул!», и торжествующе огласил Красную площадь:
Поэт в России больше, чем поэт!..
Да, тот поэт был действительно больше, работал еще и агентом КГБ. А вот помянутый Маяковский писал: «Я – поэт. Этим и интересен». Только этим и ничем иным.
А я-то помню, как в 1947 году праздновали 800-летие Москвы. Как весело, достойно, радостно – без дрыгоножества и визга. И была учреждена памятная медаль, о чем свидетельствовал Твардовский в рассказе о поездке в Сибирь:
Все сведены дорожной далью –
И тот, и та, и я, и вы,
И даже – к счету – поп с медалью
Восьмисотлетия Москвы…
Эту медаль, полученную мамой, мы храним и ныне…
Потом я слушал речи президента. Он, естественно, выразил свое возмущение недавней приватизацией нашей недвижимости в Америке. Ее провернули совершенно так же, как некогда Чубайс и его шайка ограбили наш народ. Но странно, что, сказав про американцев «это сделано в хамской манере», оратор подчеркнул: я говорю, мол, «как выпускник Санкт-Петербургского университета». Во-первых, это Ленинградский университет, а никакой ни «Санкт». Что, не поворачивается язык сказать «Ленинградский»? Во-вторых, в данном случае надлежало говорить не как выпускнику какого угодно университета, а как президенту страны. В-третьих, американцы украли у нас какие-то три дома, так? Да это маковая росинка по сравнению с тем, что банда Чубайса украла у нашего народа. Причем, американцы-то – у чужих иноземцев, а эти бандюги – у своего, хоть и не родного народа. И однако же Путин ни о какой «хамской манере» этой орды никогда не говорил. Наоборот, в первый же день своего президентства он известил народ, что никакого возврата украденного у него несметного богатства не будет, все эти Абрамовичи и Потаничи могут спать спокойно.
Теперь мы услышали: «Американская сторона лишила Российское государство возможности пользоваться нашим имуществом. Это явное нарушение имущественных прав. Поэтому для начала я дал указание МИДу обратиться в суд. Посмотрим, как работает американская хваленая судебная система». Однако ни о каком суде до сих пор ничего не слышно, решились только на то, что урезали автостоянку возле американского посольства в Москве. Кто же этот смельчак? Назвали бы. Родина должна знать своих героев.
Ну, гораздо более резонным был бы иск нашего народа к тутошним грабителям, вскормленным советским хлебом с маслом. Но в какой суд подавать – в Басманный? в Гаагский? И на кого – на Чубайса? на Абрамовича? на всю банду скопом?
Тут же мы узнали от президента, что люди с «хамскими манерами» продолжают оставаться его партнерами, но не отказал себе в удовольствии, ухмыльнулся по их адресу: «Это не украшает наших американских партнеров. Трудно вести дела с людьми, которые путают Австрию с Австралией. Ничего с этим не поделаешь. Таков уровень политической культуры…». Ну, это явная промашка. Во-первых, тут надо говорить вовсе не о политической культуре, а совсем о другой. Вот Гитлер не путал Австрию с Австралией и захватил именно первую, а на вторую не претендовал. И что, его политическая культура была на высоком уровне? Во-вторых, это мелочная придирка, недостойная президентского статуса, пусть такими подковырками занимается Мария Захарова из МИДа. Помнится, кто-то еще из американских президентов в выступлении назвал Ливию Ливаном или наоборот – ну и что? Я не уверен, что обитатели Кремля знают, где Голландия и где Нидерланды.
США и их сателлиты то и дело накладывают на Россию санкции, а наша санкционированная власть вместе со всей этой ордой наложила санкции на КНДР. Трудно вообразить что-нибудь более постыдное. Им дали пинка, а они, не смея ответить на это, дают пинка тому, кто рядом и послабее. Тьфу ты, Господи!..
Но кроме этого мы еще услышали: «Россия не признает атомный статус КНДР». А какое дело корейцам до этого? Что такое статус? Кто его изобрел и утвердил? СССР, получив в 1949 году атомную бомбу, у кого выпрашивал сей статус? Кто нам его выдал? Факт есть факт. Ни в каком признании он не нуждается, как, например, факт возвращения украденного у нас Крыма. Факт можно не признавать или проклинать вместе со всей ордой, ненавидящей тебя, но от этого он не перестанет быть. Сбывшееся, совершенное не может отменить даже Господь Бог, хотя те, кто клянется Его именем, пытаются, например, нашу Победу, добытую кровью народа, изобразить добытой иконами и псалмами.
А дальше, заодно с «партнерами» и чтобы они не серчали, заявляет: «Северная Корея грубо нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, подрывает режим нераспространения». А что для Кореи важнее – собственная жизнь или ваша резолюция и ваш режим? Она же видела страшную судьбу Ирака и Ливии, аккуратно соблюдавших резолюцию и режим.
И наконец слышим: «Северная Корея провоцирует(!) ситуацию. Но если корейцы так делают, значит, они рассчитывают на соответствующую реакцию со стороны партнера. Они видят в обладании атомного оружия единственный способ самозащиты». Так что же тогда здесь – провокация или самозащита?
А еще, уж совсем странно, когда путают карман родины с карманом Америки. Ну смотрите. Где-то как-то народ наш тяжким трудом к июню прошлого года накопил как бы лишние 90,9 миллиарда долларов. В рублях это больше триллиона. Куда их девать? Ясно же: положи в карман страны и по мере необходимости бери оттуда на развитие экономики, культуры, обороны, на помощь многодетным, просто нуждающимся и т.д. Как же поступает власть? Она на эти огромные деньги приобретает облигации США, т.е. кладет наши сбережения в американский карман, подкармливает их экономику. И заметьте, на 30 июня этого года в кармане «партнеров» лежало уже 102,9 млрд. наших долларов, т.е., в тот самый год, когда они обложили нас санкциями, а их военный министр заявил, что Россия для США враг №1, в этот самый год власть вынула из кармана родины 12 млрд. долларов и переложила в карман США («Правда». 8 сент.). Пользуйтесь, «партнеры»! Россия – щедрая душа… Уж это путаницей не назовешь, для этого есть другое слово. Вот так же крестный папа нынешней власти в свое время поступил с изгнанием нашей армии из ГДР, с Крымом, с выдачей американцам наших государственных тайн… Папа умер, а папское дело живет.
Чем же мне закончить рассказ об этих бурных днях? Может быть, сообщением о том, что началась война на телевидении – между Первым каналом и каналом «Россия», точнее, между Владимиром Соловьевым и Иваном Ургантом, который, по словам первого, явно с ведома, если не с подначки своего начальника Эрнста, ужасно оскорбил его, Соловьева. Оскорбленный заявил, что это недопустимо, мы, дескать, одна корпорация и т.д. Ах, да что за счеты! Один покойный ныне ученый сказал о нашем телевидении: «Если когда-то будет написана честная история этого времени, то телевидение будет определено в ней как преступная организация».
Пусть воюют. Нас это не касается. А надо хоть словечком упомянуть о выборах, прошедших 10 сентября. Главная цифра выборов одна – убийственные 14 с чем-то процентов участия. Она означает отвержение народом власти, презрение к ней и скорые перемены.
И отметим же все-таки День трезвости:
Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!..
Да здравствует солнце! Да скроется тьма!
Владимир Бушин