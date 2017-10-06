Космический сигнал Октября

4 октября исполняется 60 лет, когда Советский Союз вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли. Запуск первого космического аппарата был посвящен 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Победа в Космосе открывала новые горизонты. Наша Советская страна мыслила себя уже вселенски, говорила от имени всей планеты Земля. Первые сигналы, полученные со спутника, уверенно указывали человеку дорогу в Космос, что и произошло 12 апреля 1961 года. Советский человек был настолько воодушевлен, настолько одержим, что стал утверждать: «скоро и на Марсе будут яблони цвести». Надо заметить, что речь шла не о военном освоении Космоса, а о радости человеческого труда во вселенском масштабе.
Мы, крымчане, по-особому переживаем тот первый запуск искусственного спутника Земли. Так уж случилось, что самые первые сигналы с космического аппарата были приняты и обработаны на нашей крымской земле. К моменту запуска спутника недалеко от Симферополя, в поселке Школьном, был развернут космический измерительный комплекс, послуживший в дальнейшем созданию космической части. Именно космическое «Школьное» обеспечивало работу с ближним космосом, успешно работало над лунной советской программой. Здесь, в Школьном, бывали выдающиеся советские ученые и конструкторы, летчики-космонавты СССР. Сегодня эти славные советские традиции продолжает космический центр под Евпаторией. А это значит, что Крым и сегодня остается одним из центров, делающих нашу страну космической державой, продолжателем освоения Космоса, начатую в октябре 1957 года.
С юбилеем, дорогие крымчане!
Валерий Лавров,
ветеран космических войск СССР